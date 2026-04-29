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El PSG se adelanta en su semifinal ante el Bayern
En un espectacular y auténtico festival goleador en el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain tomó este martes una ligera ventaja de 5-4 sobre el Bayern Munich en la semifinal de ida de la Liga de Campeones de Europa.
Al campeón defensor le queda un cierto sabor amargo ya que llegó a ir ganando 5-2, antes de que los tantos finales del francés Dayot Upamecano (65′) y del colombiano Luis Díaz (69′) reengancharan al monarca alemán a la eliminatoria y le dieran oxígeno para la vuelta de la próxima semana en Múnich.
Antes de esa reacción de los bávaros, los parisinos estaban exultantes gracias a los dobletes de Khvicha Kvaratskhelia (24′ y 56′) y Ousmane Dembélé (45+5′ de penal y 58′) y el tanto de João Neves (33′), mientras que el Bayern marcó en la primera mitad por medio de Harry Kane (17′ de penal) y Michael Olise (41′).
El duelo del martes 5 de mayo en el Allianz Arena de Múnich dictará por lo tanto sentencia para decidir un boleto a la final del 30 del mismo mes en Budapest, que también buscan Atlético de Madrid y Arsenal, que disputan el miércoles la ida de su semifinal en la capital española.
Desde el principio
El primer asalto del pulso entre PSG y Bayern no decepcionó las altas expectativas generadas y tuvo goles, alternativas, emoción y, sobre todo, sabor a gran noche europea de fútbol.
Un penal cometido por el ecuatoriano Willian Pacho sobre Lucho Díaz fue aprovechado por el imprescindible Kane para abrir el marcador en el 17′ y firmar su decimotercer tanto en esta Champions, a dos solo del máximo anotador de esta edición, el ya eliminado Kylian Mbappé (Real Madrid).
Con el susto metido en el cuerpo después de que Marquinhos despejara bajo palos el que podía ser el segundo de los visitantes y de que Dembélé enviara inexplicablemente fuera en un contragolpe solo ante Manuel Neuer, el PSG respiró aliviado por fin en el 24 gracias a Kvaratskhelia, que recibió de Désiré Doué en el lateral, se fue hacia el arco rival desde la banda y envió un tiro cruzado que convirtió en el empate.
Sin levantar el pie del acelerador, un palo del francés Olise en el 32′ fue respondido por el segundo gol parisino, con un remate del portugués João Neves de cabeza en un saque botado por Dembélé.
Olise, con un tiro entre una nube de rivales, equilibró de nuevo para el Bayern, en el 41′, antes de que Dembélé pusiera por delante al PSG al borde del descanso, transformando un penal en el 45+5′.
Luis Díaz, con suspense
La segunda mitad parecía poner de entrada al PSG rumbo a una nueva final europea, cuando se distanció en el marcador con dos tantos más.
Kvaratskhelia fusiló a placer el cuarto de su equipo en el 56′, asistido por Achraf Hakimi, y el astro georgiano, que lleva diez tantos en esta Champions, se confirmó como un especialista en los partidos importantes, un año después de haber marcado en cuartos, en semifinales y en la final para impulsar entonces a su equipo hacia la Orejona.
Dembélé parecía sentenciar cuando en el 59′ firmaba el quinto, con un tiro raso que dio en el palo antes de acabar alojado en las redes de Neuer.
Pero el Bayern no estaba muerto y acortó a 5-4 con dos goles en menos de diez minutos.
Primero el francés Dayot Upamecano anotó de cabeza en un balón servido por Joshua Kimmich, en el 65′, antes de que Luis Díaz (69′) se sumara al festival al recibir un balón en largo de Kane.
El tanto de Lucho, inicialmente anulado por fuera de juego, fue finalmente validado tras una revisión en el VAR.
El partido estaba loco, con cuatro tantos en doce minutos, y Senny Mayulu estrelló un potente tiro en el palo en el 87′, pero el marcador ya no se movió más antes de una vuelta que promete de nuevo emociones fuertes.
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El Real Madrid confirma lesión de Mbappé en su muslo izquierdo
El capitán de la selección francesa, que fue sustituido durante el partido del viernes pasado ante el Betis (1-1), tiene afectado un «músculo semitendinoso de la pierna izquierda», que forma parte de los isquiotibiales, según el diagnóstico de los servicios médicos del Real Madrid.
Según las primeras informaciones de la prensa española, Mbappé se perdería el próximo partido de Liga contra el Espanyol de Barcelona el domingo, y es duda para el Clásico del 10 de mayo ante el FC Barcelona.
Su presencia a finales de mayo en la concentración de la selección francesa antes del Mundial de 2026, que comienza el 11 de junio y constituye el último objetivo de su temporada, no se ve por tanto comprometida por el momento.
Eliminado en la Liga de Campeones, en la Copa del Rey y derrotado por el Barça en la final de la Supercopa de España, el Real Madrid se ha quedado rezagado en la lucha por el título de Liga y se encuentra a once puntos de su rival catalán, que está a un paso de proclamarse campeón matemáticamente.
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Asesinan a futbolista italiano de 25 años con un destornillador tras una pelea
El futbolista italiano, Gabriele Vaccaro, de tan solo 25 años de edad, ha sido brutalmente asesinado con un destornillador en un aparcamiento de la ciudad de Pavia, en Italia.
Según ha trascendido, el futbolista que jugaba en el ASD Castrumfavara tuvo una disputa por unas pizzas.
