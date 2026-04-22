Apple cambia de CEO: Tim Cook deja el cargo y John Ternus lo reemplazará

Tim Cook dejará su puesto como director ejecutivo de Apple, marcando el final de una era en la que la compañía alcanzó un valor de 4 billones de dólares bajo su liderazgo. Apple anunció que John Ternus actual vicepresidente sénior de ingeniería de hardware asumirá el cargo de director ejecutivo a partir del 1 de septiembre de 2026.

Mientras tanto, Cook permanecerá como CEO para asegurar una transición ordenada y, posteriormente, será presidente ejecutivo del consejo de administración.

En un comunicado, el ejecutivo compartió un mensaje emotivo dirigido a la compañía donde ha desarrollado gran parte de su carrera y en la que continuará colaborando en una nueva función. “Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple y que se me haya confiado la dirección de una compañía tan extraordinaria”, expresó Cook en un comunicado de prensa.

Su salida coincide con una serie de movimientos en la alta dirección de Apple, que incluyen la marcha de su responsable de inteligencia artificial, su director de políticas y uno de sus principales referentes en diseño.

Cook asumió como CEO en 2011, tras desempeñarse previamente como director de operaciones. Durante su gestión, Apple dejó de centrarse únicamente en sus productos más emblemáticos —la Mac, el iPod y el iPhone— para expandirse con fuerza en sectores como el entretenimiento, la salud y los dispositivos portátiles.

Además, es menester señalar que el liderazgo de Cook fue clave para guiar a la empresa a través de momentos históricos complejos, como la pandemia de COVID-19, las políticas comerciales implementadas bajo el mandato de Donald Trump y la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

John Ternus, quien ha construido una larga carrera dentro de Apple, ha sido elegido como el próximo director ejecutivo de la compañía. Ingresó en la empresa en 2001 como parte del equipo de diseño de productos y, a lo largo de los años, fue ascendiendo en diferentes roles clave. En 2013 asumió la vicepresidencia de ingeniería de hardware y, en 2021, pasó a ser vicepresidente sénior.

A lo largo de su trayectoria, Ternus tuvo una participación decisiva en la creación de dispositivos como el iPad y los AirPods. En fechas recientes, lideró el lanzamiento del MacBook Neo, el modelo más económico de la línea MacBook, presentado el mes pasado.

“Me siento honrado de asumir este cargo y prometo liderar con los valores y la visión que han definido este lugar tan especial durante medio siglo”, expresó Ternus en el comunicado oficial.

Aunque Steve Jobs fue quien presentó el iPhone al mundo, fue Tim Cook quien transformó este dispositivo en la base para el desarrollo de otros productos exitosos, como el Apple Watch, los AirPods y Apple TV+. El éxito de estos lanzamientos está ligado al hecho de que el iPhone se mantiene como el segundo teléfono inteligente más popular a nivel global.

Las decisiones tomadas durante la gestión de Cook han fortalecido a Apple, haciendo que los servicios de la compañía se conviertan en la segunda fuente de ingresos más importante después del iPhone.

El Apple Watch, por ejemplo, fue la primera gran apuesta en nuevas categorías de producto bajo su liderazgo, y Cook afirmó en 2019 a CNBC que, en su opinión, la mayor contribución de Apple a la humanidad estaría relacionada con la salud.

No todas las incursiones recientes de Apple han replicado ese éxito. Las gafas Vision Pro, su propuesta en realidad virtual, continúan siendo un producto de nicho y no han alcanzado la popularidad masiva de otros dispositivos de la marca. Además, la compañía pospuso una actualización significativa de Siri que podría haber mejorado su posición frente a rivales como ChatGPT de OpenAI o Gemini de Google.

Las dificultades de Apple en el área de inteligencia artificial han sido un constante motivo de consulta de los analistas hacia Cook, especialmente en cuanto a la preparación de la empresa para un futuro en el que el iPhone no sea el centro.

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