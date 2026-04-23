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Sorteo LOTRA N.º 447 dedicada a Gente Ayudando Gente El Salvador
La Lotería Nacional de Beneficencia realizó el Sorteo LOTRA N.º 447, dedicado a la organización sin fines de lucro Gente Ayudando Gente El Salvador, bajo el lema “¡Por una vida Rosa!”.La entidad trabaja para transformar vidas mediante programas de salud, vivienda, educación y bienestar integral, enfocándose en brindar oportunidades a comunidades vulnerables con acciones que generan impacto real y sostenible.
La fundación destaca por su trabajo en la detección temprana del cáncer de seno, acercando chequeos oportunos a más mujeres en El Salvador.
Entre sus principales iniciativas se encuentra la caminata-carrera “Por una vida rosa”, que busca sensibilizar sobre la importancia de la detección temprana.
Los fondos recaudados se destinan a jornadas de ultrasonografías de seno, sumando esfuerzos para salvar vidas y apoyar a las familias salvadoreñas.
Con 10 años consecutivos realizando esta actividad, Gente Ayudando Gente El Salvador invita a participar el próximo 17 de mayo, a partir de las 6:00 a. m., en la Plaza Divino Salvador del Mundo. Los kits están disponibles en sus oficinas.
Como parte del protocolo del sorteo, se realizó la presentación de premios mayores y la selección de maletines de balotas, además de la entrega de un marco conmemorativo de manos del Team Lotería a Lisselot Troconnis, directora ejecutiva de Gente Ayudando Gente El Salvador.
Resultados del Sorteo LOTRA N.º 447:
Primer Premio: $195.000 – Billete N.º 06126 Vendido.
Segundo Premio: $20.000 – Billete N.º 12318 Vendido.
Tercer Premio: $10.000 – Billete N.º 33500 Vendido.
Podés consultar la lista completa de números ganadores en www.lnb.gob.sv.También podés sintonizar el resumen de premios principales a las 5:30 p. m. por Canal 10. Recordá que ganarte la Lotería te puede pasar a vos si participás en nuestros sorteos de los Miércoles de Alegría.
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Digicel incorpora ZTE a su portafolio y presenta el nubia NEO 3, diseñado para el segmento gaming
Digicel El Salvador anunció la incorporación de ZTE a su portafolio de dispositivos móviles, sumando así una marca global reconocida por su innovación, trayectoria y desarrollo de tecnología accesible.
Con esta integración, Digicel continúa fortaleciendo su propuesta de valor, brindando a sus clientes más opciones de conectividad y acceso a tecnología de última generación, especialmente en el segmento prepago, uno de los más dinámicos del país.
ZTE Corporation, fundada en 1985 y con presencia en más de 160 países, se ha consolidado como uno de los principales proveedores mundiales de telecomunicaciones y soluciones tecnológicas, con un enfoque centrado en la innovación, la conectividad y el desarrollo de dispositivos accesibles con tecnología de punta.
Como parte de este lanzamiento, Digicel pone a disposición el modelo NUBIA NEO 3, un dispositivo diseñado específicamente para el segmento gaming, que combina potencia, desempeño y una experiencia optimizada para entretenimiento digital.
Este equipo responde a las necesidades de una nueva generación de usuarios que buscan mayor fluidez, rendimiento y capacidad en sus dispositivos móviles, acercando características propias del gaming a un público más amplio y a precios accesibles.
Como parte de esta propuesta, KrediYa se integra como un aliado fundamental en el lanzamiento, facilitando el acceso a estos dispositivos a través de opciones de financiamiento en cuotas pequeñas, con un proceso ágil y accesible para los clientes.
Durante el anuncio, Alejandra Gamero, representante del área de Mercadeo de Digicel, destacó que esta incorporación forma parte del compromiso de la compañía de seguir evolucionando su portafolio:
“En Digicel trabajamos constantemente para ofrecer más y mejores opciones a nuestros clientes. La incorporación de ZTE y su línea NUBIA nos permite acercar tecnología innovadora, especialmente para quienes buscan experiencias de alto rendimiento como el gaming, manteniéndolos siempre conectados con lo que más les apasiona.”
Los dispositivos ZTE, incluyendo el NUBIA NEO 3, ya están disponibles en las 17 Tiendas Digicel a nivel nacional, con opciones pensadas para el segmento prepago y facilidades de financiamiento a través de KrediYa.
