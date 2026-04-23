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Los robots impulsados por la IA dan esperanza y nuevas perspectivas a la industria de Alemania
Desarrollado por la empresa emergente alemana Agile Robots, es uno de los numerosos robots que muestran sus capacidades en el evento, una nueva esperanza para impulsar las fábricas alemanas que llevan años con dificultades.
Integrar esta tecnología en los procesos industriales, donde Europa ya cuenta con una amplia experiencia, se considera una vía clave para que el continente pueda ponerse al nivel de Estados Unidos y China en la carrera de la inteligencia artificial.
Estos robots potenciados por IA permiten «resolver problemas industriales», afirma a la AFP Rory Sexton, director ejecutivo de Agile Robots en una entrevista.
A partir del próximo año, la empresa planea comenzar a equipar fábricas alemanas, especialmente en el sector automovilístico, añade.
La IA aplicada a tareas físicas del mundo real, llamada IA física, es uno de los temas centrales este año en Hanóver, en la más importante feria mundial de tecnología industrial, que reúne a más de 3.000 expositores.
El canciller Friedrich Merz visitó el stand de Agile Robots, donde conversó con Zhaopeng Chen, fundador chino de la startup con sede en Múnich.
En un discurso en la feria, expresó su apoyo a los esfuerzos para impulsar a los fabricantes alemanes, muchos de los cuales aún dependen de técnicas tradicionales, a aumentar el uso de la IA.
La IA debería estar «integrada en los sectores clave de nuestra industria y especialmente en las pequeñas y medianas empresas», columna vertebral de la economía alemana, para crear «valor añadido industrial y empleos de alta calidad», afirmó.
Tareas de valor añadido
Pero, como en muchas otras industrias, los fabricantes alemanes están tratando de ponerse al día frente a China en lo que respecta a la fabricación de robots humanoides.
Merz presenció los avances de China en este campo durante una visita al país en febrero, cuando vio demostraciones de robots fabricados allí realizando kung-fu y boxeo.
El fabricante de esos robots, Unitree, y otras empresas chinas también estuvieron muy presentes en la feria de Hanóver, como ya lo habían estado en años anteriores.
Aun así, Sexton, de Agile Robots, insiste en que «pronto podremos hacer lo que (Unitree) está haciendo», restando importancia a esas llamativas demostraciones públicas.
En lugar de danza o artes marciales, Agile Robots se centra en «tareas de valor añadido para la industria», como el cableado electrónico en coches o el ensamblaje de teléfonos, explica.
Subraya que Alemania ofrece un «ecosistema de proveedores» y una «muy fuerte experiencia en ingeniería mecánica y automatización», ambos factores clave en la carrera por la IA.
Las empresas también tienen expectativas positivas sobre los avances tecnológicos. El 58 % de las compañías industriales encuestadas por la asociación digital alemana Bitkom cree que los robots humanoides podrían ayudar a cubrir la escasez de mano de obra cualificada.
El país también dispone de grandes volúmenes de datos industriales procedentes de sus fábricas, según Antonio Krüger, director del Centro Alemán de Investigación en Inteligencia Artificial (DFKI).
«Esto es algo que tenemos a un nivel de calidad muy superior al de Estados Unidos o China», indica a la AFP.
Pero los críticos señalan que el uso de estos datos sigue siendo a menudo demasiado fragmentado y aislado, sin una estrategia global que los integre de forma coherente.
No todos en Hanóver están convencidos de que la IA sea la solución a los problemas de los fabricantes alemanes, que desde hace tiempo enfrentan dificultades como los altos costes de la energía y una demanda débil.
Jochen Heinz, directivo del fabricante alemán de maquinaria industrial SW Machines, advierte que la IA a veces puede cometer errores, por ejemplo dando instrucciones engañosas para reparaciones o afirmando incorrectamente haber detectado fallos.
Principal
Vicepresidente Ulloa fortalece lazos con naciones aliadas
El Vicepresidente de la República de El Salvador, Sr. Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con el Grupo Parlamentario de Amigos Italia–El Salvador, en el Palacio Montecitorio, como parte de una agenda orientada al consolidar las relaciones diplomáticas y cooperación.
Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa destacó el posicionamiento de El Salvador como un destino atractivo para la inversión y el turismo, señalando que el país recibió a más de 4.1 millones de visitantes en el 2025, como reflejo de la confianza internacional y del renovado dinamismo económico. En esa línea, enfatizó la relación directa entre seguridad y desarrollo, como pilares fundamentales del proceso de transformación nacional.
De igual forma, el Vicemandatario extendió una invitación formal a los parlamentarios italianos para participar como observadores en las elecciones previstas para febrero de 2027, resaltando este proceso como una expresión de la vida democrática del país, sustentada en la transparencia institucional y la participación ciudadana.
Por su parte, los parlamentarios italianos reconocieron los avances alcanzados por El Salvador en materia de seguridad y desarrollo, y destacaron el valioso aporte de la diáspora salvadoreña en Italia, no solo como un vínculo humano entre ambas naciones, sino también como un factor que contribuye a la economía local y al fortalecimiento de los lazos bilaterales.
Este encuentro reafirmó el interés mutuo de seguir construyendo acciones conjuntas entre El Salvador e Italia, proyectando al país como un Estado renovado, con apertura al mundo, un modelo de seguridad reconocido internacionalmente y condiciones propicias para el acercamiento con socios estratégicos en Europa.
Jetset
Muere Darrell Sheets,estrella de ‘Storage Wars’: habría sido acosado antes de quitarse la vida
Darrell Sheets, una de las estrellas del programa ‘Storage Wars’ (‘¿Quién Da Más?’) de A&E, murió a los 67 años la madrugada del 22 de abril, tras aparentemente quitarse la vida, informó TMZ.
Según reportes oficiales, la policía de Lake Havasu, Arizona, acudió a un llamado de emergencia a las 2 a.m. y encontró a Sheets con una «herida de bala aparentemente autoinfligida en la cabeza». Fue declarado muerto en el lugar y su cuerpo fue trasladado a la oficina del médico forense del condado de Mohave.
Compañeros de Darrel de ‘Storage Wars’ lamentaron su muerte y Rene Nezhoda, quien era uno de sus principales rivales en el show, señaló que Sheets había sido víctima de ciberacoso recientemente.
«Sé que Darrell querría sacar algo positivo de esto. Últimamente un tipo lo estaba acosando mucho con ciberacoso», dijo a través de un video publicado en su perfil de Instagram. «Que nos vean en la televisión no significa que nos conozcan, no significa que sepan de qué se trata. Además, eso no les da derecho a acosar a nadie».
Además, señaló que, a pesar de que el show eran enemigos, fuera de cámaras tenían una buena relación.
¿Quién era Darrell Sheets?
El hombre de 67 años fue conocido por su participación en ‘Storage Wars’ desde 2010 hasta 2023. Era conocido como ‘The Gambler’ (‘El Jugador’) y tenía la icónica frase: «¡Esto sí que es impresionante!».
En 2019 sufrió un infarto y desde entonces su participación en el show fue menor, hasta que en 2023 se retiró.
La cadena A&E externó sus condolencias sobre la muerte de Darrell y declaró a Us Weekly: «Lamentamos profundamente el fallecimiento de Darrell ‘The Gambler’ Sheets, un querido miembro de nuestra familia de ‘Storage Wars’. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles».
Le sobrevive su hijo Brandon, quien también era parte del programa.
Internacionales
Mueren 2 agentes de la CIA en choque vehicular en México tras operativo antidrogas
Dos estadounidenses que murieron el fin de semana en un choque vehicular cuando regresaban de destruir un laboratorio clandestino de drogas en una región escarpada de México trabajaban para la CIA, según un funcionario de Estados Unidos y otras dos personas al tanto del asunto.
Dos investigadores mexicanos también murieron en el percance, que, según las autoridades mexicanas, ocurrió mientras regresaban de una operación para destruir laboratorios de drogas de grupos criminales. Ha habido discrepancias en los relatos públicos de lo ocurrido por parte de funcionarios de Estados Unidos y México, lo que, según expertos, subraya una mayor participación estadounidense en operaciones de seguridad en México y en toda la región.