El jugador y y sus amigos regresaban a su coche en torno a las 3:30 de la madrugada. Por el camino, se habrían cruzado con otros cinco jóvenes que habrían comenzado a burlarse de ellos y les habrían exigido que les dieran las pizzas que llevaban consigo.
La situación acabó en una fuerte pelea entre los dos grupos y con Gabriele apuñalado en el abdomen con un destornillador u otro objeto similar, como un punzón. ¿El autor? presuntamente un chico egipcio de 17 años que ya está siendo investigado.
En Favara, municipio de origen de Gabriele Vaccaro, el alcalde declaró luto, y el ASD Castrum Favara, club de fútbol donde el joven jugaba como lateral derecho, también se sumó a las condolencias a través de un mensaje en su cuenta de Facebook.
“Descanse en paz Gabriele. Estamos sin palabras, incrédulos, destrozados por el dolor. Su asesinato ocurrido anoche en Pavía golpea no solo a la familia, sino a toda la comunidad y al mundo del fútbol. Gabriele, al igual que los hermanos Gerlando y Totò, fue un jugador nuestro en las filas de la Pro Favara”, indica el club italiano.
“Lo recordamos, no solo por sus habilidades deportivas, sino por su educación. Esta tarde, en señal de duelo, suspendemos la habitual animación musical con el DJ programada en el “Bruccoleri” en el antes del partido y en el entretiempo. A la familia Vaccaro, el más sincero abrazo de parte de CastrumFavara”, reza el comunicado del ASD Castrum Favara.
Un joven de 16 años ha sido detenido por el asesinato de Gabriele Vaccaro e interrogado en el Instituto penal para menores Cesare Beccaria.
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El Barça toma Getafe y podría ser campeón de Liga la próxima jornada
El Barcelona salió victorioso 2-0 de Getafe y acaricia el título de Liga tras este sábado, en el que el Atlético de Madrid ganó 3-2 al Athletic a cuatro días de recibir al Arsenal en semifinales de la Liga de Campeones.
Los goles de Fermín (45+1′) y Marcus Rashford (74′) permiten a los azulgranas sacar partido del tropezón sufrido por el Real Madrid, que el viernes no pudo pasar del empate 1-1 con el Betis.
El Barça se afianza en el liderato del campeonato con once puntos sobre el Real Madrid, a falta de cinco jornadas y quince puntos por disputarse.
En esta situación, el equipo azulgrana podría revalidar su título de Liga la próxima jornada si gana a Osasuna y el Real Madrid no vence en el campo del Espanyol.
Sin embargo, el técnico barcelonista, Hansi Flick, quiere ser cauto: «Lo más importante es el día de hoy, no queremos pensar en otra cosa. Tenemos que celebrarlo cuando esté hecho».
El equipo de Flick cortó una racha de cinco partidos sin ganar en Getafe
Sin el lesionado Lamine Yamal, Flick volvió a recurrir al veterano Robert Lewandowski, que avisó pronto con un remate de cabeza que se fue alto (4′), pero el Barça tendría que esperar hasta el descanso para adelantarse.
Pedri envió un buen balón al espacio para la carrera de Fermín, que marcó sobre la salida de David Soria (45+1′).
El Barça logró abrir así el partido tras una primera parte en la que le costó encontrar los huecos en la férrea defensa del Getafe.
Con el marcador a favor, el Barça encaró el partido de otra forma conservando el balón y esperando a la salida de su rival para tratar de explotar los espacios.
El inglés Rashford terminó aprovechando un balón largo de Lewandowski para correr y plantarse solo ante el portero del Getafe para hacer el 2-0 (74′) definitivo.
Unas horas después, un Atlético de Madrid (4º) con la mente más puesta en la Champions que en la Liga ganó 3-2 al Athletic (9º) y ganó confianza antes del Arsenal.
El Athletic se había adelantado con un gol de cabeza de Aitor Paredes (23′), pero un tanto de Antoine Griezmann (48′) y un doblete de Alexander Sorloth (54′, 90+3′) evitaron una quinta derrota consecutiva del Atlético contando todas las competiciones.
El tanto final de Gorka Guruzeta (90+6′) ya no le sirvió al Athletic Club para remontar.
El reencuentro con el triunfo supone una inyección de moral para los colchoneros antes de recibir al Arsenal el miércoles en la ida de semifinales de Champions.
Simeone hizo menos rotaciones este sábado, pese a las proximidad del compromiso europeo, pero los rojiblancos tardaron en entrar en el partido.
La primera parte fue de dominio del Athletic que se hizo con el balón hasta que llegó el gol de Paredes al cabecear un saque de córner.
Los rojiblancos tendrían que esperar al segunto tiempo para dar la vuelta al partido.
El francés Antoine Griezmann remató un pase al área para batir entre las piernas al portero del Athletic, Unai Simón.
El gol animó al Atlético que empezó a hacerse con el partido, impulsado por las buenas acciones de Pablo Barrios, hasta que tuvo que salir lesionado, en un duro golpe de cara al partido de Champions.
En pleno dominio rojiblanco, Sorloth se internó en el área, hizo una pared con Álex Baena y remató mano a mano con el portero para hacer el 2-1.
Por delante en el marcador, el Atlético buscó enfriar el encuentro frente a un Athletic que presionaba, lo que aprovechó Sorloth para recorrerse medio campo y hacer el 3-1, sin que el gol de Guruzeta sirviera al Athletic para enmendar el resultado.
En los otros partidos del día, el Valencia (11º) se asentó en la zona tranquila al ganar 2-1 al Girona (14º), mientras que el Alavés (15º) salió de puestos de descenso al ganar por el mismo resultado al Mallorca (16º).