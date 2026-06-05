Varias lesionados tras fuerte accidente en carretera Panamericana

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó este viernes que durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana se prevé un incremento de la nubosidad y la ocurrencia de lluvias con características de temporal en El Salvador.

De acuerdo con la institución, las precipitaciones afectarán principalmente las zonas costeras, la franja volcánica y los sectores elevados de la zona montañosa del norte del país. Asimismo, enfatizó la necesidad de prestar especial atención a los acumulados de lluvia previstos para el domingo 7 y el lunes 8 de junio.

El MARN explicó que estas condiciones están asociadas a una zona de baja presión ubicada aproximadamente a 400 kilómetros frente a la costa del Pacífico salvadoreño, la cual presenta una probabilidad del 20 % de evolucionar a ciclón tropical en las próximas 48 horas y del 70 % en los próximos siete días. Según la institución, este sistema continuará desplazándose lentamente hacia el nornoroeste, favoreciendo el ingreso de humedad desde el océano Pacífico hacia el territorio nacional.

Además, Medio Ambiente monitorea otra zona de baja presión localizada al sur de la costa mexicana, con una probabilidad del 30 % de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y del 80 % en los próximos siete días. Aunque este sistema no tendrá influencia directa sobre El Salvador, contribuirá a mantener la Zona de Convergencia Intertropical cercana a la región.

La institución indicó que la interacción de ambos sistemas favorecerá condiciones atmosféricas propicias para la persistencia de lluvias durante la próxima semana, especialmente en el noroccidente de Centroamérica y el territorio salvadoreño.

Para las próximas 24 horas, el MARN recomendó mantener vigilancia ante la posible caída de elementos vulnerables debido a la combinación de vientos asociados a tormentas y la humedad acumulada en el suelo.

El pronóstico señala que para la tarde de este viernes se esperan tormentas en sectores de la franja volcánica y de la zona montañosa del norte, mientras que durante la noche las precipitaciones se concentrarán en la zona noroccidental, suroriental, departamentos del centro del país y sectores cercanos al Área Metropolitana de San Salvador.

Para el sábado 6 de junio se prevén lluvias y tormentas en distintos períodos del día, mientras que el domingo 7 continuarán las precipitaciones en amplias zonas del territorio nacional, con una mayor extensión hacia la zona norte durante la noche.

El MARN recomendó a la población mantenerse atenta a los pronósticos meteorológicos oficiales y adoptar las medidas preventivas correspondientes. Asimismo, instó a quienes realizan navegación marítima y aérea, así como actividades de pesca artesanal o deportiva, a evaluar las condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de desarrollar sus labores y atender las recomendaciones emitidas por Protección Civil.

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