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Nacionales

Calor y tormentas marcarán la tarde y noche de este domingo

Publicado

hace 13 minutos

el

Durante la mañana se prevé un cielo poco nublado, con posibles lluvias puntuales hacia el final de la mañana en la zona occidental del país. Para la tarde y la noche se esperan tormentas acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída puntual de granizo.

Las tormentas podrían desarrollarse desde mediados de la tarde en la zona occidental, así como en varios puntos de la zona norte y sectores de la cordillera del Bálsamo y sur de San Salvador. Durante la noche, las lluvias y tormentas se desplazarían hacia las zonas central y oriental, incluyendo sectores cercanos al Área Metropolitana de San Salvador y la franja costera, mientras que al final de la noche podrían registrarse nuevamente en sectores del occidente.

El viento estará entre los 9 y 18 kilómetros por hora, con brisas ocasionales de hasta 30 kilómetros por hora. Además, previo y durante las tormentas, podrían registrarse ráfagas momentáneas que superen los 40 kilómetros por hora.

Las temperaturas mantendrán un ambiente muy cálido durante la tarde y las primeras horas de la noche en todo el país, refrescando durante la madrugada. Estas condiciones estarán influenciadas por una onda tropical en el flujo acelerado del este, con moderada humedad, favoreciendo la formación de nubosidad y tormentas entre moderadas y fuertess.

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Nacionales

Automóvil cae al río Ceniza en Nahulingo y deja dos fallecidos

Publicado

hace 6 minutos

el

24 mayo, 2026

Por

El Cuerpo de Bomberos informó sobre la recuperación de los cuerpos de dos personas que fallecieron tras un accidente de tránsito registrado en el sector conocido como la curva de la muerte, en el distrito de Nahulingo, Sonsonate Centro.

Según información oficial, el vehículo en el que se transportaban las víctimas cayó al río Ceniza por causas que aún no han sido detalladas por las autoridades. Además, otras tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas al Hospital Nacional de Sonsonate «Dr. Jorge Mazzini Villacorta».

Hasta el momento, las autoridades no han brindado información sobre la identidad de las víctimas ni sobre las circunstancias que originaron el percance vial.

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Nacionales

Capturan a distribuidores de droga en San Miguel y Soyapango

Publicado

hace 20 horas

el

23 mayo, 2026

Por

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la captura de Darwin Juvinny Aranda, Irving Hendrix Cruz y César Frabricio Ramos, acusados del delito de tráfico de drogas.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos presuntamente distribuían droga en la colonia Carrillo, en San Miguel.

La captura fue realizada en un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional Civil.

Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron pequeñas porciones de marihuana valoradas en $1,294, además de cinco teléfonos celulares y cuatro trituradores.

Por otra parte, las autoridades reportaron la captura de Óscar Osmín Landaverde Cortez, de 27 años, en la avenida Cerro Verde y calle Venecia, en Soyapango, acusado del delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.

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Nacionales

Onda tropical provocará lluvias durante el fin de semana en El Salvador

Publicado

hace 20 horas

el

23 mayo, 2026

Por

El desplazamiento de una onda tropical influirá en las condiciones climáticas de El Salvador durante este fin de semana, favoreciendo la ocurrencia de lluvias principalmente en horas de la tarde y noche, mientras el ambiente caluroso continuará en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, este sábado la onda tropical se ubica cerca de los planos caribeños de Nicaragua y mantiene una ligera interacción con la Zona de Convergencia Intertropical.

Según el informe, aunque el fenómeno presenta un desplazamiento lento, comenzará a generar lluvias en distintos puntos del país, especialmente en sectores de la zona norte, con énfasis en el norte de Santa Ana y Chalatenango. También se prevén precipitaciones en algunos sectores de la zona occidental.

El MARN indicó que las lluvias en la franja norte se esperan principalmente durante la tarde, mientras que en la zona occidental podrían registrarse durante la noche.

Para el domingo, se prevé que la onda tropical se acerque al Golfo de Fonseca y posteriormente se desplace sobre territorio salvadoreño.

La institución detalló que las lluvias se concentrarán en la zona norte y la cordillera volcánica durante la tarde, desplazándose hacia la zona central y occidental durante la noche. Además, algunas lluvias dispersas podrían alcanzar sectores del oriente del país.

Pese al incremento de nubosidad y lluvias, el ambiente caluroso continuará. Las temperaturas máximas oscilarán entre 24 °C y 30 °C en zonas altas, mientras que en los valles interiores se esperan entre 33 °C y 37 °C.

En la zona oriental, las temperaturas podrían alcanzar entre 35 °C y 39 °C, mientras que en la franja costera se prevén valores entre 32 °C y 36 °C.

Durante la noche y madrugada, las temperaturas mínimas descenderán entre 12 °C y 18 °C en zonas altas. En los valles interiores oscilarán entre 20 °C y 25 °C, mientras que en la zona oriental y costera rondarán entre 21 °C y 26 °C.

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