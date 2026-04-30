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Fundadores de la MS continúan siendo juzgados
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez dos, continúa el juicio contra 485 sujetos señalados como ranfleros históricos, ranfleros de penales, ranfleros de la calle, corredores de programa y clica.
Detalles de las jornadas de juicio:
Cuarta jornada (lunes 27 de abril): Un perito de la Fiscalía General de la República (FGR) especializado en extracción de datos mostró mensajes, capturas y videos de miembros de la Mara Salvatrucha coordinando delitos.
Se reveló que los grupos de mensajería servían para monitorear movimientos policiales, drogas y homicidios.
Se presentaron pruebas multimedia de torturas y asesinatos de mujeres y niños cuyas familias no pagaban extorsiones.
Comunicación: Se explicó el uso de «willas» (códigos escritos cifrados) trasladados por abogados, familiares o custodios para recibir órdenes («luz verde») de los cabecillas en penales. Este flujo se interrumpió en 2019 con bloqueadores de señal y luego con el Régimen de Excepción.
Quinta jornada: Testificó un perito sobre la estructura criminal.
Se mencionó la existencia de 21 «válvulas abiertas» para el ascenso de miembros (12 de ellas abiertas en 2017).
Se identificaron 108 reglas internas llamadas «testamento».
La pandilla se reorganizó de 48 programas a 32, con un total de 230 clicas a nivel nacional.
Sexta jornada: Comenzó la reproducción de una muestra de 125 audios donde los integrantes coordinaban ilícitos y reportaban actividades en sus colonias.
Vínculos políticos mencionados:
Durante la audiencia se mostraron cartas que confirman comunicación entre la pandilla y el expresidente Mauricio Funes (mencionado como fallecido en el texto). En las cartas, los pandilleros reclamaban el incumplimiento de pactos y amenazaban con continuar matanzas, periodo en el cual se registró el asesinato de aproximadamente 525 miembros de la PNC.
Jetset
Shannon Elizabeth arrasó en OnlyFans en su primera semana
La trayectoria de Shannon Elizabeth estuvo marcada desde muy temprano por papeles que la convirtieron en una figura reconocida a nivel global. Su presencia en la comedia “American Pie” le dio un impulso inmediato, mientras que “Scary Movie” consolidó su imagen como uno de los rostros más visibles de principios de los 2000.
Aunque ese éxito la posicionó como un símbolo adolescente, también la llevó a replantearse su lugar en la industria, al punto de dar un paso hacia atrás cuando sintió que la fama comenzaba a imponerse sobre su identidad.
Hoy, años después de ese repliegue, la actriz sorprende con un cambio que sacudió al entretenimiento digital. La apertura de su cuenta en OnlyFans la colocó nuevamente en el foco público, especialmente tras los ingresos obtenidos en sus primeros días dentro de la plataforma.
Ingresos millonarios y una nueva vida personal
De acuerdo con información confirmada por “Variety” a través de fuentes de la agencia Creators Inc., la intérprete superó los 1,2 millones de dólares a menos de una semana del lanzamiento de su página, que vio la luz el jueves 16 de abril. La cifra deja ver claramente que el interés del público por su carrera sigue intacto y que su presencia continúa siendo un imán en la era digital.
Antes de estrenar oficialmente su perfil, la propia actriz habló sobre el rumbo que deseaba tomar. En conversación con “People”, fue clara respecto a su motivación: “Otras personas controlaban la narrativa y el resultado de mi carrera”, expresó con firmeza. “Este nuevo capítulo trata de cambiar eso, de mostrar un lado más sexy que nadie ha visto y de estar más cerca de mis fans”, añadió.
Su representante, Andy Bachman, habló de esa postura al explicar que la actriz se siente cómoda explorando un espacio donde puede interactuar sin intermediarios. Para él, este modelo le permite establecer un vínculo directo que antes era difícil de sostener.
Un movimiento que la conecta con una nueva audiencia
El paso que dio Elizabeth la acerca a un grupo de figuras que han encontrado en la plataforma un canal distinto para relacionarse con sus seguidores. Entre ellas aparecen Carmen Electra, Mia Khalifa y Drea de Matteo, quienes también decidieron experimentar con formatos más personales.
En definitiva, aunque su carrera en el cine dejó muchas huellas, esta nueva etapa la coloca en un espacio donde ella decide el ritmo, el contenido y la forma de presentarse. Y, de paso, ganando una buena cantidad de dinero.
Empresarial
La FDA de EE. UU. renueva la autorización de IQOS como producto de menor exposición al riesgo que el cigarrillo
Philip Morris International, pionera en productos de tabaco sin humo, es la única empresa que ha recibido autorizaciones de riesgo modificado para dispositivos electrónicos que calientan tabaco.
En su resolución, la FDA concluyó que: «Estudios científicos han demostrado que el cambio completo de cigarrillos convencionales al sistema IQOS reduce significativamente la exposición del organismo a sustancias químicas nocivas o potencialmente nocivas».
