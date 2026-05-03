Nacionales
Así fueron recuperados los cuerpos de tres personas ahogadas en La Poza del Chorrerón, Morazán Norte
Buzos de la Marina Nacional de la Fuerza Armada realizaron una operación de búsqueda y recuperación tras el fallecimiento de tres personas por ahogamiento en el Centro Turístico La Poza del Chorrerón, ubicado en San Fernando, Morazán Norte.
El hecho ocurrió ayer, cuando las víctimas se encontraban departiendo en el lugar.
Las autoridades confirmaron que los tres cuerpos ya fueron localizados. Los fallecidos fueron identificados como José Benedicto Hernández, agente de la Policía Nacional Civil, así como Eladio Argueta y Jesús Argueta.
Las autoridades señalan que los cuerpos fueron entregados a las autoridades correspondientes para llevar a cabo el reconocimiento legal.
Nacionales
Fuertes lluvias dejan ocho fallecidos y más de 3,700 evacuados en el noreste de Brasil
A ocho aumentó el número de muertos por las fuertes lluvias en el noreste de Brasil, mientras que más de 3.700 personas tuvieron que ser desalojadas de sus casas.
Los temporales han afectado principalmente a los estados de Pernambuco y Paraíba, ubicados la zona noroeste del gigante sudamericano, con costas al Océano Atlántico.
En Recife, capital de Pernambuco, se reportaron seis víctimas mortales, mientras que dos hombres fallecieron electrocutados en la ciudad de Guarabira, Paraíba.
Las lluvias provocaron miles de desplazados en ambos estados.
Las autoridades locales distribuyen ayuda humanitaria, como alimentos, colchones y «kits» de higiene, mientras monitorean el nivel de los ríos y el riesgo de nuevos deslizamientos, ante la previsión de que las lluvias continúen en los próximos días.
Nacionales
Liberan 1,700 especies silvestres y las devuelve a su hábitat natural
La liberación de diferentes especies silvestres en Áreas Naturales Protegidas (ANP) es clave para la conservación de los ecosistemas. Entre 2025 y en lo que va de 2026, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reincorporó a 1,700 animales a su entorno natural.
El médico veterinario del MARN Josué Coto explicó a «Diario El Salvador» la importancia de cumplir con esta actividad, pues es parte de la labor fundamental como restauradores y conservadores del patrimonio natural.
«Básicamente es la parte final de todo el trabajo que realizamos dentro de la clínica veterinaria y otros sitios de resguardo de fauna del ministerio. Está dentro de la labor de conservación y restauración. Aunque no nos demos cuenta, estos animales mantienen gran parte del ambiente que nos rodea», detalló.
La clínica veterinaria del MARN brinda atención a los animales silvestres que han sido rescatados por instituciones o entregados por personas particulares.
Muchos provienen del tráfico ilegal, accidentes o pérdida de su hábitat. Cuenta con personal capacitado para atender cualquier especie, incluyendo animales marinos. Incluso tiene un área de neonatos con una atención más especializada para la crianza de animales silvestres de diferentes especies. Además, la clínica cuenta con equipo para brindar tratamientos dependiendo del daño o el estado de salud de la especie.
«Nosotros recibimos a los animales en cualquier circunstancia. Primero lo evaluamos, vemos qué tiene para realizar el tratamiento específico y tratar de recuperarlo. Una vez que ya está recuperado, se evalúan sus capacidades físicas para regresarlo al medio», explicó Coto.
Añadió que los tratamientos son variados, ya que dependerán del estado de salud del espécimen. Lo más común son los traumatismos, golpes o heridas. Además, son tratados por infecciones, problemas de comportamiento o limitaciones físicas, más que todo en aves cuando les cortan las plumas.
El objetivo es devolver al animal lo más pronto posible a su entorno natural y que goce de buena salud. Según explicó Coto, los primeros en evaluar su estado de salud son los veterinarios para determinar el estado físico y de salud, y si está apto para su liberación.
«Si vemos que el animal necesita una etapa de rehabilitación, realizamos el envío correspondiente con biólogos. Ponen a los animales en entornos más naturales con elementos de su hábitat y van evaluando el comportamiento, principalmente que sea capaz de obtener su alimento, de moverse dentro de la simulación de su hábitat previo a la reincorporación al ecosistema», indicó.
En promedio, el MARN libera entre 65 a 75 especímenes al mes. Entre ellos, osos hormigueros, tortugas marinas, halcones, gavilanes, tucanes, serpientes y muchas otras especies. Aunque las especies más frecuentes son los tacuazines, mapaches e iguanas. Como institución protectora, el Ministerio de Medio Ambiente hizo un llamado a la población para unirse a este esfuerzo de conservación de especies y los ecosistemas.
Coto destacó que el mensaje principal es que como sociedad es necesario entender que la fauna silvestre es de todos y por ello es responsabilidad protegerla y cuidarla. «No comprar, no consumir, ni tener especies silvestres como mascotas es una parte muy importante que nuestra sociedad todavía tiene que seguir aprendiendo. Ellos nacieron libres y necesitamos que se encuentren en el ambiente, si no están ahí es como que no existieran.
El llamado es que denuncien la tenencia y el tráfico ilegal de las especies, igual reportar cualquiera que se vea afectado por una actividad humana para que podamos recuperarlo», concluyó.
Nacionales
El Salvador suma otro día sin homicidios
El Salvador continúa sumando días con cero homicidios. La Policía Nacional Civil (PNC) informó que durante el sábado 2 de mayo no hubo muertes a causa de la violencia en el territorio nacional.
«Finalizamos el sábado 02 de mayo, con 0 homicidios en el país», escribió la PNC en su cuenta oficial de X la madrugada de este domingo.
En lo que va de mayo, son cero días con cero homicidios, totalizando dos. Las autoridades señalan que la reducción en los índices de violencia es gracias a la implementación de las estrategias de seguridad: Plan Control Territorial y régimen de excepción.
Lo anterior, ha permitido que El Salvador, se convierta en el país más seguro del hemisferio occidental, según detallan las autoridades locales. Además, diversas naciones se han interesado en conocer el «modelo Bukele» para combatir la criminalidad en sus países.