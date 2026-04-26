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Asesinan a futbolista italiano de 25 años con un destornillador tras una pelea
El futbolista italiano, Gabriele Vaccaro, de tan solo 25 años de edad, ha sido brutalmente asesinado con un destornillador en un aparcamiento de la ciudad de Pavia, en Italia.
Según ha trascendido, el futbolista que jugaba en el ASD Castrumfavara tuvo una disputa por unas pizzas.
El jugador y y sus amigos regresaban a su coche en torno a las 3:30 de la madrugada. Por el camino, se habrían cruzado con otros cinco jóvenes que habrían comenzado a burlarse de ellos y les habrían exigido que les dieran las pizzas que llevaban consigo.
La situación acabó en una fuerte pelea entre los dos grupos y con Gabriele apuñalado en el abdomen con un destornillador u otro objeto similar, como un punzón. ¿El autor? presuntamente un chico egipcio de 17 años que ya está siendo investigado.
En Favara, municipio de origen de Gabriele Vaccaro, el alcalde declaró luto, y el ASD Castrum Favara, club de fútbol donde el joven jugaba como lateral derecho, también se sumó a las condolencias a través de un mensaje en su cuenta de Facebook.
“Descanse en paz Gabriele. Estamos sin palabras, incrédulos, destrozados por el dolor. Su asesinato ocurrido anoche en Pavía golpea no solo a la familia, sino a toda la comunidad y al mundo del fútbol. Gabriele, al igual que los hermanos Gerlando y Totò, fue un jugador nuestro en las filas de la Pro Favara”, indica el club italiano.
“Lo recordamos, no solo por sus habilidades deportivas, sino por su educación. Esta tarde, en señal de duelo, suspendemos la habitual animación musical con el DJ programada en el “Bruccoleri” en el antes del partido y en el entretiempo. A la familia Vaccaro, el más sincero abrazo de parte de CastrumFavara”, reza el comunicado del ASD Castrum Favara.
Un joven de 16 años ha sido detenido por el asesinato de Gabriele Vaccaro e interrogado en el Instituto penal para menores Cesare Beccaria.
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El Barça toma Getafe y podría ser campeón de Liga la próxima jornada
El Barcelona salió victorioso 2-0 de Getafe y acaricia el título de Liga tras este sábado, en el que el Atlético de Madrid ganó 3-2 al Athletic a cuatro días de recibir al Arsenal en semifinales de la Liga de Campeones.
Los goles de Fermín (45+1′) y Marcus Rashford (74′) permiten a los azulgranas sacar partido del tropezón sufrido por el Real Madrid, que el viernes no pudo pasar del empate 1-1 con el Betis.
El Barça se afianza en el liderato del campeonato con once puntos sobre el Real Madrid, a falta de cinco jornadas y quince puntos por disputarse.
En esta situación, el equipo azulgrana podría revalidar su título de Liga la próxima jornada si gana a Osasuna y el Real Madrid no vence en el campo del Espanyol.
Sin embargo, el técnico barcelonista, Hansi Flick, quiere ser cauto: «Lo más importante es el día de hoy, no queremos pensar en otra cosa. Tenemos que celebrarlo cuando esté hecho».
El equipo de Flick cortó una racha de cinco partidos sin ganar en Getafe
Sin el lesionado Lamine Yamal, Flick volvió a recurrir al veterano Robert Lewandowski, que avisó pronto con un remate de cabeza que se fue alto (4′), pero el Barça tendría que esperar hasta el descanso para adelantarse.
Pedri envió un buen balón al espacio para la carrera de Fermín, que marcó sobre la salida de David Soria (45+1′).
El Barça logró abrir así el partido tras una primera parte en la que le costó encontrar los huecos en la férrea defensa del Getafe.
Con el marcador a favor, el Barça encaró el partido de otra forma conservando el balón y esperando a la salida de su rival para tratar de explotar los espacios.
El inglés Rashford terminó aprovechando un balón largo de Lewandowski para correr y plantarse solo ante el portero del Getafe para hacer el 2-0 (74′) definitivo.
Unas horas después, un Atlético de Madrid (4º) con la mente más puesta en la Champions que en la Liga ganó 3-2 al Athletic (9º) y ganó confianza antes del Arsenal.
El Athletic se había adelantado con un gol de cabeza de Aitor Paredes (23′), pero un tanto de Antoine Griezmann (48′) y un doblete de Alexander Sorloth (54′, 90+3′) evitaron una quinta derrota consecutiva del Atlético contando todas las competiciones.
El tanto final de Gorka Guruzeta (90+6′) ya no le sirvió al Athletic Club para remontar.
El reencuentro con el triunfo supone una inyección de moral para los colchoneros antes de recibir al Arsenal el miércoles en la ida de semifinales de Champions.
