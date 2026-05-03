Tres personas mueren ahogadas en la Poza El Chorrerón, Morazán

Paredes y otras estructuras manchadas y hasta amenazas a comunicadores que grababan los incidentes fueron parte de los actos vandálicos registrados en la manifestación del 1.º de mayo convocada por el FMLN y otras organizaciones de la oposición.

Cubiertos de los rostros, los participantes comenzaron a pintar con aerosol mensajes contra el Gobierno. El momento se tornó tenso cuando un comunicador registraba los actos y al percatarse una de las manifestantes amenazó con tirar engrudo si seguía documentando.

En otro hecho, algunos asistentes agredieron a un creador de contenido que llevaba a cabo una transmisión en vivo de la actividad. Una de las manifestantes lo golpeó con una muleta, otro le lanzó agua y uno le tiró el celular.

Tras la convocatoria, equipos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) efectuaron labores de limpieza en los espacios dañados. «Este 1.º de mayo, nuestro equipo se mantiene activo con la limpieza de estructuras en distintos puntos de San Salvador», informó la cartera de Estado.

PRESENCIA DE POLÍTICOS

A pesar de que los organizadores de la marcha aseguraron que la convocatoria iba a estar libre de políticos y banderas, no fue así, ya que se hicieron presentes el secretario general del FMLN, Manuel Flores, y la diputada del partido VAMOS Claudia Ortiz junto con un grupo de correligionarios de ese instituto político.

«Con mucho gusto vamos a sacarlos de esa marcha [políticos], ellos solo nos buscan cuando quieren votos. No son bienvenidos a nuestra marcha del Día del Trabajo», expresó en días anteriores el secretario de Bases Magisteriales, David Rodríguez; sin embargo, no se cumplió.

POCA ASISTENCIA

La convocatoria estuvo marcada por la poca afluencia, tanto la que comenzó en la Plaza Salvador del Mundo como la del parque Cuscatlán.

Los organizadores atribuyeron la baja asistencia a retenes de la Policía Nacional Civil (PNC) en diferentes puntos; sin embargo, la reducida participación fue interpretada por algunos analistas como una muestra del desgaste político que enfrentan partidos y organizaciones y su desconexión con las nuevas generaciones. Flores dijo que en Sonsonate le habían quitado las llaves a los motoristas, además de amenazas de los policías de tránsito.

«Les han quitado el DUI a los compañeros del partido, ¿cuál es el miedo de estar poniendo retenes? Eso lo que significa es que el FMLN es un partido al que le tienen miedo el Gobierno y todos los que siguen a este Gobierno y ¿saben por qué?, porque no somos cualquiera», aseguró el secretario general del FMLN.

Los organizadores dieron indicaciones para modificar la formación de la marcha, solicitando a los participantes que se colocaran en dos líneas laterales y no se ubicaran en el centro de la vía, con el objetivo de generar una mayor percepción de afluencia en la movilización.

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