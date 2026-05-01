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Flick ve al lesionado Lamine Yamal en el Mundial
El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, afirmó este viernes que ve al lesionado Lamine Yamal llegar para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.
«Va evolucionando bien. Creo que lo veremos en la Copa del Mundo», dijo Flick en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra Osasuna del sábado.
«Tiene más tiempo para poder recuperarse, estar de vuelta y es lo que él quiere», añadió el técnico azulgrana, sobre su jugador, víctima de una lesión muscular.
Sin posibilidad de volver a jugar con el club esta temporada, el objetivo de Lamine Yamal es poder jugar su primer Mundial.
Flick también se mostró esperanzado con la vuelta del brasileño Raphinha, tras sufrir una lesión muscular con su selección en marzo.
«Raphinha es un jugador que siempre nos da el 100%. Cuando está en el campo o en los entrenamientos», explicó Flick.
«Para nosotros es importante tenerlo de vuelta. También viajará con nosotros y veremos qué pasa mañana» en Pamplona, añadió.
«Pero, al final, creo que también para el equipo es genial tenerlo de vuelta, porque es uno de nuestros capitanes, es positivo y puede darnos, quizá, esas cosas que necesitamos», insistió.
El Barcelona ya podría proclamarse campeón de Liga este mismo fin de semana si gana contra Osasuna y el Real Madrid no lo hace contra el Espanyol, pero Flick pide prudencia.
«No hemos acabado todavía. Sólo hemos ganado una Liga (2024/2025). Hasta ahora vamos bien, pero tenemos que ganar algunos partidos más», advirtió el alemán.
El Barcelona perdió el pasado año contra Osasuna, pero Flick recuerda que «aquel día hicimos muchos cambios en el 11 inicial, y eso no va a pasar mañana».
«Para mí son dos partidos, dos situaciones diferentes. Estamos preparados para este partido y como siempre, tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos», afirmó.
Ante el reto de llegar a los 100 puntos, Flick se muestra cauto: «nos centramos en el siguiente partido. Obviamente queremos ganar cada partido que queda hasta final de temporada».
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El PSG se adelanta en su semifinal ante el Bayern
En un espectacular y auténtico festival goleador en el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain tomó este martes una ligera ventaja de 5-4 sobre el Bayern Munich en la semifinal de ida de la Liga de Campeones de Europa.
Al campeón defensor le queda un cierto sabor amargo ya que llegó a ir ganando 5-2, antes de que los tantos finales del francés Dayot Upamecano (65′) y del colombiano Luis Díaz (69′) reengancharan al monarca alemán a la eliminatoria y le dieran oxígeno para la vuelta de la próxima semana en Múnich.
Antes de esa reacción de los bávaros, los parisinos estaban exultantes gracias a los dobletes de Khvicha Kvaratskhelia (24′ y 56′) y Ousmane Dembélé (45+5′ de penal y 58′) y el tanto de João Neves (33′), mientras que el Bayern marcó en la primera mitad por medio de Harry Kane (17′ de penal) y Michael Olise (41′).
El duelo del martes 5 de mayo en el Allianz Arena de Múnich dictará por lo tanto sentencia para decidir un boleto a la final del 30 del mismo mes en Budapest, que también buscan Atlético de Madrid y Arsenal, que disputan el miércoles la ida de su semifinal en la capital española.
Desde el principio
El primer asalto del pulso entre PSG y Bayern no decepcionó las altas expectativas generadas y tuvo goles, alternativas, emoción y, sobre todo, sabor a gran noche europea de fútbol.
Un penal cometido por el ecuatoriano Willian Pacho sobre Lucho Díaz fue aprovechado por el imprescindible Kane para abrir el marcador en el 17′ y firmar su decimotercer tanto en esta Champions, a dos solo del máximo anotador de esta edición, el ya eliminado Kylian Mbappé (Real Madrid).
Con el susto metido en el cuerpo después de que Marquinhos despejara bajo palos el que podía ser el segundo de los visitantes y de que Dembélé enviara inexplicablemente fuera en un contragolpe solo ante Manuel Neuer, el PSG respiró aliviado por fin en el 24 gracias a Kvaratskhelia, que recibió de Désiré Doué en el lateral, se fue hacia el arco rival desde la banda y envió un tiro cruzado que convirtió en el empate.
Sin levantar el pie del acelerador, un palo del francés Olise en el 32′ fue respondido por el segundo gol parisino, con un remate del portugués João Neves de cabeza en un saque botado por Dembélé.
