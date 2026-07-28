VIDEO | Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió parte de Japón

Un tiroteo registrado el domingo cerca del emblemático Space Needle de Seattle, en el estado de Washington, dejó tres personas fallecidas y al menos cuatro heridas, entre ellas un niño pequeño, informaron las autoridades.

La Policía de Seattle indicó que un sospechoso fue detenido y que las autoridades continúan la búsqueda de una segunda persona presuntamente involucrada en el incidente, ocurrido durante el festival gastronómico «Bite of Seattle», realizado en una concurrida zona turística de la ciudad, conocida por albergar el Space Needle, una torre de observación construida para la Exposición Universal de 1962.

El subdirector de la Policía, Tyrone Davis, explicó que los disparos fueron reportados alrededor de las 18:00 horas locales (01:00 GMT del lunes). «Dos personas se disparaban» en el lugar, afirmó el funcionario, quien agregó que las autoridades recuperaron dos armas de fuego en la escena.

La Policía confirmó que el tiroteo dejó tres personas fallecidas.

Por su parte, el gobernador del estado de Washington, Bob Ferguson, informó que agentes del equipo SWAT de la Patrulla Estatal fueron desplegados para apoyar a la Policía local en la atención del incidente.

La alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, calificó lo ocurrido como un «acto de violencia atroz».

«Nuestra atención se centra en las personas que han perdido la vida, en quienes luchan por recuperarse y en las familias que les acompañan», expresó la funcionaria en un comunicado.

La portavoz del Centro Médico Harborview, Susan Gregg, informó que el hospital recibió a cuatro víctimas del tiroteo: un niño, un hombre de 23 años, una mujer de 39 años y otra mujer cuya edad no fue precisada, quien fue trasladada al quirófano.

Según el subdirector Tyrone Davis, las personas hospitalizadas se encuentran en condición estable.

Varios testigos relataron al canal de televisión KIRO que escucharon múltiples disparos antes de huir del lugar.

«Al principio pensé que eran fuegos artificiales, y luego todo el mundo empezó a salir en masa y pasaban corriendo delante de nosotros», declaró Nick Bate a la cadena televisiva.

Otro testigo dijo a la AFP: «Empezamos a correr. No sabía, no miré hacia dónde iba la persona. Solo escuchaba todo».

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