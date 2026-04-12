Marcelo Arévalo y Mate Pavic se quedan con el subcampeonato en Montecarlo

Si tumbar a Brasil, campeón del mundo, ya era para leyenda, la victoria de Dinamarca sobre Colombia sepultó con toneladas de arena las ilusiones de la armada de Rudis Gallo de conseguir la hazaña de ceñirse el título en la cuarta edición de la Beach Soccer Cup 2026, clausurada esta noche en el estadio de Fútbol Playa, que lució un lleno impresionante.

Los guerreros de playa necesitaban ganar para provocar un triple empate y hacer una buena diferencia de goles para buscar por esa vía el cetro, pero se vieron abajo en el marcador desde muy temprano.

Los guerreros de playa dieron pelea pero no alcanzó para ganar a los brasileños.

En penalti bastante discutido, Filipe Silva hizo el 0-1 y amplió Rodrigo Soares para llevarse ventaja de 0-2 a la primera pausa. En ese lapso la Azul solo consiguió estrellar un remate en el horizontal.

En el segundo episodio, Catarino Da Silva puso más arena de por medio con el 0-3, pero Exon Perdomo, de chilena, logró el 1-3 y activó las esperanzas de la hinchada que reclamó una mano brasileña dentro del área, pero el arbitraje tendió la balanza hacia el amarillo. Al final, en el último periodo Catarino hizo el 1-4 y Filipe convirtió el quinto.

No obstante haber perdido, El Salvador dejó una grata impresión.

CAFÉ AMARGO

En el primer juego en la rama masculina disputado más temprano, Dinamarca presentó sus credenciales ofensivas con una chilena de Axel Damm y misiles de larga distancia del meta Gustav Madsen, pero fueron los colombianos los que pegaron primero en el duelo.

Disparó Rafael Acosta en la primera que tuvo claridad y la mandó a guardar para el 1-0 que se mantuvo a lo largo de los primeros 12 minutos.

En la reanudación de las acciones Dinamarca entró con nuevo brillo y celebró dos golazos. Primero una excelente triangulación que finiquitó Ole Hjorth, de cabeza, y después Tobias Pilgaard se lució con un tanto de pecho para el 1-2 con que terminó el segundo descanso.

En el tramo final una nueva anotación de Ole Hjorth sepultó toda esperanza de reacción de los cafeteros con el 1-3 y borró también la chance de que El Salvador albergara la esperanza de soñar con el título.

MARCADORES

DIA 1 / JUEVES

Brasil 9-5 Colombia

Dinamarca 3-2 El Salvador

DIA 2 / VIERNES

Brasil 10-3 Dinamarca

El Salvador 8-5 Colombia

DIA 3 / AYER

Colombia 1-3 Dinamarca

El Salvador 1-5 Brasil

POSICIONES FINALES: Brasil campeón con 9 puntos, Dinamarca segunda con 6, tercero El Salvador con 3 y último Colombia con 0 puntos.

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