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Marcelo Arévalo y Mate Pavic se quedan con el subcampeonato en Montecarlo
Marcelo Arévalo y Mate Pavic desde hace 11 meses no habían estado más cerca de poder llevarse un nuevo título para sus respectivos palmarés. Pero los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz lo evitaron al arrebatarles la corona del Masters 1000 de Montecarlo con parciales de 6-4, 2-6 y 8-10.
El salvadoreño y el croata tuvieron que conformarse con el segundo lugar, ubicación máxima que han logrado en casi un año en diferentes torneos, puesto que desde mayo del 2025 cuando se impusieron a los franceses Sadio Doumbia y Fabien Reboul en la final del Masters de Roma, Italia, no han vuelto a coronarse.
A pesar de la derrota llegar hasta la final de un torneo tan exigente en el inicio de la temporada sobre pista de tierra batida (arcilla o polvo de ladrillo), es un buen presagio para el centroamericano y el balcánico, que siguen teniendo como mejor año jugando juntos el 2024 cuando se coronaron campeones del Roland Garros.
3El juego de este domingo donde se disputó la corona del prestigioso torneo de Montecarlo, en Mónaco, empezó bien para Chelo y Mate, puesto que un quiebre bastó para llevarse el primer set con cifras de 6-4. Era un buen inicio ante una dupla que es fuerte y precisa, tal y como lo han demostrado en otros enfrentamientos ante estos mismos rivales.
Sin embargo, el segundo capítulo fue todo para los teutones. El sonsonateco y el balcánico apenas pudieron ganar dos games para terminar cayendo 2-6.La definición del título se tuvo que hacer por la vía del tiebreak, etapa donde los exnúmeros uno del mundo han demostrado que se crecen y vía por la que se han llevado otros partidos, pero Krawietz y Puetz pudieron borrar ese ímpetu en un set parejo de inicio a fin, pero definido con pequeños detalles aprovechados por los europeos para coronarse campeones en Mónaco.
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Marcelo Arévalo y Mate Pavic a semifinales en torneo de Montecarlo
Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic, siguen con paso firme esta semana en el Torneo Master 1000 de Montecarlo, tras vencer esta mañana por 4-6, 6-3, 11-9 al británico Neal Skupski y al estadounidense Christian Harrison y meterse en las semifinales.
La dupla Arévalo-Pavic se enfrentará este sábado al argentino Guido Andreozzi y al francés Manuel Guinard en el juego por el boleto a la final.
Yendo al partido de hoy, Arévalo y Pavic tuvieron un mal inicio de partido tras perder el primer set con parciales de 4-6, sin poder contrarrestar el buen juego de sus rivales.
Ya en el segundo capítulo las cosas fueron distintas, pues la pareja salvadoreña-croata mejoró su rendimiento en la cancha tras concretar un quiebre de servicio, tomaron una mínima ventaja que supieron mantener hasta el final del mismo y lo ganaron por 6-3.
Ya con un set por bando fue necesario disputar un tercer y definitivo set, el cual estuvo muy duro para ambos equipos, pues ninguno cedió su juego de saque y tras igualar 6-6, el partido se fue prolongando hasta que finalmente Arévalo y Pavic pudieron definirlo a favor con cifras de 11-9.
De esta manera, con cierto grado de dramatismo, Arévalo y Pavic lograron el boleto a la semifinales de este prestigioso torneo que se juega sobre canchas de arcilla. Este partido lo van a disputar este sábado en un horario aún por confirmar.
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FESFUT firma acuerdo para prevenir el amaño de partidos
El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamil Bukele, anunció que firmó un acuerdo para prevenir el amaño de partidos.
“Me complace anunciar que hemos firmado un acuerdo con Sportradar para contar con herramientas y monitoreo especializado para ayudar a proteger nuestras competiciones, prevenir riesgos como la manipulación de partidos y fortalecer la transparencia en el juego”, escribió el presidente de la FESFUT en su perfil de X.
El dirigente deportivo agregó que “esto es dar un paso firme hacia un fútbol con más integridad, más control, más prevención y más transparencia”.
En palabras de Yamil Bukele: “Este acuerdo vincula no sólo herramientas tecnológicas, sino que también la oportuna denuncia ante las autoridades locales correspondientes, como la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil”.
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Solamente alcanzó para el bronce ante el poderoso Brasil
Si tumbar a Brasil, campeón del mundo, ya era para leyenda, la victoria de Dinamarca sobre Colombia sepultó con toneladas de arena las ilusiones de la armada de Rudis Gallo de conseguir la hazaña de ceñirse el título en la cuarta edición de la Beach Soccer Cup 2026, clausurada esta noche en el estadio de Fútbol Playa, que lució un lleno impresionante.
Los guerreros de playa necesitaban ganar para provocar un triple empate y hacer una buena diferencia de goles para buscar por esa vía el cetro, pero se vieron abajo en el marcador desde muy temprano.
Los guerreros de playa dieron pelea pero no alcanzó para ganar a los brasileños.
En penalti bastante discutido, Filipe Silva hizo el 0-1 y amplió Rodrigo Soares para llevarse ventaja de 0-2 a la primera pausa. En ese lapso la Azul solo consiguió estrellar un remate en el horizontal.
En el segundo episodio, Catarino Da Silva puso más arena de por medio con el 0-3, pero Exon Perdomo, de chilena, logró el 1-3 y activó las esperanzas de la hinchada que reclamó una mano brasileña dentro del área, pero el arbitraje tendió la balanza hacia el amarillo. Al final, en el último periodo Catarino hizo el 1-4 y Filipe convirtió el quinto.
No obstante haber perdido, El Salvador dejó una grata impresión.
CAFÉ AMARGO
En el primer juego en la rama masculina disputado más temprano, Dinamarca presentó sus credenciales ofensivas con una chilena de Axel Damm y misiles de larga distancia del meta Gustav Madsen, pero fueron los colombianos los que pegaron primero en el duelo.
Disparó Rafael Acosta en la primera que tuvo claridad y la mandó a guardar para el 1-0 que se mantuvo a lo largo de los primeros 12 minutos.
En la reanudación de las acciones Dinamarca entró con nuevo brillo y celebró dos golazos. Primero una excelente triangulación que finiquitó Ole Hjorth, de cabeza, y después Tobias Pilgaard se lució con un tanto de pecho para el 1-2 con que terminó el segundo descanso.
En el tramo final una nueva anotación de Ole Hjorth sepultó toda esperanza de reacción de los cafeteros con el 1-3 y borró también la chance de que El Salvador albergara la esperanza de soñar con el título.
MARCADORES
DIA 1 / JUEVES
Brasil 9-5 Colombia
Dinamarca 3-2 El Salvador
DIA 2 / VIERNES
Brasil 10-3 Dinamarca
El Salvador 8-5 Colombia
DIA 3 / AYER
Colombia 1-3 Dinamarca
El Salvador 1-5 Brasil
POSICIONES FINALES: Brasil campeón con 9 puntos, Dinamarca segunda con 6, tercero El Salvador con 3 y último Colombia con 0 puntos.