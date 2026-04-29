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Autoridades allanan dos inmuebles repletos de medicamentos irregulares
Dos inmuebles utilizados para almacenar medicamentos irregulares fueron allanados esta tarde por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de un operativo contra la distribución ilegal de fármacos.
Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron medicamentos sin registro sanitario y con viñetas falsas, según informó la FGR.
Las diligencias se derivan de la captura de Allan Balmore Méndez, detenido mientras transportaba cajas de fármacos de dudosa procedencia.
De acuerdo con el Ministerio Público, estos productos eran distribuidos en tiendas y farmacias a nivel nacional, utilizando etiquetas falsificadas de laboratorios reconocidos que no han autorizado su fabricación ni comercialización.
Las investigaciones continúan y las autoridades no descartan nuevas capturas.
Nacionales -deportes
La Selecta sueña y gana en Texas
La selección salvadoreña de fútbol volvió a las andadas y lo hizo con victoria 3-0 ante The Dreams, un equipo de academia juvenil en San Antonio Texas, partido que sirvió para foguearse y probar ideas de juego a cargo del entrenador Hernán Darío Gómez.
Apenas al minuto 2, Styven Vásquez hizo gala de su olfato goleador y en un pase filtrado por vía aérea le globeó el balón al guardameta en su salida, quedando a puerta vacía para definir y abrir el marcador.
Una de las apuestas que «Bolillo» llevó fue adelantar a Jefferson Valladares, siendo un acompañante para el ataque, dándole más movilidad por el pasillo derecho al representativo nacional.
Al minuto 39, Nelson «Chicharito» Díaz anotó el 2-0 cuscatleco en una jugada de tiro libre que fue a cabecear y definió sutilmente.
Para la segunda mitad, Hernán Darío Gómez decidió cambiar el arsenal cuscatleco y dio ingreso a Cristian Gil y Emerson Mauricio, dos de los goleadores del torneo doméstico.
Fue precisamente Gil quien al minuto 47 anotó el tercer tanto del partido, en una jugada que se abrió espacio y definió con un toque suave pero colocado.
Con un colchón de goles bastante cómodo, las revoluciones cuscatlecas fueron mermando, y The Dreams sintió más libertades para ir a buscar la cabaña nacional.
Al minuto 70 se vivió un episodio curioso, el portero Sergio Sibrián calculó mal una salida y en el pique del balón la tomó con la mano fuera del área, por lo que tuvo que salir expulsado del encuentro
Internacionales -deportes
El PSG se adelanta en su semifinal ante el Bayern
En un espectacular y auténtico festival goleador en el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain tomó este martes una ligera ventaja de 5-4 sobre el Bayern Munich en la semifinal de ida de la Liga de Campeones de Europa.
Al campeón defensor le queda un cierto sabor amargo ya que llegó a ir ganando 5-2, antes de que los tantos finales del francés Dayot Upamecano (65′) y del colombiano Luis Díaz (69′) reengancharan al monarca alemán a la eliminatoria y le dieran oxígeno para la vuelta de la próxima semana en Múnich.
Antes de esa reacción de los bávaros, los parisinos estaban exultantes gracias a los dobletes de Khvicha Kvaratskhelia (24′ y 56′) y Ousmane Dembélé (45+5′ de penal y 58′) y el tanto de João Neves (33′), mientras que el Bayern marcó en la primera mitad por medio de Harry Kane (17′ de penal) y Michael Olise (41′).
El duelo del martes 5 de mayo en el Allianz Arena de Múnich dictará por lo tanto sentencia para decidir un boleto a la final del 30 del mismo mes en Budapest, que también buscan Atlético de Madrid y Arsenal, que disputan el miércoles la ida de su semifinal en la capital española.
Desde el principio
El primer asalto del pulso entre PSG y Bayern no decepcionó las altas expectativas generadas y tuvo goles, alternativas, emoción y, sobre todo, sabor a gran noche europea de fútbol.
Un penal cometido por el ecuatoriano Willian Pacho sobre Lucho Díaz fue aprovechado por el imprescindible Kane para abrir el marcador en el 17′ y firmar su decimotercer tanto en esta Champions, a dos solo del máximo anotador de esta edición, el ya eliminado Kylian Mbappé (Real Madrid).
Con el susto metido en el cuerpo después de que Marquinhos despejara bajo palos el que podía ser el segundo de los visitantes y de que Dembélé enviara inexplicablemente fuera en un contragolpe solo ante Manuel Neuer, el PSG respiró aliviado por fin en el 24 gracias a Kvaratskhelia, que recibió de Désiré Doué en el lateral, se fue hacia el arco rival desde la banda y envió un tiro cruzado que convirtió en el empate.
Sin levantar el pie del acelerador, un palo del francés Olise en el 32′ fue respondido por el segundo gol parisino, con un remate del portugués João Neves de cabeza en un saque botado por Dembélé.
Olise, con un tiro entre una nube de rivales, equilibró de nuevo para el Bayern, en el 41′, antes de que Dembélé pusiera por delante al PSG al borde del descanso, transformando un penal en el 45+5′.
Luis Díaz, con suspense
La segunda mitad parecía poner de entrada al PSG rumbo a una nueva final europea, cuando se distanció en el marcador con dos tantos más.
Kvaratskhelia fusiló a placer el cuarto de su equipo en el 56′, asistido por Achraf Hakimi, y el astro georgiano, que lleva diez tantos en esta Champions, se confirmó como un especialista en los partidos importantes, un año después de haber marcado en cuartos, en semifinales y en la final para impulsar entonces a su equipo hacia la Orejona.
Dembélé parecía sentenciar cuando en el 59′ firmaba el quinto, con un tiro raso que dio en el palo antes de acabar alojado en las redes de Neuer.
Pero el Bayern no estaba muerto y acortó a 5-4 con dos goles en menos de diez minutos.
Primero el francés Dayot Upamecano anotó de cabeza en un balón servido por Joshua Kimmich, en el 65′, antes de que Luis Díaz (69′) se sumara al festival al recibir un balón en largo de Kane.
El tanto de Lucho, inicialmente anulado por fuera de juego, fue finalmente validado tras una revisión en el VAR.
El partido estaba loco, con cuatro tantos en doce minutos, y Senny Mayulu estrelló un potente tiro en el palo en el 87′, pero el marcador ya no se movió más antes de una vuelta que promete de nuevo emociones fuertes.
Jetset
La gastronomía salvadoreña conquista al famoso chef y presentador Guy Fieri
El reconocido chef y presentador estadounidense Guy Fieri puso en el mapa la gastronomía salvadoreña con un reciente video publicado en la cuenta de Instagram de Food Network.
En el clip, grabado en un restaurante de Port Chester, Nueva York, Fieri visita «Rinconcito Salvadoreño», un negocio familiar liderado por dos hermanos que mantienen vivas las recetas heredadas de sus padres y tíos.
Fieri aprendió paso a paso cómo hacer tamales de pollo, desde la preparación de la salsa y la masa, hasta el armado y cocción envueltos en hojas de plátano. El presentador no escatimó elogios.
«Esa masa está rica y cremosa. ¡Guau! Nada seca y el sabor de la salsa, eso sí que marca la diferencia», dijo Fieri cuando probó, por primera vez, los tamales de pollo salvadoreños.
En el restaurante, le explicaron al presentador que la cocina salvadoreña se caracteriza por el uso de ingredientes sencillos que, bien preparados, logran platos con gran riqueza de sabor, describiéndola como una comida reconfortante con profundas raíces familiares.