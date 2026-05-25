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Precio de los combustibles se mantienen sin cambios para la próxima quincena en El Salvador
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó que los precios de referencia de los combustibles en El Salvador se mantendrán sin variaciones para la próxima quincena, por lo que los consumidores continuarán pagando las mismas tarifas vigentes actualmente.
De acuerdo con la institución, en la zona central el precio de la gasolina superior será de $4.74 por galón, mientras que en las zonas occidental y oriental costará $4.75.
En cuanto a la gasolina regular, su precio será de $4.41 en la zona central y de $4.42 en las zonas occidental y oriental. Por su parte, el diésel tendrá un precio uniforme de $4.44 por galón en todo el país.
Estos valores estarán vigentes del 26 de mayo al 8 de junio de 2026.
Según la DGEHM, entre los factores internacionales que influyen en estos precios se encuentran las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, así como la decisión del gobierno estadounidense de prorrogar la exención a ciertas sanciones sobre el petróleo ruso para su comercialización.
La institución también indicó que mantiene inspecciones constantes en las empresas dedicadas a la comercialización de productos derivados del petróleo para verificar el cumplimiento de la normativa vigente. En caso de detectar irregularidades, los establecimientos podrían enfrentar las sanciones correspondientes.
Internacionales
El papa pide perdón por el retraso de la Iglesia en condenar la esclavitud
El papa León XIV pidió perdón por el largo retraso de la Iglesia católica en condenar la esclavitud, calificándola de «una herida en la memoria cristiana» en su primera encíclica, publicada este lunes.
«En nombre de la Iglesia, pido sinceramente perdón», escribió León en este texto que fija las posiciones de la Iglesia en distintas cuestiones, entre ellas la inteligencia artificial (IA).
En el pasado, los papas han pedido disculpas por la participación de los cristianos en el comercio de esclavos.
Juan Pablo II lo denunció en 1992, antes de emitir en el año 2000 una amplia petición de perdón por las injusticias históricas.
El papa Francisco también denunció repetidamente las formas contemporáneas de esclavitud.
Pero las palabras de León fueron más allá.
El papa estadounidense señaló que la Iglesia fue propietaria de esclavos hasta la Edad Media y que también asesoró a soberanos europeos sobre cómo justificar la esclavitud de los «infieles».
«Hubo que esperar hasta el siglo XIX para encontrar una condena formal, absoluta y universal de la esclavitud», escribió en «Magnifica Humanitas» (Magnífica humanidad), una documento centrado principalmente en el auge de la inteligencia artificial.
Agrega la cíclica: «Es cierto que los acontecimientos del pasado no pueden juzgarse de forma histórica, como si todos los criterios que se han ido madurando con el tiempo hubieran estado siempre disponibles».
Sin embargo, «no podemos negar ni minimizar el retraso con el que la Iglesia y la sociedad condenaron el flagelo de la esclavitud».
«Se trata de una herida en la memoria cristiana a la que no podemos considerarnos ajenos», remarcó
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El Salvador registra aumento del 35 % en turismo internacional y suma 1.7 millones de visitantes hasta abril
El turismo en El Salvador mantiene una tendencia al alza durante 2026. Entre enero y abril, el país recibió 1.7 millones de visitantes internacionales, una cifra que representa un crecimiento del 35 % en comparación con el mismo período del año pasado, según informó la directora ejecutiva de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), Alejandra Durán.
Solo en abril ingresaron al país 473,000 visitantes, convirtiéndose junto con febrero y marzo en los meses con mayor llegada de turistas internacionales en lo que va del año.
«Febrero, marzo y abril del 2026 han sido los meses en los que han venido más visitantes internacionales; solo en abril tuvimos 473,000», afirmó Durán.
La funcionaria destacó que el país ya ha alcanzado más del 40 % del objetivo turístico proyectado para este año, que es recibir 4.2 millones de visitantes. La meta supera ligeramente el registro de 2025, cuando El Salvador cerró con 4.1 millones de turistas.
De acuerdo con Corsatur, el crecimiento ha sido impulsado, en parte, por el desarrollo de eventos internacionales y una estrategia de promoción enfocada en mercados clave de la región.
«Hemos estado llenos de eventos internacionales, los que más nos han visitado son procedentes de Guatemala, Estados Unidos y Honduras. Con la Cámara Salvadoreña de Turismo tenemos una fuerte campaña en los países vecinos para que conozcan todas las actividades y nos está yendo bien, porque muchas personas están llegando a nuestro territorio», señaló.
