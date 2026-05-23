Nacionales
Programa Dos escuelas por día es una “megaobra”, afirma docente Rafael Góchez
Un año después del anuncio del programa Dos escuelas por día por parte del presidente Nayib Bukele, el Gobierno reporta la entrega de 210 centros educativos completamente renovados en diferentes zonas del país.
El proyecto fue analizado por el docente y escritor Rafael Góchez durante su participación en una entrevista matutina, donde señaló que la iniciativa debe considerarse una “megaobra” debido a su alcance nacional y al número de instituciones intervenidas.
Según Góchez, más de 700 centros educativos han recibido algún tipo de intervención con estándares de construcción que calificó como de calidad. Además, destacó que el proyecto requiere una logística eficiente y el apoyo de distintas instituciones, entre ellas Centros Penales, mediante el trabajo de privados de libertad que reciben reducción de pena a cambio de participar en las obras.
El académico también afirmó que las remodelaciones representan una intervención integral y no únicamente mejoras superficiales. En ese sentido, señaló que los trabajos incluyen diseño arquitectónico y equipamiento que, a su juicio, contribuyen a motivar a los estudiantes.
Asimismo, sostuvo que la transformación educativa en el país se desarrolla bajo un criterio distinto al de administraciones anteriores, priorizando mejores condiciones para la población estudiantil.
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Inician construcción de viviendas para dos familias afectadas por incendio en Comasagua
Nacionales
Niños con doble nacionalidad reciben paquetes escolares del Gobierno de El Salvador
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) entregó 1,900 paquetes escolares a estudiantes residentes en la zona de los exbolsones de Perquín, en Morazán Norte, quienes cuentan con doble nacionalidad salvadoreña y hondureña.
La entrega fue encabezada por la ministra de Educación, Karla Trigueros, quien señaló que la medida responde al mandato del presidente Nayib Bukele de garantizar educación de calidad para todos los estudiantes del sistema público, independientemente de su ubicación geográfica.
Las autoridades detallaron que los beneficiados pertenecen a 38 centros educativos de la zona. Durante la jornada, los estudiantes ingresaron a territorio salvadoreño en una caravana de autobuses por el punto fronterizo Pasamono para recibir el apoyo educativo en la Zona Extrema de Morazán.
De acuerdo con el Gobierno, la logística de distribución fue coordinada para garantizar que los estudiantes de las comunidades fronterizas reciban las mismas herramientas educativas entregadas en el resto del país.
Según informó la ministra Trigueros, los paquetes incluyeron tabletas, computadoras, libros, cuadernos, uniformes, zapatos y otros útiles escolares. Además, el ministerio realizó jornadas de tallaje de uniformes y calzado para asegurar un ajuste adecuado para cada estudiante.
La institución indicó que este beneficio busca fortalecer el acceso a una educación integral y representar un alivio económico para las familias de las comunidades atendidas.
Por su parte, Ellen Ventura, residente de la comunidad El Zancudo y madre de tres estudiantes beneficiados, agradeció al Gobierno por incluir a las familias de la zona en el programa educativo.
Durante la entrega, las autoridades priorizaron la atención a habitantes de sectores vulnerables de la zona fronteriza.
Nacionales
PNC reporta 17 días sin homicidios en lo que va de mayo en El Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el viernes 22 de mayo finalizó con cero homicidios a nivel nacional, acumulando así 17 jornadas sin hechos violentos durante este mes.
De acuerdo con las autoridades, desde la llegada al Ejecutivo del presidente Nayib Bukele, en junio de 2019, el país registra un total de 1,221 días sin asesinatos.
Las autoridades atribuyen la reducción de los índices de criminalidad a la implementación del Plan de Control Territorial, el cual fue reforzado en marzo de 2022 con la aprobación del régimen de excepción.
Asimismo, señalaron que 2025 ha sido catalogado como el año más seguro en la historia de El Salvador y sostienen que la tendencia actual podría superar dicho registro.