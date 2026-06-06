Nacionales
Lluvias y tormentas afectarán distintos puntos del país
Las condiciones meteorológicas favorecerán la ocurrencia de lluvias y tormentas en diferentes momentos del día, con características de temporal en algunos sectores del territorio nacional.
Durante la mañana, se prevé un cielo de parcialmente nublado a nublado, acompañado de lluvias en diversos puntos de la zona costera y en municipios cercanos a la franja volcánica.
Para la tarde, las precipitaciones se concentrarán principalmente en la cadena montañosa del norte y la cordillera del Bálsamo, con énfasis en los departamentos de Chalatenango, Santa Ana, Cuzcatlán, San Salvador, incluido el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), y San Miguel.
Las lluvias y tormentas se intensificarán durante la noche, especialmente en la zona central y occidental del país, con mayor incidencia en municipios cercanos a las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo.
El viento tendrá velocidades entre los 8 y 18 kilómetros por hora, aunque durante las tormentas podrían registrarse ráfagas superiores a los 40 kilómetros por hora. Además, se espera un ambiente relativamente fresco durante todo el día.
Nacionales
Hondureños buscan atención médica en el nuevo Hospital Rosales
El recién inaugurado Hospital Rosales de San Salvador ha generado interés entre ciudadanos hondureños, quienes han utilizado las redes sociales del centro médico para consultar sobre la posibilidad de recibir atención especializada en sus instalaciones.
Según el texto difundido, numerosos usuarios de Honduras han expresado interés en acceder a consultas y tratamientos médicos en el hospital, en medio de los desafíos que enfrenta el sistema público de salud de su país. Entre estos se mencionan listas de espera para procedimientos quirúrgicos y la actual suspensión de labores por parte del gremio médico, que mantiene atención únicamente para emergencias.
De acuerdo con datos citados en la publicación, entre 16,000 y 20,000 personas esperan una intervención médica en la red pública hondureña. Asimismo, se señala que las autoridades de salud de ese país han ejecutado cirugías electivas como parte de los esfuerzos para reducir la mora quirúrgica.
El interés de los ciudadanos hondureños aumentó tras la transmisión de la inauguración del nuevo Hospital Rosales, encabezada por el presidente Nayib Bukele. A partir de entonces, las redes sociales del centro médico comenzaron a recibir consultas relacionadas con la atención de pacientes extranjeros.
Uno de los casos mencionados es el de una usuaria identificada como Geisel Bustamante, quien consultó a través de TikTok sobre la posibilidad de que su hermano recibiera tratamiento de diálisis en El Salvador. En respuesta, la cuenta oficial del hospital indicó que las personas extranjeras pueden recibir atención médica presentando pasaporte o carné de residencia vigente para la apertura de un expediente clínico.
La respuesta también destacó que el centro hospitalario cuenta con un área especializada en hemodiálisis y que los servicios de salud brindados en el establecimiento son gratuitos. Tras esta interacción, numerosos usuarios hondureños expresaron mensajes de agradecimiento y continuaron realizando consultas sobre los servicios médicos disponibles.
Nacionales
El Salvador acumula cinco días consecutivos sin homicidios en junio, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el viernes 5 de junio de 2026 finalizó sin registrar muertes violentas en El Salvador, sumando así cinco días consecutivos sin homicidios durante el mes de junio.
La institución dio a conocer el dato a través de su cuenta oficial en la red social X, donde señaló que la jornada cerró con cero homicidios a nivel nacional.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el último homicidio registrado en el país ocurrió el 30 de mayo. La PNC indicó que el presunto responsable fue capturado en el distrito de Chalchuapa, en Santa Ana Oeste.
Las autoridades de seguridad señalaron que desde el 31 de mayo hasta el 5 de junio los reportes se han mantenido sin homicidios, en el marco de las labores de seguridad y despliegue territorial que desarrollan para la protección de residentes y visitantes.
Nacionales
Joven de 19 años es capturado por portar ilegalmente un arma de fuego
Un joven de 19 años fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) tras ser sorprendido portando ilegalmente una pistola, según informó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El detenido fue identificado como Jonathan Alfredo Hernández Arévalo, quien fue arrestado en flagrancia debido a que portaba el arma de fuego sin la documentación requerida. De acuerdo con las autoridades, esta conducta está contemplada en el Código Penal y es sancionada con pena de prisión.
A través de una publicación en la red social X, el ministro Villatoro señaló que la portación ilegal de armas constituye un delito y afirmó que este tipo de hechos no serán tolerados. Asimismo, indicó que las autoridades mantienen acciones para prevenir que personas armadas de forma ilegal alteren la tranquilidad de la población.
El funcionario también comparó la respuesta actual de las instituciones de seguridad con la aplicada en años anteriores y reiteró que el Gobierno mantiene una política de tolerancia cero contra la portación ilegal de armas.