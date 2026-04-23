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Retrasan audiencia en proceso por millonario desfalco en empresa de telecomunicaciones
En lo que parece ser un nuevo episodio de maniobras legales para ganar más tiempo en los tribunales, el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador se vio obligado a reprogramar diligencias clave en el proceso penal contra una estructura acusada de administración fraudulenta conformadas por los imputados Juan Ignacio Berger Jiménez, Marisabel Umaña Velásquez y Carol Odette Echeverria Cabrera.
Los señalados están implicados en el desfalcos contras las empresas Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, LTDA DE C.V. Un proceso donde Jorge Alberto Gaitán Castro es uno de los principales procesados en calidad de autor directo del delito.
Este proceso está caso conectado a la disputa internacional entre Terra Towers y la estadounidense TPG Pepertree por el control de Continental Towers, y a un expediente criminal abierto en otro tribunal salvadoreño en el cual se la ha decretado orden de detención a tres ejecutivos estadounidenses de la empresa de ese país: Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri
Este último movimiento de la defensa hizo que ganaran por lo menos tres semanas. La decisión surge tras un cambio repentino en el equipo de defensa de cuatro de los principales procesados, una táctica que, aunque legal, suele ser señalada como una herramienta típica para dilatar el avance de la justicia.
El pasado 14 de abril, la sede judicial recibió un escrito donde nuevos abogados solicitaron ser nombrados como defensores particulares en sustitución de cualquier abogado nombrado anteriormente. Esta movida dejó fuera del tablero a siete abogados que ya venían ejerciendo la representación técnica de los imputados.
Bajo el argumento de «desconocer el proceso penal» y haber recibido el poder apenas el 8 de abril en la Ciudad de Guatemala, la nueva defensa pidió suspender la audiencia especial programada originalmente para el 16 y 17 de abril.
Audiencias al congelador.
La jueza a cargo, tras valorar el derecho irrenunciable a la defensa técnica, cedió ante las peticiones, provocando un retraso en el calendario judicial:
• Audiencia de Revisión de Medidas: Estaba prevista para el 17 de abril de 2026. Ahora, los imputados ganaron tres semanas, pues la cita se movió al 7 de mayo.
• Juramentación de Peritos: Esta etapa crucial, donde se entregan los puntos de pericia para analizar el posible fraude, fue movida de inicios de mayo hasta los días 8 y 9 de junio de 2026.
Un caso de millones y empresas
El proceso, que se instruye bajo la referencia 166-2025-11/AC, gira en torno al delito de administración fraudulenta tipificado en el Art. 218 del Código Penal. Las víctimas son las sociedades Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, LTDA DE C.V.
Entre los procesados figuran Jorge Alberto Gaitán Castro, señalado como autor directo, junto a otros cómplices necesarios que ahora cuentan con nuevos defensores y más tiempo para preparar su estrategia antes de enfrentar al juez.
Mientras la defensa técnica argumenta la necesidad de un «plazo prudencial» para revisar los folios del expediente, el sistema de justicia salvadoreño vuelve a enfrentar el reto de balancear las garantías procesales con la celeridad que exigen las víctimas de delitos financieros. Por ahora, los informes al Ministerio de Hacienda y la entrega de copias del expediente son los únicos pasos que avanzan con firmeza en esta causa.
No es la primera vez que se reprograma una audiencia en este caso en beneficios de los sospechosos.
Empresarial
Sorteo LOTRA N.º 447 dedicada a Gente Ayudando Gente El Salvador
La Lotería Nacional de Beneficencia realizó el Sorteo LOTRA N.º 447, dedicado a la organización sin fines de lucro Gente Ayudando Gente El Salvador, bajo el lema “¡Por una vida Rosa!”.La entidad trabaja para transformar vidas mediante programas de salud, vivienda, educación y bienestar integral, enfocándose en brindar oportunidades a comunidades vulnerables con acciones que generan impacto real y sostenible.
La fundación destaca por su trabajo en la detección temprana del cáncer de seno, acercando chequeos oportunos a más mujeres en El Salvador.
Entre sus principales iniciativas se encuentra la caminata-carrera “Por una vida rosa”, que busca sensibilizar sobre la importancia de la detección temprana.
Los fondos recaudados se destinan a jornadas de ultrasonografías de seno, sumando esfuerzos para salvar vidas y apoyar a las familias salvadoreñas.
Con 10 años consecutivos realizando esta actividad, Gente Ayudando Gente El Salvador invita a participar el próximo 17 de mayo, a partir de las 6:00 a. m., en la Plaza Divino Salvador del Mundo. Los kits están disponibles en sus oficinas.
