Empresarial
La FDA de EE. UU. renueva la autorización de IQOS como producto de menor exposición al riesgo que el cigarrillo
Philip Morris International, pionera en productos de tabaco sin humo, es la única empresa que ha recibido autorizaciones de riesgo modificado para dispositivos electrónicos que calientan tabaco.
En su resolución, la FDA concluyó que: «Estudios científicos han demostrado que el cambio completo de cigarrillos convencionales al sistema IQOS reduce significativamente la exposición del organismo a sustancias químicas nocivas o potencialmente nocivas».
Connecticut, EE. UU. Abril de 2026. — La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció la autorización para renovar las órdenes de productos de tabaco de riesgo modificado (MRTP, por sus siglas en inglés) otorgadas previamente a Philip Morris International (PMI) para dos versiones del dispositivo IQOS y tres variantes de los consumibles comercializados bajo la marca HEETS.
Esta renovación permite a PMI continuar compartiendo información sobre la reducción de la exposición con adultos estadounidenses mayores de 21 años que consumen productos de tabaco tradicionales, como cigarrillos combustibles.
La agencia concluyó que la renovación de las autorizaciones de IQOS y HEETS como productos de tabaco de riesgo modificado es apropiada para promover la salud pública y se espera que beneficie la salud de la población en su conjunto, considerando tanto a los consumidores de productos de tabaco como a quienes actualmente no los consumen.
«Como la única empresa que ha obtenido y mantenido con éxito las autorizaciones de MRTP para productos de tabaco calentado en EE. UU., confiamos en que nuestras alternativas basadas en la ciencia pueden ayudar a los fumadores adultos a dejar los cigarrillos convencionales», declaró Stacey Kennedy, directora ejecutiva de PMI EE. UU. «Esta decisión de la FDA refleja tanto la sólida base científica que respalda a IQOS como nuestro compromiso constante de ofrecer de manera responsable opciones sin humo a los consumidores adultos».
Al emitir las órdenes de renovación de MRTP para IQOS, la FDA reafirmó que «la evidencia científica disponible, sin necesidad de realizar estudios epidemiológicos a largo plazo, demuestra que es razonablemente probable una reducción medible y sustancial de la morbilidad o la mortalidad entre los consumidores de tabaco».
IQOS fue el primer dispositivo electrónico que calienta tabaco que fue autorizado mediante el proceso MRTP de la FDA en 2020, y desde entonces distintas versiones del sistema han sido autorizadas tanto para su comercialización como para incluir mensajes sobre riesgo modificado.
La más reciente solicitud MRTP de PMI incluyó una amplia evidencia científica que indica que el sistema IQOS produce aerosol con niveles sustancialmente más bajos de componentes dañinos y potencialmente dañinos, en comparación con el humo del cigarrillo. Si bien ningún producto de tabaco está exento de riesgos, un creciente conjunto de datos del mundo real, incluyendo los de mercados como Japón, indica que la disponibilidad de productos de tabaco calentado se ha asociado con reducciones notables en el consumo de cigarrillos convencionales.
Los dispositivos electrónicos que calientan tabaco, como IQOS, se diferencian de otros productos como cigarrillos electrónicos o cigarrillos tradicionales porque calientan el tabaco sin quemarlo, reduciendo significativamente la formación de las sustancias químicas nocivas producidas por la combustión.
Desde 2008, PMI ha invertido más de 16.000 millones de dólares a nivel mundial para desarrollar, fundamentar científicamente y comercializar productos innovadores sin humo para adultos que de otro modo seguirían fumando cigarrillos de combustión, con el objetivo de erradicar por completo la venta de cigarrillos.
Para leer más sobre la más reciente autorización de la FDA, consulte este enlace.
Empresarial
LNB dedica sorteo LOTRA Nº 448 al MAG
Sorteo LOTRA Nº 448, dedicado al Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador, institución clave en el fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria del país.
Su trabajo impulsa un modelo productivo sostenible y rentable, con enfoque en innovación, desarrollo tecnológico y acompañamiento técnico a productores. Iniciativas como el Monitoreo Inteligente de la Red Agropecuaria (MIRA) permiten anticipar riesgos climáticos y proteger la producción nacional.
Entre sus principales acciones destaca el Programa de Aumento a la Producción, orientado a incrementar la rentabilidad mediante tecnología e insumos estratégicos. A esto se suma AGROCENTA, que facilita el acceso a insumos agrícolas a bajo costo, y el Bono Agrícola, que beneficia a más de medio millón de productores, promoviendo la diversificación hacia hortalizas y otros cultivos.
El Ministerio también fortalece la comercialización a través de cadenas de valor agroproductivas, impulsando espacios como AgroMercados y la Central de Abastos, que acercan productos de calidad a precios accesibles para la población.
