Nacionales
PNC reporta 17 días sin homicidios en lo que va de mayo en El Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el viernes 22 de mayo finalizó con cero homicidios a nivel nacional, acumulando así 17 jornadas sin hechos violentos durante este mes.
De acuerdo con las autoridades, desde la llegada al Ejecutivo del presidente Nayib Bukele, en junio de 2019, el país registra un total de 1,221 días sin asesinatos.
Las autoridades atribuyen la reducción de los índices de criminalidad a la implementación del Plan de Control Territorial, el cual fue reforzado en marzo de 2022 con la aprobación del régimen de excepción.
Asimismo, señalaron que 2025 ha sido catalogado como el año más seguro en la historia de El Salvador y sostienen que la tendencia actual podría superar dicho registro.
Nacionales
Niños con doble nacionalidad reciben paquetes escolares del Gobierno de El Salvador
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) entregó 1,900 paquetes escolares a estudiantes residentes en la zona de los exbolsones de Perquín, en Morazán Norte, quienes cuentan con doble nacionalidad salvadoreña y hondureña.
La entrega fue encabezada por la ministra de Educación, Karla Trigueros, quien señaló que la medida responde al mandato del presidente Nayib Bukele de garantizar educación de calidad para todos los estudiantes del sistema público, independientemente de su ubicación geográfica.
Las autoridades detallaron que los beneficiados pertenecen a 38 centros educativos de la zona. Durante la jornada, los estudiantes ingresaron a territorio salvadoreño en una caravana de autobuses por el punto fronterizo Pasamono para recibir el apoyo educativo en la Zona Extrema de Morazán.
De acuerdo con el Gobierno, la logística de distribución fue coordinada para garantizar que los estudiantes de las comunidades fronterizas reciban las mismas herramientas educativas entregadas en el resto del país.
Según informó la ministra Trigueros, los paquetes incluyeron tabletas, computadoras, libros, cuadernos, uniformes, zapatos y otros útiles escolares. Además, el ministerio realizó jornadas de tallaje de uniformes y calzado para asegurar un ajuste adecuado para cada estudiante.
La institución indicó que este beneficio busca fortalecer el acceso a una educación integral y representar un alivio económico para las familias de las comunidades atendidas.
Por su parte, Ellen Ventura, residente de la comunidad El Zancudo y madre de tres estudiantes beneficiados, agradeció al Gobierno por incluir a las familias de la zona en el programa educativo.
Durante la entrega, las autoridades priorizaron la atención a habitantes de sectores vulnerables de la zona fronteriza.
Nacionales
Conoce las actividades que tendrá el Centro Histórico de San Salvador este fin de semana
El Centro Histórico de San Salvador ofrecerá este sábado una variada agenda cultural y recreativa dirigida a personas que buscan disfrutar de actividades artísticas, musicales y familiares en uno de los espacios más concurridos del país.
Entre las actividades programadas destaca «Mi más hondo anhelo», un homenaje dedicado al poeta salvadoreño Roque Dalton, que se llevará a cabo a las 6:00 p. m. en el Nivel 7 de la Biblioteca Nacional de El Salvador. La actividad busca acercar a los asistentes a la obra y legado del escritor y contará con entrada gratuita.
Asimismo, las familias podrán participar en las clases de manejo gratuitas para niños que se desarrollarán en la alfombra de simulación vial instalada en la Plaza Gerardo Barrios. La iniciativa, orientada a promover la educación vial, estará disponible este 23 y 24 de mayo, de 3:00 p. m. a 8:00 p. m.
La música también formará parte de la jornada con una presentación en vivo frente a la Binaes a partir de las 8:30 p. m. Además, el CHA CHA CHA realizará a las 7:00 p. m. un homenaje a la cantante Selena, donde los asistentes podrán disfrutar de sus éxitos con una entrada de $5.00.
Con actividades que incluyen literatura, música en vivo y opciones recreativas para niños, el Centro Histórico de San Salvador se convierte en un punto de encuentro para quienes buscan alternativas de entretenimiento durante el fin de semana.
Para conocer la programación completa de actividades, las personas pueden visitar Que Chivo Aquí.
Nacionales
Pronostican lluvias con actividad eléctrica y ambiente caluroso para este sábado
Por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado sobre la cordillera volcánica y poco nublado en el resto del país, sin lluvias. Por la tarde, se prevé cielo mayormente nublado sobre la zona norte y la cordillera volcánica, con lluvias en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo, además de tormentas en la zona norte y sus cercanías. Por la noche, el cielo estará nublado en la zona central, incluyendo el AMSS, occidente y la zona nororiental, con lluvias y tormentas, con énfasis en la zona norte.
El viento estará del noreste, con velocidades entre 10 y 22 km/h, y ráfagas ocasionales de hasta 30 km/h.
Una onda tropical ubicada sobre Nicaragua y patrones en altura favorecerán la organización de lluvias y tormentas, principalmente en la zona norte, occidente y centro del país.