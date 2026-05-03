El Salvador suma otro día sin homicidios

El Salvador continúa sumando días con cero homicidios. La Policía Nacional Civil (PNC) informó que durante el sábado 2 de mayo no hubo muertes a causa de la violencia en el territorio nacional.

«Finalizamos el sábado 02 de mayo, con 0 homicidios en el país», escribió la PNC en su cuenta oficial de X la madrugada de este domingo.

En lo que va de mayo, son cero días con cero homicidios, totalizando dos. Las autoridades señalan que la reducción en los índices de violencia es gracias a la implementación de las estrategias de seguridad: Plan Control Territorial y régimen de excepción.

Lo anterior, ha permitido que El Salvador, se convierta en el país más seguro del hemisferio occidental, según detallan las autoridades locales. Además, diversas naciones se han interesado en conocer el «modelo Bukele» para combatir la criminalidad en sus países.

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