Nacionales
El Salvador suma otro día sin homicidios
El Salvador continúa sumando días con cero homicidios. La Policía Nacional Civil (PNC) informó que durante el sábado 2 de mayo no hubo muertes a causa de la violencia en el territorio nacional.
«Finalizamos el sábado 02 de mayo, con 0 homicidios en el país», escribió la PNC en su cuenta oficial de X la madrugada de este domingo.
En lo que va de mayo, son cero días con cero homicidios, totalizando dos. Las autoridades señalan que la reducción en los índices de violencia es gracias a la implementación de las estrategias de seguridad: Plan Control Territorial y régimen de excepción.
Lo anterior, ha permitido que El Salvador, se convierta en el país más seguro del hemisferio occidental, según detallan las autoridades locales. Además, diversas naciones se han interesado en conocer el «modelo Bukele» para combatir la criminalidad en sus países.
Nacionales
Así fueron recuperados los cuerpos de tres personas ahogadas en La Poza del Chorrerón, Morazán Norte
Buzos de la Marina Nacional de la Fuerza Armada realizaron una operación de búsqueda y recuperación tras el fallecimiento de tres personas por ahogamiento en el Centro Turístico La Poza del Chorrerón, ubicado en San Fernando, Morazán Norte.
El hecho ocurrió ayer, cuando las víctimas se encontraban departiendo en el lugar.
Las autoridades confirmaron que los tres cuerpos ya fueron localizados. Los fallecidos fueron identificados como José Benedicto Hernández, agente de la Policía Nacional Civil, así como Eladio Argueta y Jesús Argueta.
Las autoridades señalan que los cuerpos fueron entregados a las autoridades correspondientes para llevar a cabo el reconocimiento legal.
Nacionales
Tres personas mueren ahogadas en la Poza El Chorrerón, Morazán
En redes sociales se reportó el fallecimiento de tres personas por ahogamiento en el oriente del país este sábado.
El hecho ocurrió en la Poza El Chorrerón, ubicada en el distrito de San Fernando, en Morazán Norte.
De acuerdo con la información preliminar, las víctimas son tres hombres.
Nacionales
Un “Dream Team” de La Selecta genera reacciones en redes sociales
Las redes sociales han vuelto a ser escenario de conversación tras la difusión de una publicación relacionada con La Selecta, en la que se muestra una versión del llamado “Dream Team” de la Azul y Blanco en formato de álbum mundialista.
En dicha publicación se incluye una combinación de perfiles vinculados al fútbol, la creación de contenido digital, la televisión y otras áreas del entretenimiento. Entre los nombres mencionados figuran el creador de contenido conocido como “Soyacity”, el exfutbolista Rodolfo “Fito” Zelaya y el presentador de noticias Roberto Bundio, entre otros.
La publicación también incorpora a otras figuras, incluyendo al expresidente Salvador Sánchez Cerén, generando diversas reacciones entre usuarios en redes sociales por la selección de los personajes presentados en este formato.