Como parte del protocolo del sorteo, se realizó la presentación de premios mayores y la selección de maletines de balotas, además de la entrega de un marco conmemorativo de manos del Team Lotería a Lisselot Troconnis, directora ejecutiva de Gente Ayudando Gente El Salvador.
Resultados del Sorteo LOTRA N.º 447:
Primer Premio: $195.000 – Billete N.º 06126 Vendido.
Segundo Premio: $20.000 – Billete N.º 12318 Vendido.
Tercer Premio: $10.000 – Billete N.º 33500 Vendido.
Podés consultar la lista completa de números ganadores en www.lnb.gob.sv.También podés sintonizar el resumen de premios principales a las 5:30 p. m. por Canal 10. Recordá que ganarte la Lotería te puede pasar a vos si participás en nuestros sorteos de los Miércoles de Alegría.
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Apple cambia de CEO: Tim Cook deja el cargo y John Ternus lo reemplazará
Tim Cook dejará su puesto como director ejecutivo de Apple, marcando el final de una era en la que la compañía alcanzó un valor de 4 billones de dólares bajo su liderazgo. Apple anunció que John Ternus actual vicepresidente sénior de ingeniería de hardware asumirá el cargo de director ejecutivo a partir del 1 de septiembre de 2026.
Mientras tanto, Cook permanecerá como CEO para asegurar una transición ordenada y, posteriormente, será presidente ejecutivo del consejo de administración.
En un comunicado, el ejecutivo compartió un mensaje emotivo dirigido a la compañía donde ha desarrollado gran parte de su carrera y en la que continuará colaborando en una nueva función. “Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple y que se me haya confiado la dirección de una compañía tan extraordinaria”, expresó Cook en un comunicado de prensa.
Su salida coincide con una serie de movimientos en la alta dirección de Apple, que incluyen la marcha de su responsable de inteligencia artificial, su director de políticas y uno de sus principales referentes en diseño.
Cook asumió como CEO en 2011, tras desempeñarse previamente como director de operaciones. Durante su gestión, Apple dejó de centrarse únicamente en sus productos más emblemáticos —la Mac, el iPod y el iPhone— para expandirse con fuerza en sectores como el entretenimiento, la salud y los dispositivos portátiles.
Además, es menester señalar que el liderazgo de Cook fue clave para guiar a la empresa a través de momentos históricos complejos, como la pandemia de COVID-19, las políticas comerciales implementadas bajo el mandato de Donald Trump y la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
John Ternus, quien ha construido una larga carrera dentro de Apple, ha sido elegido como el próximo director ejecutivo de la compañía. Ingresó en la empresa en 2001 como parte del equipo de diseño de productos y, a lo largo de los años, fue ascendiendo en diferentes roles clave. En 2013 asumió la vicepresidencia de ingeniería de hardware y, en 2021, pasó a ser vicepresidente sénior.
A lo largo de su trayectoria, Ternus tuvo una participación decisiva en la creación de dispositivos como el iPad y los AirPods. En fechas recientes, lideró el lanzamiento del MacBook Neo, el modelo más económico de la línea MacBook, presentado el mes pasado.
“Me siento honrado de asumir este cargo y prometo liderar con los valores y la visión que han definido este lugar tan especial durante medio siglo”, expresó Ternus en el comunicado oficial.
Aunque Steve Jobs fue quien presentó el iPhone al mundo, fue Tim Cook quien transformó este dispositivo en la base para el desarrollo de otros productos exitosos, como el Apple Watch, los AirPods y Apple TV+. El éxito de estos lanzamientos está ligado al hecho de que el iPhone se mantiene como el segundo teléfono inteligente más popular a nivel global.
Las decisiones tomadas durante la gestión de Cook han fortalecido a Apple, haciendo que los servicios de la compañía se conviertan en la segunda fuente de ingresos más importante después del iPhone.
El Apple Watch, por ejemplo, fue la primera gran apuesta en nuevas categorías de producto bajo su liderazgo, y Cook afirmó en 2019 a CNBC que, en su opinión, la mayor contribución de Apple a la humanidad estaría relacionada con la salud.
No todas las incursiones recientes de Apple han replicado ese éxito. Las gafas Vision Pro, su propuesta en realidad virtual, continúan siendo un producto de nicho y no han alcanzado la popularidad masiva de otros dispositivos de la marca. Además, la compañía pospuso una actualización significativa de Siri que podría haber mejorado su posición frente a rivales como ChatGPT de OpenAI o Gemini de Google.
Las dificultades de Apple en el área de inteligencia artificial han sido un constante motivo de consulta de los analistas hacia Cook, especialmente en cuanto a la preparación de la empresa para un futuro en el que el iPhone no sea el centro.