Un funcionario de Estados Unidos y dos personas con conocimiento del accidente confirmaron el martes la participación de la CIA; todos ellos hablaron bajo condición de anonimato debido a que se trata de asuntos sensibles de inteligencia. La identidad de los dos estadounidenses como agentes de la CIA fue reportada primero por The Washington Post.
La confirmación de la participación de la CIA llega tras varios días de contradicciones por parte de autoridades mexicanas y de Estados Unidos sobre el papel que desempeñaron funcionarios estadounidenses en una operación para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua, en el norte de México.
La falta de claridad por parte de las autoridades reavivó el debate sobre el alcance de la participación de Estados Unidos en operaciones de seguridad mexicanas, en un momento en que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha quedado bajo una presión extrema por parte del gobierno del presidente Donald Trump para tomar medidas enérgicas contra los cárteles. Trump ha adoptado una postura más agresiva hacia América Latina que cualquier líder en la historia reciente de Estados Unidos, capturando al presidente de Venezuela, bloqueando envíos de petróleo a Cuba y lanzando operaciones militares conjuntas en Ecuador, un país también marcado por la violencia criminal.
Trump ha ofrecido repetidamente tomar medidas contra los cárteles mexicanos, una intervención que Sheinbaum ha dicho que era “innecesaria”.
Los agentes de la CIA fueron identificados inicialmente como personal de la embajada por el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, también exempleado de la agencia de inteligencia.
La embajada de Estados Unidos se negó a revelar la identidad de los agentes estadounidenses o para qué agencia del gobierno estadounidense trabajaban, pero dijo que ambos “apoyaban los esfuerzos de las autoridades estatales de Chihuahua para combatir las operaciones de los cárteles”. La embajada, el Departamento de Estado y la CIA se negaron a comentar sobre las identidades de los reportes de la participación de la CIA en la operación.
Autoridades mexicanas afirmaron originalmente que trabajaban junto con agentes estadounidenses, pero se retractaron después de que el esfuerzo quedó bajo escrutinio de Sheinbaum.
La presidenta dijo que no sabía nada de una operación conjunta entre el gobierno de Chihuahua y Estados Unidos, pese a reportes de que el ejército mexicano también participó en el operativo contra el laboratorio.
El martes, la presidenta sostuvo en su conferencia matutina que no sabía si los funcionarios formaban parte de la CIA, pero admitió que funcionarios estatales y Estados Unidos “estaban trabajando conjuntamente”.
Es un tema delicado para la mandataria mexicana, ya que debe mantener un equilibrio con el gobierno de Trump, trabajando para mantener una relación sólida para contrarrestar las amenazas de intervención contra los cárteles y de imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, y al mismo tiempo, subrayar la soberanía de México.
La CIA ha ampliado recientemente su colaboración con autoridades mexicanas, como parte del esfuerzo del gobierno de Trump para detener el flujo de drogas ilícitas.
La presencia de funcionarios de inteligencia de Estados Unidos en territorio mexicano ha sido objeto de un debate continuo, que sólo se ha intensificado después de las acciones militares de Trump en Venezuela e Irán.
El año pasado, Sheinbaum dijo que los vuelos de vigilancia con drones de Estados Unidos sobre su país se realizaban a petición suya después de una serie de declaraciones públicas contradictorias.
La controversia más reciente surgió en enero por la detención en México del exatleta canadiense Ryan Wedding, uno de los fugitivos más buscados de Estados Unidos. Mientras funcionarios mexicanos afirmaron que se entregó en la embajada de Estados Unidos, autoridades estadounidenses han descrito su captura como el resultado de una operación binacional.
“Hay un aumento de operaciones ocultas por parte de Estados Unidos en México bajo Trump”, dijo David Saucedo, un analista de seguridad mexicano. “Están ocultas porque el gobierno mexicano tiene un discurso de que no pueden permitir la presencia de agentes estadounidenses armados — es una especie de violación de la soberanía. El gobierno mexicano siempre ha tratado de ocultar esta colaboración”.