Internacionales
“La Roca” es intervenido por la policía en Los Ángeles
Agentes de la Policía de Los Ángeles intervinieron al actor Dwayne Johnson, conocido como “La Roca”, y le impusieron una infracción por una falta a la normativa vial.
De acuerdo con medios locales, la sanción se debió a un exceso de polarizado en los vidrios de su vehículo, un Porsche Cayenne Turbo GT.
El hecho ocurrió en una estación de gasolina, cuando el actor regresaba de la ceremonia de homenaje a Emily Blunt en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Según las imágenes difundidas, Johnson actuó con calma durante el procedimiento, mostrándose colaborativo y respetuoso con el oficial. El actor descendió del vehículo para atender la situación y aceptó la multa sin inconvenientes.
Aunque se trató de un procedimiento de rutina, el hecho cobró notoriedad en redes sociales debido a la popularidad del actor, donde el video se viralizó rápidamente.
Internacionales
VIDEO FUERTE | Sujeto agrede a una mujer en un bus y termina linchado por los pasajeros
Un hombre que se desplazaba en motocicleta abordó el miércoles un autobús en Cancún, México, donde agredió a una mujer que se encontraba sentada como pasajera.
De acuerdo con lo observado en un video del incidente, el sujeto le gritaba a la víctima mientras la jalaba del cabello. Ante la situación, otros pasajeros intervinieron y lograron someter al agresor, quien terminó fuera del vehículo.
Las imágenes también muestran el momento en que el hombre recibe golpes por parte de los presentes. Posteriormente, las autoridades lo identificaron como Guillermo Ramón “N” y reportaron su detención, señalando que portaba presuntas sustancias ilícitas.
Ciudadanos detienen a sujeto que se encontraba golpeado brutalmente a una mujer a bordo de un autobús, el hecho ocurrió en la zona de «El Crucero» en Cancún 🔴👇 pic.twitter.com/BnhOK5zx6v
— Quintana Roo Urbano (@cancunurbano) April 29, 2026
Internacionales
VIDEO | Motociclista frustra robo al defenderse a patadas de delincuentes
Una mujer logró frustrar un intento de robo al defenderse contra delincuentes que intentaron quitarle su motocicleta cuando regresaba a su vivienda en la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo los asaltantes llegan a bordo de una motocicleta cuando la mujer ya se encontraba estacionada.
Al percatarse de la situación, la víctima reaccionó y se defendió, lo que provocó que los delincuentes desistieran del robo y huyeran del lugar.
🚨 ATAQUE MOTOCHORRO Y PATADA PARA DEFENDERSE
– Fue en San Martín pic.twitter.com/jAe2jczCzJ
— Vía Szeta (@mauroszeta) April 30, 2026
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VIDEO | Niño de 12 años fue víctima de un robo violento cuando se dirigía a la escuela
Un niño de 12 años fue víctima de un violento robo en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, cuando se dirigía a la escuela a las seis de la mañana.
El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad, en la que se observa cómo un delincuente lo aborda por la espalda, lo derriba con fuerza y, sin darle tiempo a reaccionar, revisa sus bolsillos. Posteriormente, le arrebata la mochila y otras pertenencias.
Según las imágenes, un vecino intentó auxiliar al menor; sin embargo, el asaltante logró huir en una motocicleta junto a un cómplice.
🚨 LA PLATA: BRUTAL ATAQUE A UN NENE DE 12 AÑOS PARA ROBARLE pic.twitter.com/nWRJ4ia4sa
— Vía Szeta (@mauroszeta) May 1, 2026