Connecticut, EE. UU. Abril de 2026. — La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció la autorización para renovar las órdenes de productos de tabaco de riesgo modificado (MRTP, por sus siglas en inglés) otorgadas previamente a Philip Morris International (PMI) para dos versiones del dispositivo IQOS y tres variantes de los consumibles comercializados bajo la marca HEETS.
Esta renovación permite a PMI continuar compartiendo información sobre la reducción de la exposición con adultos estadounidenses mayores de 21 años que consumen productos de tabaco tradicionales, como cigarrillos combustibles.
La agencia concluyó que la renovación de las autorizaciones de IQOS y HEETS como productos de tabaco de riesgo modificado es apropiada para promover la salud pública y se espera que beneficie la salud de la población en su conjunto, considerando tanto a los consumidores de productos de tabaco como a quienes actualmente no los consumen.
«Como la única empresa que ha obtenido y mantenido con éxito las autorizaciones de MRTP para productos de tabaco calentado en EE. UU., confiamos en que nuestras alternativas basadas en la ciencia pueden ayudar a los fumadores adultos a dejar los cigarrillos convencionales», declaró Stacey Kennedy, directora ejecutiva de PMI EE. UU. «Esta decisión de la FDA refleja tanto la sólida base científica que respalda a IQOS como nuestro compromiso constante de ofrecer de manera responsable opciones sin humo a los consumidores adultos».
Al emitir las órdenes de renovación de MRTP para IQOS, la FDA reafirmó que «la evidencia científica disponible, sin necesidad de realizar estudios epidemiológicos a largo plazo, demuestra que es razonablemente probable una reducción medible y sustancial de la morbilidad o la mortalidad entre los consumidores de tabaco».
IQOS fue el primer dispositivo electrónico que calienta tabaco que fue autorizado mediante el proceso MRTP de la FDA en 2020, y desde entonces distintas versiones del sistema han sido autorizadas tanto para su comercialización como para incluir mensajes sobre riesgo modificado.
La más reciente solicitud MRTP de PMI incluyó una amplia evidencia científica que indica que el sistema IQOS produce aerosol con niveles sustancialmente más bajos de componentes dañinos y potencialmente dañinos, en comparación con el humo del cigarrillo. Si bien ningún producto de tabaco está exento de riesgos, un creciente conjunto de datos del mundo real, incluyendo los de mercados como Japón, indica que la disponibilidad de productos de tabaco calentado se ha asociado con reducciones notables en el consumo de cigarrillos convencionales.
Los dispositivos electrónicos que calientan tabaco, como IQOS, se diferencian de otros productos como cigarrillos electrónicos o cigarrillos tradicionales porque calientan el tabaco sin quemarlo, reduciendo significativamente la formación de las sustancias químicas nocivas producidas por la combustión.
Desde 2008, PMI ha invertido más de 16.000 millones de dólares a nivel mundial para desarrollar, fundamentar científicamente y comercializar productos innovadores sin humo para adultos que de otro modo seguirían fumando cigarrillos de combustión, con el objetivo de erradicar por completo la venta de cigarrillos.
Para leer más sobre la más reciente autorización de la FDA, consulte este enlace.
Empresarial
LNB dedica sorteo LOTRA Nº 448 al MAG
Sorteo LOTRA Nº 448, dedicado al Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador, institución clave en el fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria del país.
Su trabajo impulsa un modelo productivo sostenible y rentable, con enfoque en innovación, desarrollo tecnológico y acompañamiento técnico a productores. Iniciativas como el Monitoreo Inteligente de la Red Agropecuaria (MIRA) permiten anticipar riesgos climáticos y proteger la producción nacional.
Entre sus principales acciones destaca el Programa de Aumento a la Producción, orientado a incrementar la rentabilidad mediante tecnología e insumos estratégicos. A esto se suma AGROCENTA, que facilita el acceso a insumos agrícolas a bajo costo, y el Bono Agrícola, que beneficia a más de medio millón de productores, promoviendo la diversificación hacia hortalizas y otros cultivos.
El Ministerio también fortalece la comercialización a través de cadenas de valor agroproductivas, impulsando espacios como AgroMercados y la Central de Abastos, que acercan productos de calidad a precios accesibles para la población.
Además, promueve el desarrollo integral del sector, con énfasis en mujeres, jóvenes y población rural, fomentando su participación y autonomía económica.
Como parte del protocolo del sorteo, realizamos la presentación de premios mayores, la selección de maletines de balotas y la entrega de un marco conmemorativo por parte de nuestro Team Lotería, a Luis Fernando Pérez Medrano, delegado del Despacho del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Resultados del Sorteo LOTRA Nº 448:
Primer Premio: $175,000 – Billete Nº 17408 – NO VENDIDO
Segundo Premio: $20,000 – Billete Nº 20556 – NO VENDIDO
Tercer Premio: $10,000 – Billete Nº 06122 – NO VENDIDO
Podés consultar la lista completa de números ganadores en www.lnb.gob.sv.
También podés sintonizar el resumen de premios principales a las 5:30 p. m. por Canal 10.