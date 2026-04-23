Muere Darrell Sheets,estrella de ‘Storage Wars’: habría sido acosado antes de quitarse la vida

La historiadora Anna Keay recibió el encargo de redactar la biografía oficial de Isabel II, solicitada por su hijo Carlos III, anunció el domingo el Palacio de Buckingham.

Gracias a este nombramiento, la historiadora podrá consultar documentos personales de la reina, fallecida en septiembre de 2022 tras 70 años de reinado, y realizar entrevistas que normalmente son inaccesibles.

«Podrá conversar con quienes conocieron bien (a Isabel II) a lo largo de su vida y su reinado, incluidos miembros de la familia real», indica Buckingham en un comunicado.

Según la agencia británica PA, el rey quería que fuera una mujer quien escribiera la biografía de su madre.

«Haré todo lo posible por hacer justicia a la vida y obra» de Isabel II, declaró Anna Keay, conocida por su trabajo sobre los once años en que Gran Bretaña fue una república tras la ejecución de Carlos I en 1649.

Isabel II, nacida hace 100 años, el 21 de abril de 1926, fue «una mujer extraordinaria, cuya vida atravesó un siglo marcado por grandes cambios», añadió.

Las biografías oficiales de la familia real han revelado en ocasiones hechos o detalles inesperados.

William Shawcross, biógrafo de la madre de Isabel II, Isabel, reveló que esta última había padecido un cáncer de intestino del que fue tratada, según PA.

También que Eduardo VIII estaba «cegado por el amor» en el momento de abdicar, en 1936, para casarse con Wallis Simpson, una estadounidense divorciada.

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