Internacionales
La «desintoxicación digital» avanza entre los jóvenes de EE.UU.
Desplazarse sin Google Maps, dejar de deslizar el dedo por Instagram, guardar los auriculares para escuchar el canto de los pájaros: durante un mes, un grupo de jóvenes estadounidenses cambió sus teléfonos inteligentes por sencillos aparatos de tapa y se embarcó en una desintoxicación digital.
«Estaba esperando el autobús y no sabía cuándo llegaría», recordó Jay West, de 29 años, quien participó en el desafío «Un mes offline», organizado por una pequeña startup con el apoyo de un grupo comunitario local.
Los viejos hábitos son difíciles de erradicar, y West —que trabaja como analista de datos para el sistema de metro de Washington— comentó que a menudo se encontró metiendo la mano en el bolsillo para buscar su teléfono móvil, pese a que no lo llevaba encima.
Pero finalmente resultó ser una experiencia liberadora, asegura.
«A veces me aburría, y eso está bien!», recordó una tarde reciente en una huerta comunitaria de la ciudad donde los participantes de la experiencia se reunieron para compartir las dificultades y las alegrías de desconectarse. «Está bien aburrirse», dijo West.
Sentada a su lado estaba Rachael Schultz, de 35 años, quien tuvo que pedir indicaciones a desconocidos que pasaban en bicicleta. También Lizzie Benjamin, de 25, que desempolvó viejos CD que su padre había grabado para poder escuchar música sin recurrir a Spotify.
Antes de la desintoxicación, a Bobby Loomis —trabajador del sector inmobiliario de 25 años— le costaba ver siquiera un episodio completo de una serie de televisión sin mirar su teléfono.
Vida social «enriquecedora»
Desde hace tiempo, los científicos vienen alertando que la adicción a los teléfonos móviles está asociada con una menor capacidad de atención, problemas de sueño y ansiedad.
En un fallo histórico de fines de marzo, un tribunal de California dictaminó que Instagram y YouTube son responsables de la naturaleza adictiva de sus plataformas.
Un número creciente de jóvenes estadounidenses está, por fin, tomando nota de ello.
Según una encuesta de YouGov realizada el año pasado, más de dos tercios de las personas de entre 18 y 29 años desearían reducir su tiempo de uso de pantallas.
Y existen nuevas herramientas disponibles para lograrlo: aplicaciones, dispositivos para bloquear el teléfono y grupos —como el de Washington— que promueven desintoxicaciones de un mes.
En los campus universitarios se han popularizado las dietas de redes sociales de varias semanas, y las reuniones sin pantallas entre amigos se han convertido en una tendencia en las grandes ciudades.
Prescindir del teléfono inteligente, aunque sea solo por un par de semanas, conduce a un «mayor bienestar y a una mejor capacidad para mantener la atención», afirmó Kostadin Kushlev, investigador de psicología en la Universidad de Georgetown.
Los estudios preliminares sugieren que esos efectos perduran en el tiempo, añadió.
Josh Morin, uno de los organizadores de los programas de desintoxicación en Washington, considera que simplemente dejar de usar el teléfono no es suficiente y que resulta vital ofrecer una alternativa atractiva.
Su programa incluye una sesión semanal de debate para los participantes, en un bar de karaoke situado en un barrio de moda de la capital estadounidense.
«Para romper realmente con ese hábito, es necesario ofrecer una vida social, comunitaria y enriquecedora», señaló Morin.
«El comienzo de algo importante»
«Un mes offline» fue lanzado hace un año por una empresa llamada Dumb.co.
Participar cuesta aproximadamente 100 dólares por persona, tarifa que cubre el préstamo de un celular viejo precargado con herramientas esenciales —llamadas telefónicas, mensajes de texto y la aplicación Uber- que se sincronizan con el teléfono inteligente del usuario.
Hasta la fecha, la «startup» ha avanzado a paso lento. Espera superar la marca de mil participantes en mayo.
Pero los expertos vislumbran una tendencia más amplia.
Graham Burnett, profesor de historia en la Universidad de Princeton, cree estar frente al «amanecer de un movimiento auténtico», similar al surgimiento de la ola ecologista en la década de 1960, que dio lugar a importantes leyes de protección medioambiental.
Kendall Schrohe, de 23 años y empleada en una organización de vigilancia de la privacidad digital, completó el programa mensual de desintoxicación en Washington en enero.
Ahora es capaz de orientarse por su barrio sin depender de Google Maps; además, eliminó su cuenta de Instagram y organizó su propio grupo de «sobriedad digital».
«Adopté una perspectiva optimista y siento que realmente estamos ante el comienzo de algo importante», comentó.