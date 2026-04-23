Sorteo LOTRA N.º 447 dedicada a Gente Ayudando Gente El Salvador

Puma Energy El Salvador realiza hoy el primer sorteo en vivo de su promoción “Si la usas, viajas”, desde la estación San Antonio Abad, donde se están rifando los dos primeros viajes dobles todo incluido al Gran Decameron Cartagena, en alianza con la cadena hotelera Decameron.

A solo 15 días de su lanzamiento, la promoción ya refleja un alto nivel de participación, con más de 933,000 oportunidades generadas y la entrega de más de 4,000 premios instantáneos en paquetes de 100 y 500 puntos PRIS.

Los clientes participan simplemente usando la aplicación Puma PRIS. Adicionalmente, por cada $10 en consumo reciben una oportunidad extra, y al pagar desde la app, duplican sus oportunidades, lo que incentiva un mayor uso del canal digital. Quienes no resulten ganadores en este sorteo continúan participando automáticamente en los siguientes cuatro sorteos; el próximo será el día 5 de mayo en la estación Puma Escalon.

Durante el evento, representantes de Puma Energy y Decameron, junto a autoridades municipales y veedores legales, acompañan el proceso para garantizar su transparencia. En esta primera etapa, también se destacan los resultados de la campaña y el valor de los premios, incluyendo la experiencia en el Gran Decameron Cartagena, uno de los destinos todo incluido más atractivos de la región.

Más allá de la promoción, Puma PRIS se consolida como una herramienta clave de ahorro todos los días del año, ofreciendo beneficios permanentes para los usuarios:

$0.04 de ahorro por galón en gasolina regular con Cleantec

$0.06 por galón en gasolina Cleantec Pro

1 punto por cada dólar en tiendas Super7

Descuentos especiales con bancos aliados, disponibles todos los domingos y los días 15, 20 y 25 de cada mes

El sorteo se desarrolla en vivo, donde se selecciona un potencial ganador y tres suplentes. Se realizan hasta tres intentos de llamada al aire para contactar al ganador; de no lograrse, se procede a contactar a los suplentes, garantizando así la asignación del premio.

Con iniciativas como “Si la usas, viajas”, Puma Energy reafirma su compromiso de premiar la lealtad de sus clientes, impulsar el uso de soluciones digitales y generar experiencias de alto valor, posicionando a Puma PRIS como una de las plataformas más completas del mercado.

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