Nacionales
Conductor sufre percance percance tras quedarse dormido al volante
Una rastra se vio involucrada en un accidente de tránsito la mañana de este viernes sobre la calle El Ángel, en la carretera antigua a Nejapa, en el departamento de San Salvador.
De acuerdo con información preliminar, el conductor habría perdido el control del vehículo pesado tras quedarse dormido al volante, lo que provocó que la unidad se saliera de la vía y terminara precipitándose a una quebrada ubicada a un costado de la carretera.
Las circunstancias del percance continúan bajo verificación, mientras las autoridades correspondientes realizan las diligencias necesarias en la zona.
Nacionales
Varias lesionados tras fuerte accidente en carretera Panamericana
Varias personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado este viernes sobre la carretera Panamericana, a la altura del kilómetro 20, donde varios vehículos se vieron involucrados en una colisión.
De acuerdo con información preliminar, el percance habría ocurrido cuando uno de los conductores no respetó el derecho de paso al incorporarse desde un retorno, lo que provocó el impacto y una reacción en cadena entre los automotores que circulaban por la zona.
Las autoridades y cuerpos de socorro atendieron la emergencia, mientras se desarrollaban las labores correspondientes en el sector afectado.
Nacionales
Seguridad mantiene impunidad cero en el delito de homicidio
Las autoridades de seguridad informaron que han capturado a los implicados en los 28 homicidios registrados entre el 1 de enero y el 3 de junio de este año. Según datos del Gabinete de Seguridad, los detenidos ya enfrentan procesos judiciales por los delitos de homicidio y feminicidio.
De acuerdo con las autoridades, las labores de inteligencia y las investigaciones desarrolladas por la Policía Nacional Civil (PNC) permitieron esclarecer cada uno de los casos y ubicar a los responsables.
Entre los detenidos figura Fernando Javier Rivera Moreno, de 28 años, señalado como responsable de un homicidio ocurrido el 9 de mayo en Tamanique, La Libertad Costa. Según la investigación, el hecho se habría originado por una disputa relacionada con dinero procedente de la venta de droga. La víctima falleció a causa de lesiones provocadas con arma blanca, mientras que el imputado es procesado por homicidio.
Otro de los casos reportados corresponde a Sigfredo Antonio Mena Vásquez, de 35 años, capturado el 8 de mayo por un homicidio cometido un día antes en Coatepeque, Santa Ana. Según las investigaciones, el crimen ocurrió tras una discusión derivada de conflictos previos entre el imputado y la víctima.
Asimismo, las autoridades informaron sobre la captura de Maynor Humberto García Flores, acusado de homicidio agravado en perjuicio de una mujer. El hecho ocurrió el 30 de abril en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
Entre los casos destacados también se encuentra la detención de Diego Antonio Santos Villanueva, quien fue arrestado cuando presuntamente intentaba huir hacia Guatemala tras el asesinato de Isabela Hernández, de 28 años, en Santa Ana.
Las autoridades también reportaron la captura de José Ricardo Romero Chávez y Cecilia Elizabeth Palacios por su presunta participación en el homicidio de una mujer de 35 años. La víctima desapareció el 23 de febrero luego de realizar trámites personales en Usulután. Posteriormente, durante las investigaciones, la Policía localizó pertenencias de la mujer en un predio del caserío San Mauricio, en Tecapán. Según el reporte oficial, Cecilia Elizabeth Palacios confesó la participación de ambos en el crimen.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ha reiterado en diversas ocasiones que las autoridades mantienen una política de persecución penal contra quienes cometan delitos contra la vida, con el objetivo de evitar la impunidad en estos casos.
Nacionales
Prepare su paraguas: prevén un fin de semana lluvioso en El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó este viernes que durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana se prevé un incremento de la nubosidad y la ocurrencia de lluvias con características de temporal en El Salvador.
De acuerdo con la institución, las precipitaciones afectarán principalmente las zonas costeras, la franja volcánica y los sectores elevados de la zona montañosa del norte del país. Asimismo, enfatizó la necesidad de prestar especial atención a los acumulados de lluvia previstos para el domingo 7 y el lunes 8 de junio.
El MARN explicó que estas condiciones están asociadas a una zona de baja presión ubicada aproximadamente a 400 kilómetros frente a la costa del Pacífico salvadoreño, la cual presenta una probabilidad del 20 % de evolucionar a ciclón tropical en las próximas 48 horas y del 70 % en los próximos siete días. Según la institución, este sistema continuará desplazándose lentamente hacia el nornoroeste, favoreciendo el ingreso de humedad desde el océano Pacífico hacia el territorio nacional.
Además, Medio Ambiente monitorea otra zona de baja presión localizada al sur de la costa mexicana, con una probabilidad del 30 % de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y del 80 % en los próximos siete días. Aunque este sistema no tendrá influencia directa sobre El Salvador, contribuirá a mantener la Zona de Convergencia Intertropical cercana a la región.
La institución indicó que la interacción de ambos sistemas favorecerá condiciones atmosféricas propicias para la persistencia de lluvias durante la próxima semana, especialmente en el noroccidente de Centroamérica y el territorio salvadoreño.
Para las próximas 24 horas, el MARN recomendó mantener vigilancia ante la posible caída de elementos vulnerables debido a la combinación de vientos asociados a tormentas y la humedad acumulada en el suelo.
El pronóstico señala que para la tarde de este viernes se esperan tormentas en sectores de la franja volcánica y de la zona montañosa del norte, mientras que durante la noche las precipitaciones se concentrarán en la zona noroccidental, suroriental, departamentos del centro del país y sectores cercanos al Área Metropolitana de San Salvador.
Para el sábado 6 de junio se prevén lluvias y tormentas en distintos períodos del día, mientras que el domingo 7 continuarán las precipitaciones en amplias zonas del territorio nacional, con una mayor extensión hacia la zona norte durante la noche.
El MARN recomendó a la población mantenerse atenta a los pronósticos meteorológicos oficiales y adoptar las medidas preventivas correspondientes. Asimismo, instó a quienes realizan navegación marítima y aérea, así como actividades de pesca artesanal o deportiva, a evaluar las condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de desarrollar sus labores y atender las recomendaciones emitidas por Protección Civil.