Inician construcción de viviendas para dos familias afectadas por incendio en Comasagua

De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, este sábado la onda tropical se ubica cerca de los planos caribeños de Nicaragua y mantiene una ligera interacción con la Zona de Convergencia Intertropical.

Según el informe, aunque el fenómeno presenta un desplazamiento lento, comenzará a generar lluvias en distintos puntos del país, especialmente en sectores de la zona norte, con énfasis en el norte de Santa Ana y Chalatenango. También se prevén precipitaciones en algunos sectores de la zona occidental.

El MARN indicó que las lluvias en la franja norte se esperan principalmente durante la tarde, mientras que en la zona occidental podrían registrarse durante la noche.

Para el domingo, se prevé que la onda tropical se acerque al Golfo de Fonseca y posteriormente se desplace sobre territorio salvadoreño.

La institución detalló que las lluvias se concentrarán en la zona norte y la cordillera volcánica durante la tarde, desplazándose hacia la zona central y occidental durante la noche. Además, algunas lluvias dispersas podrían alcanzar sectores del oriente del país.

Pese al incremento de nubosidad y lluvias, el ambiente caluroso continuará. Las temperaturas máximas oscilarán entre 24 °C y 30 °C en zonas altas, mientras que en los valles interiores se esperan entre 33 °C y 37 °C.

En la zona oriental, las temperaturas podrían alcanzar entre 35 °C y 39 °C, mientras que en la franja costera se prevén valores entre 32 °C y 36 °C.

Durante la noche y madrugada, las temperaturas mínimas descenderán entre 12 °C y 18 °C en zonas altas. En los valles interiores oscilarán entre 20 °C y 25 °C, mientras que en la zona oriental y costera rondarán entre 21 °C y 26 °C.