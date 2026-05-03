Internacionales
Suben a cinco los muertos por lluvias e inundaciones en Pernambuco, Brasil
Las autoridades del estado de Pernambuco, en el noreste de Brasil, informaron que el número de fallecidos a causa de las intensas lluvias ascendió a cinco, luego de la muerte de una bebé de un año que había sido rescatada el viernes.
Según la Defensa Civil de Pernambuco, hasta el momento se reportan 422 personas sin hogar y 1,068 desalojadas, además de 342 personas rescatadas en distintas localidades afectadas por deslizamientos de tierra e inundaciones.
La menor falleció en el hospital donde permanecía ingresada tras ser rescatada de los escombros de su vivienda en el barrio de Dois Unidos, al norte de Recife, capital del estado. En el mismo incidente también murieron su madre, de 24 años, y su hermano de seis años.
Las lluvias han provocado además daños en otros municipios de la región metropolitana y del interior de Pernambuco.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló el viernes por la noche que el Gobierno federal dispuso apoyo inmediato para las autoridades del estado. Asimismo, el Ministerio de Salud movilizó equipos para atender a las personas afectadas.
Internacionales
“La Roca” es intervenido por la policía en Los Ángeles
Agentes de la Policía de Los Ángeles intervinieron al actor Dwayne Johnson, conocido como “La Roca”, y le impusieron una infracción por una falta a la normativa vial.
De acuerdo con medios locales, la sanción se debió a un exceso de polarizado en los vidrios de su vehículo, un Porsche Cayenne Turbo GT.
El hecho ocurrió en una estación de gasolina, cuando el actor regresaba de la ceremonia de homenaje a Emily Blunt en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Según las imágenes difundidas, Johnson actuó con calma durante el procedimiento, mostrándose colaborativo y respetuoso con el oficial. El actor descendió del vehículo para atender la situación y aceptó la multa sin inconvenientes.
Aunque se trató de un procedimiento de rutina, el hecho cobró notoriedad en redes sociales debido a la popularidad del actor, donde el video se viralizó rápidamente.
Internacionales
VIDEO FUERTE | Sujeto agrede a una mujer en un bus y termina linchado por los pasajeros
Un hombre que se desplazaba en motocicleta abordó el miércoles un autobús en Cancún, México, donde agredió a una mujer que se encontraba sentada como pasajera.
De acuerdo con lo observado en un video del incidente, el sujeto le gritaba a la víctima mientras la jalaba del cabello. Ante la situación, otros pasajeros intervinieron y lograron someter al agresor, quien terminó fuera del vehículo.
Las imágenes también muestran el momento en que el hombre recibe golpes por parte de los presentes. Posteriormente, las autoridades lo identificaron como Guillermo Ramón “N” y reportaron su detención, señalando que portaba presuntas sustancias ilícitas.
Ciudadanos detienen a sujeto que se encontraba golpeado brutalmente a una mujer a bordo de un autobús, el hecho ocurrió en la zona de «El Crucero» en Cancún 🔴👇 pic.twitter.com/BnhOK5zx6v
— Quintana Roo Urbano (@cancunurbano) April 29, 2026
Internacionales
VIDEO | Motociclista frustra robo al defenderse a patadas de delincuentes
Una mujer logró frustrar un intento de robo al defenderse contra delincuentes que intentaron quitarle su motocicleta cuando regresaba a su vivienda en la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo los asaltantes llegan a bordo de una motocicleta cuando la mujer ya se encontraba estacionada.
Al percatarse de la situación, la víctima reaccionó y se defendió, lo que provocó que los delincuentes desistieran del robo y huyeran del lugar.
🚨 ATAQUE MOTOCHORRO Y PATADA PARA DEFENDERSE
– Fue en San Martín pic.twitter.com/jAe2jczCzJ
— Vía Szeta (@mauroszeta) April 30, 2026