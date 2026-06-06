Lluvias y tormentas afectarán distintos puntos del país

El recién inaugurado Hospital Rosales de San Salvador ha generado interés entre ciudadanos hondureños, quienes han utilizado las redes sociales del centro médico para consultar sobre la posibilidad de recibir atención especializada en sus instalaciones.

Según el texto difundido, numerosos usuarios de Honduras han expresado interés en acceder a consultas y tratamientos médicos en el hospital, en medio de los desafíos que enfrenta el sistema público de salud de su país. Entre estos se mencionan listas de espera para procedimientos quirúrgicos y la actual suspensión de labores por parte del gremio médico, que mantiene atención únicamente para emergencias.

De acuerdo con datos citados en la publicación, entre 16,000 y 20,000 personas esperan una intervención médica en la red pública hondureña. Asimismo, se señala que las autoridades de salud de ese país han ejecutado cirugías electivas como parte de los esfuerzos para reducir la mora quirúrgica.

El interés de los ciudadanos hondureños aumentó tras la transmisión de la inauguración del nuevo Hospital Rosales, encabezada por el presidente Nayib Bukele. A partir de entonces, las redes sociales del centro médico comenzaron a recibir consultas relacionadas con la atención de pacientes extranjeros.

Uno de los casos mencionados es el de una usuaria identificada como Geisel Bustamante, quien consultó a través de TikTok sobre la posibilidad de que su hermano recibiera tratamiento de diálisis en El Salvador. En respuesta, la cuenta oficial del hospital indicó que las personas extranjeras pueden recibir atención médica presentando pasaporte o carné de residencia vigente para la apertura de un expediente clínico.

La respuesta también destacó que el centro hospitalario cuenta con un área especializada en hemodiálisis y que los servicios de salud brindados en el establecimiento son gratuitos. Tras esta interacción, numerosos usuarios hondureños expresaron mensajes de agradecimiento y continuaron realizando consultas sobre los servicios médicos disponibles.

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