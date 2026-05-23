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Nacionales

Reportan fuerte accidente múltiple en carretera a Quezaltepeque

Publicado

hace 55 minutos

el

El Viceministerio de Transporte (VMT) informó sobre un siniestro vial múltiple registrado sobre la carretera a Quezaltepeque, donde varios vehículos se vieron involucrados.

Según las autoridades, gestores de tránsito se encuentran en la zona brindando asistencia y coordinando con equipos de grúas para agilizar la movilización de los automotores involucrados en el percance.

El VMT indicó que el paso vehicular continúa habilitado, aunque bajo control, mientras se desarrollan las labores para despejar completamente la vía.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado cómo ocurrió el accidente ni si hay personas lesionadas.

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Nacionales

Onda tropical provocará lluvias durante el fin de semana en El Salvador

Publicado

hace 3 minutos

el

23 mayo, 2026

Por

El desplazamiento de una onda tropical influirá en las condiciones climáticas de El Salvador durante este fin de semana, favoreciendo la ocurrencia de lluvias principalmente en horas de la tarde y noche, mientras el ambiente caluroso continuará en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, este sábado la onda tropical se ubica cerca de los planos caribeños de Nicaragua y mantiene una ligera interacción con la Zona de Convergencia Intertropical.

Según el informe, aunque el fenómeno presenta un desplazamiento lento, comenzará a generar lluvias en distintos puntos del país, especialmente en sectores de la zona norte, con énfasis en el norte de Santa Ana y Chalatenango. También se prevén precipitaciones en algunos sectores de la zona occidental.

El MARN indicó que las lluvias en la franja norte se esperan principalmente durante la tarde, mientras que en la zona occidental podrían registrarse durante la noche.

Para el domingo, se prevé que la onda tropical se acerque al Golfo de Fonseca y posteriormente se desplace sobre territorio salvadoreño.

La institución detalló que las lluvias se concentrarán en la zona norte y la cordillera volcánica durante la tarde, desplazándose hacia la zona central y occidental durante la noche. Además, algunas lluvias dispersas podrían alcanzar sectores del oriente del país.

Pese al incremento de nubosidad y lluvias, el ambiente caluroso continuará. Las temperaturas máximas oscilarán entre 24 °C y 30 °C en zonas altas, mientras que en los valles interiores se esperan entre 33 °C y 37 °C.

En la zona oriental, las temperaturas podrían alcanzar entre 35 °C y 39 °C, mientras que en la franja costera se prevén valores entre 32 °C y 36 °C.

Durante la noche y madrugada, las temperaturas mínimas descenderán entre 12 °C y 18 °C en zonas altas. En los valles interiores oscilarán entre 20 °C y 25 °C, mientras que en la zona oriental y costera rondarán entre 21 °C y 26 °C.

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Nacionales

Inician construcción de viviendas para dos familias afectadas por incendio en Comasagua

Publicado

hace 2 horas

el

23 mayo, 2026

Por

La alcaldía de La Libertad Sur informó que, con apoyo del Ministerio de Vivienda, inició la construcción de viviendas para dos familias afectadas por un incendio ocurrido el mes pasado en el caserío Chico Peña, cantón Los Amates, en el distrito de Comasagua.

Según las autoridades, el Ministerio de Vivienda proporcionó los materiales necesarios para apoyar la reconstrucción de las casas destruidas por el siniestro y contribuir a la recuperación de las familias afectadas.

El alcalde Henry Flores señaló que desde la emergencia la municipalidad ha brindado asistencia humanitaria a las familias, quienes permanecen temporalmente en la casa comunal de la zona. El espacio fue acondicionado con camarotes, colchones y frazadas para garantizar condiciones adecuadas mientras avanzan las obras.

Asimismo, el edil aseguró que los trabajos de construcción se desarrollan de forma rápida y expresó que esperan finalizar pronto las viviendas para que las familias puedan recuperar sus hogares.

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Nacionales

Programa Dos escuelas por día es una “megaobra”, afirma docente Rafael Góchez

Publicado

hace 2 horas

el

23 mayo, 2026

Por

Un año después del anuncio del programa Dos escuelas por día por parte del presidente Nayib Bukele, el Gobierno reporta la entrega de 210 centros educativos completamente renovados en diferentes zonas del país.

El proyecto fue analizado por el docente y escritor Rafael Góchez durante su participación en una entrevista matutina, donde señaló que la iniciativa debe considerarse una “megaobra” debido a su alcance nacional y al número de instituciones intervenidas.

Según Góchez, más de 700 centros educativos han recibido algún tipo de intervención con estándares de construcción que calificó como de calidad. Además, destacó que el proyecto requiere una logística eficiente y el apoyo de distintas instituciones, entre ellas Centros Penales, mediante el trabajo de privados de libertad que reciben reducción de pena a cambio de participar en las obras.

El académico también afirmó que las remodelaciones representan una intervención integral y no únicamente mejoras superficiales. En ese sentido, señaló que los trabajos incluyen diseño arquitectónico y equipamiento que, a su juicio, contribuyen a motivar a los estudiantes.

Asimismo, sostuvo que la transformación educativa en el país se desarrolla bajo un criterio distinto al de administraciones anteriores, priorizando mejores condiciones para la población estudiantil.

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