Además de estos mercados principales, El Salvador también está recibiendo visitantes provenientes de Canadá, México, Panamá y Colombia, lo que refleja una mayor diversificación del turismo internacional hacia el país.
El incremento en la llegada de turistas consolida al sector como uno de los motores de crecimiento económico para 2026, en medio de los esfuerzos del Gobierno y del sector privado por fortalecer la oferta turística.
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Gobierno de El Salvador frenó ataques de pandillas a policías
«¿Ven por qué debemos continuar con el régimen de excepción hasta terminar por completo con esta peste? Este cobarde asesinato no quedará impune. Los haremos pagar caro lo que hicieron». Así reaccionó el presidente Nayib Bukele tras el asesinato de un elemento de la Policía Nacional Civil (PNC) en Nueva Concepción, Chalatenango, en 2023, que fue atacado por pandilleros mientras realizaba un patrullaje junto con otros agentes.
Al igual que en este caso, el mandatario ha reiterado en distintas ocasiones su postura de mantener medidas firmes contra las estructuras criminales, especialmente cuando policías o soldados han sido atacados durante operativos. Bukele ha sostenido que, a diferencia de años pasados, actualmente las fuerzas de seguridad han logrado recuperar el control del territorio y responder con rapidez ante cualquier agresión.
«No estamos combatiendo angelitos, sino al mismo demonio», dijo también luego del asesinato de tres policías en 2022 en una emboscada de terroristas de la pandilla 18. El ataque ocurrió en el sector de la línea férrea, cerca de la comunidad La Realidad, en Santa Ana. «Esto no va quedar así, van a pagar caro el asesinato de estos tres héroes».
Casos como estos han marcado las reacciones del presidente ante los cada vez más aislados ataques dirigidos contra policías y soldados que participaban en operativos contra pandillas; postura no adoptada en administraciones pasadas cuando cientos de integrantes de cuerpos de seguridad y sus familias fueron amenazados e incluso asesinados.
Por ejemplo, en 2015, los registros históricos detallan que 67 agentes fueron atacados y asesinados. Entre los crímenes se registra un doble asesinato, ocurrido en San Matías, departamento de La Libertad, el 4 agosto de ese año, tras una emboscada perpetrada por un grupo de pandilleros.
Las autoridades mencionaron, en esa ocasión, que los agentes llegaron en una patrulla al cantón Santa Rosa para ubicar a criminales que se escondían en esa zona.
Los datos oficiales reflejan que, en años anteriores, las pandillas atentaron de forma constante contra miembros de la PNC. Por ejemplo, en 2009 fueron asesinados 24 agentes; en 2010, la cifra fue de 23; en 2011 se reportaron 19; en 2012, 16; en 2013, 13; mientras que en 2014, el número incrementó a 39 policías fallecidos en ataques perpetrados por estructuras delincuenciales.
En los años siguientes, la violencia contra elementos de seguridad no se detuvo. En 2016 se registró la muerte de al menos 47 policías a manos de pandillas, una de las cifras más altas en ese período. Asimismo, en 2018, se contabilizaron 33 casos; en 2019, 29; y en 2020, 13 policías perdieron la vida en hechos atribuidos a estos grupos delictivos.
Posteriormente, los ataques a cuerpos de seguridad disminuyeron, pese a que no hay una cifra oficial de casos acumulados, solo se han registrado algunos aislados. Como en noviembre de 2025, cuando un equipo de las Fuerzas Especiales de la Policía fue atacado con un arma de fuego mientras realizaba un patrullaje en una zona boscosa del caserío Los Montanos, en el distrito de Santa Clara, San Vicente Norte.
En distintas ocasiones, Bukele ha señalado la prioridad de su administración en garantizar la protección de la población y de los elementos de seguridad que diariamente participan en tareas de patrullaje, investigaciones y capturas de integrantes de grupos criminales. Asimismo, ha destacado que, a diferencia de años anteriores, actualmente las autoridades cuentan con mayor capacidad operativa para responder de manera inmediata ante cualquier agresión.
Los pocos ataques contra policías o soldados que se han registrado bajo la administración Bukele han sido respondidos inmediatamente con operativos de búsqueda, implementación de cercos de seguridad y procesos judiciales para evitar la impunidad.
Por ejemplo, por el homicidio de los tres policías en Santa Ana, ocho terroristas del Barrio 18, que delinquían en Chalchuapa, fueron condenados a penas de hasta 175 años de prisión. Fueron procesados por el homicidio agravado de las tres víctimas y por agrupaciones ilícitas.