Olise, con un tiro entre una nube de rivales, equilibró de nuevo para el Bayern, en el 41′, antes de que Dembélé pusiera por delante al PSG al borde del descanso, transformando un penal en el 45+5′.
Luis Díaz, con suspense
La segunda mitad parecía poner de entrada al PSG rumbo a una nueva final europea, cuando se distanció en el marcador con dos tantos más.
Kvaratskhelia fusiló a placer el cuarto de su equipo en el 56′, asistido por Achraf Hakimi, y el astro georgiano, que lleva diez tantos en esta Champions, se confirmó como un especialista en los partidos importantes, un año después de haber marcado en cuartos, en semifinales y en la final para impulsar entonces a su equipo hacia la Orejona.
Dembélé parecía sentenciar cuando en el 59′ firmaba el quinto, con un tiro raso que dio en el palo antes de acabar alojado en las redes de Neuer.
Pero el Bayern no estaba muerto y acortó a 5-4 con dos goles en menos de diez minutos.
Primero el francés Dayot Upamecano anotó de cabeza en un balón servido por Joshua Kimmich, en el 65′, antes de que Luis Díaz (69′) se sumara al festival al recibir un balón en largo de Kane.
El tanto de Lucho, inicialmente anulado por fuera de juego, fue finalmente validado tras una revisión en el VAR.
El partido estaba loco, con cuatro tantos en doce minutos, y Senny Mayulu estrelló un potente tiro en el palo en el 87′, pero el marcador ya no se movió más antes de una vuelta que promete de nuevo emociones fuertes.
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El Real Madrid confirma lesión de Mbappé en su muslo izquierdo
El capitán de la selección francesa, que fue sustituido durante el partido del viernes pasado ante el Betis (1-1), tiene afectado un «músculo semitendinoso de la pierna izquierda», que forma parte de los isquiotibiales, según el diagnóstico de los servicios médicos del Real Madrid.
Según las primeras informaciones de la prensa española, Mbappé se perdería el próximo partido de Liga contra el Espanyol de Barcelona el domingo, y es duda para el Clásico del 10 de mayo ante el FC Barcelona.
Su presencia a finales de mayo en la concentración de la selección francesa antes del Mundial de 2026, que comienza el 11 de junio y constituye el último objetivo de su temporada, no se ve por tanto comprometida por el momento.
Eliminado en la Liga de Campeones, en la Copa del Rey y derrotado por el Barça en la final de la Supercopa de España, el Real Madrid se ha quedado rezagado en la lucha por el título de Liga y se encuentra a once puntos de su rival catalán, que está a un paso de proclamarse campeón matemáticamente.
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Asesinan a futbolista italiano de 25 años con un destornillador tras una pelea
El futbolista italiano, Gabriele Vaccaro, de tan solo 25 años de edad, ha sido brutalmente asesinado con un destornillador en un aparcamiento de la ciudad de Pavia, en Italia.
Según ha trascendido, el futbolista que jugaba en el ASD Castrumfavara tuvo una disputa por unas pizzas.
El jugador y y sus amigos regresaban a su coche en torno a las 3:30 de la madrugada. Por el camino, se habrían cruzado con otros cinco jóvenes que habrían comenzado a burlarse de ellos y les habrían exigido que les dieran las pizzas que llevaban consigo.
La situación acabó en una fuerte pelea entre los dos grupos y con Gabriele apuñalado en el abdomen con un destornillador u otro objeto similar, como un punzón. ¿El autor? presuntamente un chico egipcio de 17 años que ya está siendo investigado.
En Favara, municipio de origen de Gabriele Vaccaro, el alcalde declaró luto, y el ASD Castrum Favara, club de fútbol donde el joven jugaba como lateral derecho, también se sumó a las condolencias a través de un mensaje en su cuenta de Facebook.
“Descanse en paz Gabriele. Estamos sin palabras, incrédulos, destrozados por el dolor. Su asesinato ocurrido anoche en Pavía golpea no solo a la familia, sino a toda la comunidad y al mundo del fútbol. Gabriele, al igual que los hermanos Gerlando y Totò, fue un jugador nuestro en las filas de la Pro Favara”, indica el club italiano.
“Lo recordamos, no solo por sus habilidades deportivas, sino por su educación. Esta tarde, en señal de duelo, suspendemos la habitual animación musical con el DJ programada en el “Bruccoleri” en el antes del partido y en el entretiempo. A la familia Vaccaro, el más sincero abrazo de parte de CastrumFavara”, reza el comunicado del ASD Castrum Favara.
Un joven de 16 años ha sido detenido por el asesinato de Gabriele Vaccaro e interrogado en el Instituto penal para menores Cesare Beccaria.