Además, promueve el desarrollo integral del sector, con énfasis en mujeres, jóvenes y población rural, fomentando su participación y autonomía económica.
Como parte del protocolo del sorteo, realizamos la presentación de premios mayores, la selección de maletines de balotas y la entrega de un marco conmemorativo por parte de nuestro Team Lotería, a Luis Fernando Pérez Medrano, delegado del Despacho del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Resultados del Sorteo LOTRA Nº 448:
Primer Premio: $175,000 – Billete Nº 17408 – NO VENDIDO
Segundo Premio: $20,000 – Billete Nº 20556 – NO VENDIDO
Tercer Premio: $10,000 – Billete Nº 06122 – NO VENDIDO
Podés consultar la lista completa de números ganadores en www.lnb.gob.sv.
También podés sintonizar el resumen de premios principales a las 5:30 p. m. por Canal 10.
Economia
¡Gánate uno de los 48 TV de 65” con Rico Pollo!
Avícola Campestre, con su marca Rico Pollo, decidió unirse a la fiebre mundialista y lanzó la promoción “2026 Jugamos Todos”.
Se trata de una gran oportunidad para que las familias salvadoreñas disfruten cada encuentro de fútbol en una pantalla gigante de 65” (pulgadas).
De acuerdo con los organizadores, todos los lunes de junio se rifarán entre los clientes y amigos de Rico Pollo unos kits promocionales donde se incluyen las pantallas gigantes.
En total, serán 48 kits, es decir uno por cada selección de fútbol que participará en el mundial de fútbol de la FIFA 2026.
Sergio Romero, director de la Unidad de Negocios de Avicultura & Energía en Avícola Campestre, expresó orgullo de que ser parte de una “empresa que ha crecido junto a El Salvador”, sobre todo por “estar presentes en la mesa de miles de familias”.
“Hoy seguimos evolucionando, llevando productos de calidad a más hogares y conectando con las personas desde lo que más disfrutan: compartir y disfrutar en familia”.
“2026 Jugamos Todos” es una invitación a todos sus amigos y clientes a adquirir cualquiera de los productos de Rico Pollo y registrar sus compras en el número de WhatsApp 7564-7262.
“Sabemos que el fútbol y la comida son dos cosas que realmente unen a los salvadoreños. Con ´2026 Jugamos Todos´ queremos ser parte de esos momentos, acercarnos aún más a los hogares y premiar la preferencia de consumo de Rico Pollo con experiencias y premios que se disfrutan en familia”, dijo, por su parte, Sergio Daniel Romero, gerente de Energía y Agropecuaria en Avícola Campestre.
Empresarial
Banco CUSCATLAN y el TEC de Monterrey traen a El Salvador el Summit de empresas familiares
Con el objetivo de potenciar el crecimiento de las empresas familiares que enfrentan día a día nuevos y grandes retos, Banco CUSCATLAN reafirma su compromiso con su desarrollo al realizar el Family Business Summit El Salvador 2026, un espacio diseñado para fortalecer la continuidad, liderazgo y sostenibilidad de este segmento estratégico.
“En Banco CUSCATLAN creemos en la pequeña y mediana empresa, por ello, impulsamos iniciativas que fortalecen su crecimiento, profesionalización y capacidad de adaptación a los nuevos desafíos del entorno empresarial. En tal sentido, decidimos traer al país de la mano de ALTAG el Family Business Summit 2026, porque brindará herramientas prácticas, modelos aplicables y estrategias claras para fortalecer el futuro de tu empresa familiar”, expresó Ximena Robin, Gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Banco CUSCATLAN.
El Family Business Summit 2026, que se llevará a cabo el 2 de junio en el Hotel Sheraton Presidente y reunirá a expertos internacionales, empresarios y líderes locales, orientará a los empresarios en los principales desafíos que enfrentan las empresas familiares para asegurar la continuidad de su legado familiar, brindar herramientas claras para una sucesión ordenada y generacionalmente sólida, elevar la profesionalización del negocio, brindar roles definidos, estructura moderna y una gestión que impulsa resultados y fortalece el gobierno corporativo.
“Entre los principales retos que identificamos como institución financiera en las empresas familiares, están la confusión entre relaciones familiares y decisiones empresariales, conflicto de liderazgo y poder, falta de profesionalización, ausencia de un plan de sucesión gestión financiera inadecuada, resistencia al cambio e innovación entre otros que frena el desarrollo de las empresas”, sostuvo Santiago Díaz, Gerente Segmento PYME Banco CUSCATLAN.
De acuerdo a datos recientes, las empresas familiares están conformadas por un 45% de miembros de la primera generación, 53% entre la segunda y tercera generación y un 2% de la cuarta generación. Además, solo el 15% cuenta con un plan definido de sucesión, lo que evidencia la necesidad de generar espacios de formación y discusión estratégica que permitan garantizar su continuidad y crecimiento sostenible en el tiempo.