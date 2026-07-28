Internacionales
VIDEO | Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió parte de Japón
Un fuerte terremoto de magnitud 7.1 sacudió la región de Kumamoto, en la isla de Kyushu, Japón, provocando daños importantes en infraestructura y afectaciones en varias zonas.
El movimiento telúrico ocasionó el colapso de viviendas, grietas en carreteras, daños en puentes y deslizamientos de tierra que complicaron la movilidad en algunos sectores afectados.
Equipos de emergencia y autoridades locales mantienen operativos de evaluación para determinar la magnitud de los daños y brindar asistencia a las personas afectadas.
El sismo generó además una réplica de magnitud 6.1, mientras las autoridades continúan en vigilancia ante posibles nuevas afectaciones.
Internacionales
Un policía detiene a un hombre tras herir a tres mujeres con dos cuchillos en París
Un policía fuera de servicio detuvo este lunes a un hombre sospechoso de atacar y herir a tres mujeres con dos cuchillos de cocina en París, informaron las autoridades.
El ataque ocurrió alrededor de las 11:30 horas en la zona de Porte de Clichy, ubicada en el noroeste de la capital francesa. De acuerdo con la prefectura de Policía, el sospechoso fue detenido «rápidamente» tras el incidente.
El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, precisó que la detención fue realizada por un policía que se encontraba fuera de servicio.
Las autoridades indicaron que la identidad del sospechoso no estaba clara de inmediato. Asimismo, el ministro pidió prudencia respecto al posible motivo del ataque debido a las «declaraciones incoherentes» realizadas por el hombre.
Las víctimas son tres mujeres de 19, 24 y 36 años. Según Laurent Nuñez, dos de ellas sufrieron heridas muy graves y la tercera resultó con lesiones leves. No obstante, las autoridades señalaron que ninguna de las tres corre peligro de muerte.
Internacionales
Los Guardianes de la Revolución iraníes detienen seis barcos en Ormuz
Los Guardianes de la Revolución de Irán impidieron este lunes el tránsito de seis embarcaciones por el estrecho de Ormuz, luego de que intentaran navegar por rutas no autorizadas por Teherán, informó la televisión estatal iraní.
«Anoche, seis barcos que intentaban pasar por una ruta diferente a la designada fueron detenidos por la marina de los Guardianes de la Revolución con disparos de advertencia y se vieron obligados a dar la vuelta», informó un periodista de la televisión estatal desde el Golfo.
El pasado sábado, los Guardianes de la Revolución, considerados el ejército ideológico de Irán, anunciaron la detención de cuatro embarcaciones que intentaban cruzar la parte sur del estrecho.
Las fuerzas armadas iraníes han impedido en varias ocasiones el paso de barcos por esta vía marítima estratégica.
Tras la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos el 7 de julio, Irán volvió a bloquear el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el tránsito mundial de hidrocarburos. El país únicamente autoriza el paso por la ruta que bordea sus costas y busca cobrar peajes a las embarcaciones que transitan por el lugar.
Asimismo, Irán aseguró que Estados Unidos no ha participado en las recientes negociaciones con Omán sobre la administración del estrecho de Ormuz.
«Estas discusiones no tienen nada que ver con Estados Unidos. Se trata de un asunto bilateral entre Irán y Omán y continúan», declaró este lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, durante una rueda de prensa.
El funcionario agregó que la vía marítima «permanece cerrada».
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Un tiroteo en Seattle deja tres muertos cerca del emblemático Space Needle
Un tiroteo registrado el domingo cerca del emblemático Space Needle de Seattle, en el estado de Washington, dejó tres personas fallecidas y al menos cuatro heridas, entre ellas un niño pequeño, informaron las autoridades.
La Policía de Seattle indicó que un sospechoso fue detenido y que las autoridades continúan la búsqueda de una segunda persona presuntamente involucrada en el incidente, ocurrido durante el festival gastronómico «Bite of Seattle», realizado en una concurrida zona turística de la ciudad, conocida por albergar el Space Needle, una torre de observación construida para la Exposición Universal de 1962.
El subdirector de la Policía, Tyrone Davis, explicó que los disparos fueron reportados alrededor de las 18:00 horas locales (01:00 GMT del lunes). «Dos personas se disparaban» en el lugar, afirmó el funcionario, quien agregó que las autoridades recuperaron dos armas de fuego en la escena.
La Policía confirmó que el tiroteo dejó tres personas fallecidas.
Por su parte, el gobernador del estado de Washington, Bob Ferguson, informó que agentes del equipo SWAT de la Patrulla Estatal fueron desplegados para apoyar a la Policía local en la atención del incidente.
La alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, calificó lo ocurrido como un «acto de violencia atroz».
«Nuestra atención se centra en las personas que han perdido la vida, en quienes luchan por recuperarse y en las familias que les acompañan», expresó la funcionaria en un comunicado.
La portavoz del Centro Médico Harborview, Susan Gregg, informó que el hospital recibió a cuatro víctimas del tiroteo: un niño, un hombre de 23 años, una mujer de 39 años y otra mujer cuya edad no fue precisada, quien fue trasladada al quirófano.
Según el subdirector Tyrone Davis, las personas hospitalizadas se encuentran en condición estable.
Varios testigos relataron al canal de televisión KIRO que escucharon múltiples disparos antes de huir del lugar.
«Al principio pensé que eran fuegos artificiales, y luego todo el mundo empezó a salir en masa y pasaban corriendo delante de nosotros», declaró Nick Bate a la cadena televisiva.
Otro testigo dijo a la AFP: «Empezamos a correr. No sabía, no miré hacia dónde iba la persona. Solo escuchaba todo».