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Puma Energy El Salvador realiza el primer sorteo de la promoción “Si la usas, viajas”
Puma Energy El Salvador realiza hoy el primer sorteo en vivo de su promoción “Si la usas, viajas”, desde la estación San Antonio Abad, donde se están rifando los dos primeros viajes dobles todo incluido al Gran Decameron Cartagena, en alianza con la cadena hotelera Decameron.
A solo 15 días de su lanzamiento, la promoción ya refleja un alto nivel de participación, con más de 933,000 oportunidades generadas y la entrega de más de 4,000 premios instantáneos en paquetes de 100 y 500 puntos PRIS.
Los clientes participan simplemente usando la aplicación Puma PRIS. Adicionalmente, por cada $10 en consumo reciben una oportunidad extra, y al pagar desde la app, duplican sus oportunidades, lo que incentiva un mayor uso del canal digital. Quienes no resulten ganadores en este sorteo continúan participando automáticamente en los siguientes cuatro sorteos; el próximo será el día 5 de mayo en la estación Puma Escalon.
Durante el evento, representantes de Puma Energy y Decameron, junto a autoridades municipales y veedores legales, acompañan el proceso para garantizar su transparencia. En esta primera etapa, también se destacan los resultados de la campaña y el valor de los premios, incluyendo la experiencia en el Gran Decameron Cartagena, uno de los destinos todo incluido más atractivos de la región.
Más allá de la promoción, Puma PRIS se consolida como una herramienta clave de ahorro todos los días del año, ofreciendo beneficios permanentes para los usuarios:
$0.04 de ahorro por galón en gasolina regular con Cleantec
$0.06 por galón en gasolina Cleantec Pro
1 punto por cada dólar en tiendas Super7
Descuentos especiales con bancos aliados, disponibles todos los domingos y los días 15, 20 y 25 de cada mes
El sorteo se desarrolla en vivo, donde se selecciona un potencial ganador y tres suplentes. Se realizan hasta tres intentos de llamada al aire para contactar al ganador; de no lograrse, se procede a contactar a los suplentes, garantizando así la asignación del premio.
Con iniciativas como “Si la usas, viajas”, Puma Energy reafirma su compromiso de premiar la lealtad de sus clientes, impulsar el uso de soluciones digitales y generar experiencias de alto valor, posicionando a Puma PRIS como una de las plataformas más completas del mercado.
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Sorteo LOTRA N.º 446: $175 mil al primer premio y fuerte apoyo a Fundación Jerusalem
La Lotería Nacional de Beneficencia realizó este miércoles el Sorteo LOTRA N.º 446, dedicado íntegramente a la Fundación Jerusalem, una organización sin fines de lucro con sede en El Salvador e inspirada en valores cristianos y humanitarios.
La fundación se ha destacado por su trabajo articulado con instituciones gubernamentales, canalizando donaciones de gran escala, principalmente en áreas como salud y educación. Su labor se enfoca en poblaciones que enfrentan mayores barreras de acceso a servicios básicos.
Sus beneficiarios se agrupan en cuatro áreas principales: pacientes del sistema de salud público, jóvenes y estudiantes, comunidades en condición de vulnerabilidad y pobreza, e instituciones de seguridad y servicio público.
La Fundación Jerusalem invita a la población a sumarse a su labor a través de donaciones, voluntariado o difusión de sus acciones. Entre sus iniciativas destacan las jornadas médicas, la distribución de donaciones y la recaudación de fondos, acciones que permiten llegar a más personas que lo necesitan.
Como parte del protocolo del sorteo, se realizó la presentación de los premios mayores y la introducción de las balotas a la cámara de aire, con la participación de Maribel Ventura, directora de Finanzas de Fundación Jerusalem.
Posteriormente, el Team Lotería entregó el marco conmemorativo correspondiente al vigésimo de la semana al Rabino Yosef Garmon, embajador de paz para América Latina.
Resultados del Sorteo LOTRA N.º 446:Primer Premio: $175,000 – Billete N.º 17892 Vendido.
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 29544 No vendido.
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 35932 Vendido.
Gracias a la venta de los productos de Lotería durante el mes de marzo, se benefició a 7,896 personas, con una inversión de $82,337.00.