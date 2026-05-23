Nacionales
Reportan fuerte accidente múltiple en carretera a Quezaltepeque
El Viceministerio de Transporte (VMT) informó sobre un siniestro vial múltiple registrado sobre la carretera a Quezaltepeque, donde varios vehículos se vieron involucrados.
Según las autoridades, gestores de tránsito se encuentran en la zona brindando asistencia y coordinando con equipos de grúas para agilizar la movilización de los automotores involucrados en el percance.
El VMT indicó que el paso vehicular continúa habilitado, aunque bajo control, mientras se desarrollan las labores para despejar completamente la vía.
Hasta el momento, las autoridades no han detallado cómo ocurrió el accidente ni si hay personas lesionadas.
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Inician construcción de viviendas para dos familias afectadas por incendio en Comasagua
Nacionales
Programa Dos escuelas por día es una “megaobra”, afirma docente Rafael Góchez
Un año después del anuncio del programa Dos escuelas por día por parte del presidente Nayib Bukele, el Gobierno reporta la entrega de 210 centros educativos completamente renovados en diferentes zonas del país.
El proyecto fue analizado por el docente y escritor Rafael Góchez durante su participación en una entrevista matutina, donde señaló que la iniciativa debe considerarse una “megaobra” debido a su alcance nacional y al número de instituciones intervenidas.
Según Góchez, más de 700 centros educativos han recibido algún tipo de intervención con estándares de construcción que calificó como de calidad. Además, destacó que el proyecto requiere una logística eficiente y el apoyo de distintas instituciones, entre ellas Centros Penales, mediante el trabajo de privados de libertad que reciben reducción de pena a cambio de participar en las obras.
El académico también afirmó que las remodelaciones representan una intervención integral y no únicamente mejoras superficiales. En ese sentido, señaló que los trabajos incluyen diseño arquitectónico y equipamiento que, a su juicio, contribuyen a motivar a los estudiantes.
Asimismo, sostuvo que la transformación educativa en el país se desarrolla bajo un criterio distinto al de administraciones anteriores, priorizando mejores condiciones para la población estudiantil.