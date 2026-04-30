LNB dedica sorteo LOTRA Nº 448 al MAG

Philip Morris International, pionera en productos de tabaco sin humo, es la única empresa que ha recibido autorizaciones de riesgo modificado para dispositivos electrónicos que calientan tabaco.

En su resolución, la FDA concluyó que: «Estudios científicos han demostrado que el cambio completo de cigarrillos convencionales al sistema IQOS reduce significativamente la exposición del organismo a sustancias químicas nocivas o potencialmente nocivas».

Connecticut, EE. UU. Abril de 2026. — La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció la autorización para renovar las órdenes de productos de tabaco de riesgo modificado (MRTP, por sus siglas en inglés) otorgadas previamente a Philip Morris International (PMI) para dos versiones del dispositivo IQOS y tres variantes de los consumibles comercializados bajo la marca HEETS.

Esta renovación permite a PMI continuar compartiendo información sobre la reducción de la exposición con adultos estadounidenses mayores de 21 años que consumen productos de tabaco tradicionales, como cigarrillos combustibles.

La agencia concluyó que la renovación de las autorizaciones de IQOS y HEETS como productos de tabaco de riesgo modificado es apropiada para promover la salud pública y se espera que beneficie la salud de la población en su conjunto, considerando tanto a los consumidores de productos de tabaco como a quienes actualmente no los consumen.

«Como la única empresa que ha obtenido y mantenido con éxito las autorizaciones de MRTP para productos de tabaco calentado en EE. UU., confiamos en que nuestras alternativas basadas en la ciencia pueden ayudar a los fumadores adultos a dejar los cigarrillos convencionales», declaró Stacey Kennedy, directora ejecutiva de PMI EE. UU. «Esta decisión de la FDA refleja tanto la sólida base científica que respalda a IQOS como nuestro compromiso constante de ofrecer de manera responsable opciones sin humo a los consumidores adultos».

Al emitir las órdenes de renovación de MRTP para IQOS, la FDA reafirmó que «la evidencia científica disponible, sin necesidad de realizar estudios epidemiológicos a largo plazo, demuestra que es razonablemente probable una reducción medible y sustancial de la morbilidad o la mortalidad entre los consumidores de tabaco».

IQOS fue el primer dispositivo electrónico que calienta tabaco que fue autorizado mediante el proceso MRTP de la FDA en 2020, y desde entonces distintas versiones del sistema han sido autorizadas tanto para su comercialización como para incluir mensajes sobre riesgo modificado.

La más reciente solicitud MRTP de PMI incluyó una amplia evidencia científica que indica que el sistema IQOS produce aerosol con niveles sustancialmente más bajos de componentes dañinos y potencialmente dañinos, en comparación con el humo del cigarrillo. Si bien ningún producto de tabaco está exento de riesgos, un creciente conjunto de datos del mundo real, incluyendo los de mercados como Japón, indica que la disponibilidad de productos de tabaco calentado se ha asociado con reducciones notables en el consumo de cigarrillos convencionales.

Los dispositivos electrónicos que calientan tabaco, como IQOS, se diferencian de otros productos como cigarrillos electrónicos o cigarrillos tradicionales porque calientan el tabaco sin quemarlo, reduciendo significativamente la formación de las sustancias químicas nocivas producidas por la combustión.

Desde 2008, PMI ha invertido más de 16.000 millones de dólares a nivel mundial para desarrollar, fundamentar científicamente y comercializar productos innovadores sin humo para adultos que de otro modo seguirían fumando cigarrillos de combustión, con el objetivo de erradicar por completo la venta de cigarrillos.

Para leer más sobre la más reciente autorización de la FDA, consulte este enlace.

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