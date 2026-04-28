Empresarial
Asesuisa inaugura nueva sucursal en El Encuentro de Santa Ana
Asesuisa, compañía con más de 56 años de trayectoria en el país y parte de Grupo Ficohsa, inauguró su nueva sucursal en el Centro Comercial El Encuentro en la ciudad de Santa Ana, reafirmando su compromiso con la zona occidental de El Salvador.
Esta apertura representa un paso estratégico para la aseguradora, al trasladar su operación hacia un espacio más moderno, accesible y alineado con las necesidades actuales de sus clientes, asesores de seguros y aliados.
La nueva sucursal brindará atención a Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán, consolidándose como un punto clave para fortalecer la cercanía con los clientes y dinamizar la atención en una región de alto crecimiento para el país.
“Con más de cinco décadas de trayectoria en El Salvador, en Asesuisa seguimos evolucionando para estar cada vez más cerca de nuestros clientes. Esta nueva sucursal refleja nuestro compromiso de ofrecer una mejor experiencia, en espacios modernos y accesibles, manteniendo siempre al cliente en el centro de nuestra estrategia y acompañándolo, contigo en todas”, destacó Enzo Bizzarro, Presidente Ejecutivo de Asesuisa.
Como parte de su evolución, la compañía continúa apostando por la innovación, el conocimiento profundo del cliente y el desarrollo de soluciones que respondan a las dinámicas actuales del mercado. Este enfoque se complementa con un ecosistema digital robusto, que permite a los usuarios acceder a sus servicios de manera ágil, simple y oportuna, integrando la atención presencial con herramientas digitales.
Por su parte, Karen Salazar, Gerente de Canales de Asesuisa, señaló: “Desde el área de Canales, nuestro enfoque es acercar cada vez más nuestros servicios a los clientes. Esta sucursal ha sido diseñada para ofrecer una atención ágil, cercana y eficiente, y para fortalecer también la relación con nuestros asesores de seguros, quienes son un pilar fundamental en nuestro modelo de negocio”.
El nuevo punto de atención está concebido para brindar una experiencia integral, combinando espacios modernos con procesos ágiles y un equipo altamente capacitado, enfocado en ofrecer asesoría personalizada y soluciones adaptadas a las necesidades de personas y empresas.
Con esta apertura, Asesuisa reafirma su compromiso con las comunidades donde opera y con el desarrollo de El Salvador, promoviendo la protección, la resiliencia y la competitividad sostenible para las personas y organizaciones.
Empresarial
Fedecrédito entrega donativo de mochilas en centros escolares
En el marco de su compromiso con la educación, el SISTEMA FEDECRÉDITO llevó a cabo los días 21 y 22 de abril la entrega de 800 mochilas a centros escolares ubicados en los distritos de San Sebastián y Santo Tomás, cada mochila contenía: cuadernos, squeeze, borrador, sacapuntas, pegamento, lápiz, regla, alcohol gel y golosinas.
Esta iniciativa forma parte de las acciones de Responsabilidad Social Empresarial que el SISTEMA FEDECRÉDITO impulsa de manera continua, con el objetivo de generar mejores oportunidades de aprendizaje para niños y jóvenes, fortaleciendo así su desarrollo académico. Las instituciones educativas beneficiadas en esta oportunidad fueron: La escuela de Educación Parvularia y Complejo Educativo Federico González, ubicadas en San Sebastían; Los Centros Escolares El Porvenir y Dr. Antonio Díaz, en Santo Tomás.
La donación fue entregada por la licenciada Claudia Abrego de Méndez, Gerente de Comunicaciones, en nombre y representación de FEDECRÉDITO; a través de este tipo de apoyos, el SISTEMA FEDECRÉDITO continúa trabajando por el bienestar de las comunidades, convencido de que la educación es un pilar fundamental para el progreso del país.
El SISTEMA FEDECRÉDITO cuenta con más de 850 puntos de atención, siendo la red financiera 100% salvadoreña con mayor cobertura nacional. Para más información visita www.fedecredito.com.sv o llama al Call Center 2221-3333.
Empresarial
Banco Cuscatlán y el Tec de Monterrey traen a El Salvador el Summit de empresas familiares
Con el objetivo de potenciar al crecimiento de las empresas familiares que enfrenten día a día nuevos y grandes retos, Banco Cuscatlán reafirma su compromiso con su desarrollo al presentar el Family Business Summit El Salvador 2026, un espacio diseñado para fortalecer la continuidad, liderazgo y sostenibilidad de este segmento estratégico.
“En Banco CUSCATLAN creemos en la pequeña y mediana empresa, por ello, impulsamos iniciativas que fortalecen su crecimiento, profesionalización y capacidad de adaptación a los nuevos desafíos del entorno empresarial. En tal sentido, decidimos traer al país de la mano de ALTAG el Family Business Summit 2026 porque brindará herramientas herramientas prácticas, modelos aplicables y estrategias claras para fortalecer el futuro de tu empresa familiar, expresó Ximena Robin, Gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Banco Cuscatlán.
El Family Business Summit 2026, que se llevará a cabo desde el 2 al 4 de junio, en el Hotel Sheraton Presidente, reunirá a expertos internacionales, empresarios y líderes locales, orientará a los empresarios en los principales desafíos que enfrentan las empresas familiares para asegurar la continudidad de su legado familiar, brindar herramientas claras para una sucesión ordenada y generacionalmente solida, evaluar la profesionalización del negocio, brindar roles definitivos, estructura moderna y una gestión que impulsa resultados y fortalece el gobierno corporativo.
