Internacionales
Ascienden a 46 los fallecidos por terremoto de magnitud 7.8 en Filipinas
El número de víctimas mortales del terremoto de magnitud 7.8 que sacudió el sur de Filipinas aumentó a 46, luego de que los equipos de rescate recuperaran este miércoles el cuerpo de una persona que permanecía atrapada entre los escombros de un supermercado derrumbado.
El sismo, registrado el lunes frente a la costa de la isla de Mindanao, provocó el colapso de estructuras, deslizamientos de tierra y la activación de alertas de tsunami en distintas zonas afectadas.
La víctima fue identificada como Joey Deluvio, de 39 años, uno de los dos empleados de un supermercado en la ciudad de General Santos donde se concentraron las labores de búsqueda y rescate. Según informó la rescatista Michelle Chua, los equipos detectaron inicialmente un pulso débil durante la operación; sin embargo, al llegar hasta el lugar donde se encontraba la persona ya no presentaba signos vitales.
De acuerdo con Chua, el cuerpo fue localizado atrapado entre dos vigas de la estructura colapsada.
La agencia nacional de desastres elevó este miércoles el balance oficial de fallecidos de 41 a 45 y aumentó el número de desaparecidos de cuatro a 17. No obstante, ese informe aún no incluía a Deluvio, según confirmó la oficina de defensa civil.
El funcionario de defensa civil Rafaelito Alejandro indicó que la mayoría de las nuevas víctimas mortales se registraron en la provincia de Davao Occidental, donde fallecieron a causa de deslizamientos de tierra y derrumbes de edificios.
Internacionales
«Nunca victimicé a nadie», dice Bill Gates en audiencia sobre caso Epstein
El cofundador de Bill Gates negó este miércoles haber tenido conocimiento de conductas delictivas cometidas por Jeffrey Epstein y aseguró no haber victimizado a ninguna persona, durante su comparecencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
El nombre del empresario aparece en documentos divulgados por el Departamento de Justicia relacionados con Epstein, los cuales incluyen referencias a amistades, operaciones financieras y fotografías con diversas personalidades públicas.
En un testimonio preparado para una audiencia a puerta cerrada y publicado en su sitio web personal, Gates afirmó que nunca presenció ni tuvo indicios de actividades delictivas en curso por parte de Epstein. También aseguró que nunca visitó la isla, la hacienda o la residencia de Epstein en Florida.
Gates expresó además que espera que su declaración contribuya al trabajo del comité para lograr justicia para las víctimas. La comparecencia se produjo después de que la divulgación de documentos por parte del Departamento de Justicia generara nuevas interrogantes sobre los contactos entre ambos.
Un portavoz del empresario indicó a la AFP que Gates consideraba importante comparecer ante el Congreso y reiteró que nunca participó ni fue testigo de actividades ilegales relacionadas con Epstein.
Entre los archivos difundidos figura un borrador de correo electrónico atribuido a Epstein en 2013, en el que hacía referencias a la vida privada de Gates. En febrero, el cofundador de Microsoft manifestó ante miembros de la junta de su fundación que sus vínculos con Epstein habían sido un “enorme error”, aunque negó cualquier relación con víctimas del financiero.
Epstein fue hallado muerto en una celda de prisión en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual que involucraban a menores de edad. Previamente, en 2008, había sido condenado por solicitar servicios de prostitución a una menor.
Internacionales
El OIEA exige más información a Irán sobre sus reservas de uranio
La Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) aprobó este miércoles en Viena una resolución que exige a Irán proporcionar información sobre sus reservas de uranio y sus instalaciones de producción nuclear.
La resolución, promovida por Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos, considera «esencial y urgente» que Irán entregue sin demora información completa sobre los inventarios de material nuclear y los detalles de diseño de sus instalaciones. Asimismo, solicita que permita al organismo internacional el acceso necesario para verificar dichos datos.
El texto fue aprobado con 21 votos a favor, tres en contra y diez abstenciones, mientras que uno de los 35 miembros del consejo no participó en la votación.
Según estimaciones del OIEA, Irán posee 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60 %, aunque los inspectores del organismo no han tenido acceso al material desde el 10 de junio del año pasado. Tras los ataques lanzados por Israel contra instalaciones nucleares iraníes en ese periodo, la república islámica suspendió su cooperación con la agencia de supervisión nuclear.
Los países occidentales sostienen que el acceso a la información y a las instalaciones es clave para determinar si el uranio ha sido desviado de sus fines declarados.
Por su parte, el representante permanente de Irán ante la ONU en Viena, Reza Najafi, calificó la resolución como «contraproducente» y afirmó que podría complicar la situación actual, así como las negociaciones entre Irán y Estados Unidos relacionadas con el conflicto en Oriente Medio.
Internacionales
Gobierno Trump espera terminar el muro fronterizo con México a finales de 2027
El gobierno de Estados Unidos prevé concluir a finales de 2027 la construcción del muro fronterizo con México, informó este martes el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott.
Según explicó durante un evento organizado por el Centro para Estudios sobre la Inmigración (CIS), la barrera estará compuesta por vigas de metal reforzado y se extenderá desde San Diego hasta el Golfo de México, con excepción de algunos tramos donde las autoridades consideran que no es necesaria. Además, señaló que el sistema será complementado con medidas de vigilancia electrónica y otros dispositivos que podrían estar instalados hacia mediados de 2028.
Scott afirmó que las protestas y la oposición a las políticas migratorias no han afectado el cronograma de construcción. De acuerdo con sus declaraciones, actualmente se edifican aproximadamente seis millas diarias y desde el inicio de la actual administración se han construido unas 110 millas de muro.
El funcionario aseguró que el proyecto avanza por delante de lo previsto y con un costo inferior al presupuesto estimado. También indicó que toda la zona correspondiente al Río Grande contará con barreras físicas propias.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el objetivo de la infraestructura es reducir tanto el ingreso irregular de personas como el tráfico de narcóticos. No obstante, Scott reconoció que persisten desafíos relacionados con el uso de túneles y drones por parte de organizaciones criminales, los cuales son utilizados para labores de vigilancia y el transporte de drogas.