Entre los principales retos que identificamos como institución financiera en las empresas familiares están la confusión entre relaciones familiares y decisiones familiares, conflicto de liderazgo y poder, falta de profesionalización, ausencia de un plan de sucesión, gestión financiera inadecuada, resistencia al cambio e innovación entre otros que frena el desarrollo de las empresas”, sostuvo Santiago Díaz, Gerente Segmento PYME Banco CUSCATLAN.
De acuerdo a datos recientes, las empresas familiares están conformadas por un 45% de miebros de la primera generación, 53% entre la segunda y tercera generación y un 2% de la cuarta geberación. Además, que solo el 15% cuenta con un plan definido de sucesión, lo que evidencia la necesidad de generar espacios de formación y discusión estratégica que permitan garantizar su continuidad y crecimiento sostenible en el tiempo.
Diego Lladó, Director de Alta Gerencia, ALTAG Latinoamérica, destacó que, con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de ejecutivos en América Latina, Alta Gerencia en alianza con Banco CUSCATLAN llega a El Salvador y Centroamérica con la primera edición del Family Business Summit para las empresas familiares, el motor de la economía en la región. “Será una oportunidad de compartir con expertos consultores internacionales con el fin de apoyar a las mismas en su desarrollo y crecimiento”.
En este contexto, Banco Cuscatlán juega un rol clave como aliado financiero y estratégico, promoviendo soluciones que contribuyan a la estabilidad y expansión de las empresas familiares, incluyendo acceso a financiamiento, asesoría especializada y herramientas para la toma de decisiones, favoreciendo un entorno ecońmico más inclusivo, resiliente y responsable.
Asimismo, el evento incluirá espacios de conversación sobre soluciones financieras para empresas familiares, donde se abordarán alternativas de financiamiento orientadas a fortalecer su sostenibilidad y crecimiento en el largo plazo. Se trata de un foro en que los participantes podrán descubrir cómo convertir el acceso a capital y asesoría de oportunidades de expansión, innovación y continudiad del legado familiar.
El Family Business Summit 2026 contará con tres planes de inscripción, deiseñado para adaptarse a las necesidades de capa participante. Los cupos son limitados garantizando un espacio exclusivo y de alto valor para quienes asistan. Los tarjetatahabientes de Banco CUSCATLÁN gozarán del 20% de descuento exclusivo en el plan que adquiera.
Con esta iniciativa, Banco Cuscatlán consolida su posicionamiento como un actor relevante en el impulso del sector empresarial salvadoreño, promoviendo un ecosistema que favorece la innovación, la inversión y la generación de oportunidade
Empresarial
Celebran noche de gala para premiar a empresas, marcas y servicios
Un total de 22 empresas, marcas y servicios fueron galardonadas la noche de este miércoles 22 de abril por la Revista Derecho y Negocios para reconocer su aporte al desarrollo de El Salvador.
Se entregaron 11 reconocimientos en la categoría “Líderes Tech” y 11 más a “Empresas de Impacto”, con lo cual se celebra la segunda edición de “Líderes Tech” y la tercera de “Empresas de Impacto”.
El presidente de Derecho y Negocios, Manuel Carranza, se expresó emocionado por la nueva gala desarrollada por su revista.
“El Salvador está viviendo un momento distinto y el mundo lo ve. Los países cambian cuando la gente decide cambiar su historia y esto es lo que estamos viendo hoy: empresas que decidieron cambiar, crear; decidieron invertir y eso es liderazgo. Liderazgo es seguir apostando cuando otro se detiene”, dijo como parte de sus palabras de bienvenida.
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, y el director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Luis Rodríguez, fueron dos de los invitados especiales y quienes se encargaron de entregar algunos de los galardones.
“Debo reconocer a Manuel (Carranza) por reconocer a las empresas que trabajan por El Salvador”, expresó la titular de Economía.
Durante su intervención destacó el desempeño económico que ahora distingue a el país: “El Salvador cuenta con un crecimiento de 3.9% y un entorno favorable para la inversión… Tenemos seguridad, estabilidad y un clima de negocios fortalecido que impulsa el desarrollo empresarial”.
Mientras que Rodríguez habló de cómo desde la institución que dirige se ha logrado agilizar la inversión en El Salvador. “Hemos superado la burocracia y eso ha permitido la inversión. Somos el país que más estamos empujando la inversión en la región”, sostuvo.
Añadió que : “Todos vamos empujando en la misma ruta, ¿y cuándo habíamos visto eso? Y hoy, esta noche, lo que se premia son dos cosas. Por un lado, el conocimiento porque es el detonante para que muchas cosas sucedan y, por otro, a las empresas que hacen posible este cambio. Reciban con orgullo estos reconocimientos. Como OPAMSS les comparto que superamos los $5,700 millones solo en el Área Metropolitana”.
Los premiados
La ministra de Economía y el presidente de Derecho y Negocios entregaron las distinciones a los 11 “Líderes Tech 2026”.
Estos premios fueron para: Applaudo, Bitfinix, Datatrust, Kash, Key Institute, Kodigo, Monetae, Serfinsa, Steren, Tigo y Weris App.
Cada fundador, ejecutivo o representante de las instituciones premiadas agradeció el esfuerzo de Derecho y Negocios por llevar a cabo las galas de premiación, al tiempo que destacaron los esfuerzos realizados para llegar a donde están.
Correspondió al director de OPAMSS, Luis Rodríguez, acompañar al presidente de Derecho y Negocios en la entrega de los reconocimientos para las “Empresas de Impacto”. En esta categoría fueron premiadas: Adoc, AES, CMI, Diana, DelSur, Enerwire, Holcim, La Constancia, Paill, Plantosa y Pollo Campestre.
Los representantes de este otro grupo empresarial también agradecieron el homenaje recibido y se comprometieron a seguir apostando al desarrollo de El Salvador.