Simeone hizo menos rotaciones este sábado, pese a las proximidad del compromiso europeo, pero los rojiblancos tardaron en entrar en el partido.
La primera parte fue de dominio del Athletic que se hizo con el balón hasta que llegó el gol de Paredes al cabecear un saque de córner.
Los rojiblancos tendrían que esperar al segunto tiempo para dar la vuelta al partido.
El francés Antoine Griezmann remató un pase al área para batir entre las piernas al portero del Athletic, Unai Simón.
El gol animó al Atlético que empezó a hacerse con el partido, impulsado por las buenas acciones de Pablo Barrios, hasta que tuvo que salir lesionado, en un duro golpe de cara al partido de Champions.
En pleno dominio rojiblanco, Sorloth se internó en el área, hizo una pared con Álex Baena y remató mano a mano con el portero para hacer el 2-1.
Por delante en el marcador, el Atlético buscó enfriar el encuentro frente a un Athletic que presionaba, lo que aprovechó Sorloth para recorrerse medio campo y hacer el 3-1, sin que el gol de Guruzeta sirviera al Athletic para enmendar el resultado.
En los otros partidos del día, el Valencia (11º) se asentó en la zona tranquila al ganar 2-1 al Girona (14º), mientras que el Alavés (15º) salió de puestos de descenso al ganar por el mismo resultado al Mallorca (16º).
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Messi es el nuevo propietario del Cornellà, club de la quinta categoría del fútbol español
La leyenda del fútbol Lionel Messi, todavía en activo en el Inter Miami, en Estados Unidos, se ha convertido en propietario del Cornellà, equipo de quinta división del área metropolitana de Barcelona, anunció este jueves el club español.
«Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años», subrayó el Cornellà en el comunicado en el que anunció la operación.
Messi, de 38 años, completó la mayor parte de su carrera deportiva en el Barcelona, al que llegó de niño y del que se fue en 2021 para jugar dos temporadas en el Paris Saint-Germain y a partir de 2023 en el Inter Miami.
Cornellà es una localidad de 92.000 habitantes pegada casi a Barcelona, en la que tiene su estadio el gran rival catalán del Barça, el RCE Espanyol.
La Unió Esportiva Cornellà fue fundada tal y como se conoce ahora en 1951 como resultado de la asociación de varios clubes de la zona, pero sus orígenes se remontan a 1923.
Durante sus primeros años, el club fue llamado FC Cables Eléctricos y pertenecía a la empresa que hoy es Pirelli y General Cable.
En su mejor momento deportivo, estuvo en la categoría de bronce del fútbol español (2014-2021).
Por sus filas pasaron el defensa Jordi Alba, compañero de Messi en el Barça e Inter Miami, el actual guardameta de la selección española y del Arsenal, David Raya, y Gerard Martín, defensa en activo en el Barça.
«La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento», explicó el club en su comunicado.
«El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo», prosiguió.
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El Atlético elimina al Barcelona y se clasifica a semifinales de Champions League
Mucho después de que terminó el partido contra el Barcelona, los jugadores del Atlético de Madrid regresaron a la cancha del estadio Metropolitano para celebrar y cantaron junto con los aficionados, saltaron y bailaron entre ellos.
El Atlético de Madrid resistió el vendaval inicial del Barcelona para acceder el martes a semifinales de la Liga de Campeones por primera vez en casi una década.
Los colchoneros avanzaron 3-2 en el marcador global pese a perder 2-1 ante el club catalán en su feudo del Estadio Metropolitano de la capital de España. El equipo de Diego Simeone había ganado 2-0 en la ida en Barcelona la semana pasada. Será la primera aparición del equipo en semifinales de la competición europea desde 2017.
“Extremadamente feliz de eliminar a un equipo del Barcelona que tiene mucha calidad” , dijo Koke, mediocampista del Atlético. “Nos costó al principio, pero encontramos la manera de recuperarnos. Fue un gran esfuerzo de todo el equipo”.
El argentino Simeone ha estado al frente del club colchonero desde finales de 2011. El Atleti, que busca su primer título de la Liga de Campeones, cayó en las semifinales de 2017 ante el Real Madrid, que lo venció también en las dos finales entre ambos conjuntos de la capital española, en 2014 y 2016.
El Barça, que buscaba volver a las semifinales por segunda temporada consecutiva, igualó la eliminatoria con los goles de Lamine Yamal y Ferran Torres en los primeros 24 minutos. Sin embargo, el Atlético respondió al golpe todavía en la primera mitad con un gol de Ademola Lookman.
Los azulgranas jugaron con un hombre menos a partir de los 79, después de que el defensor Eric García viera la tarjeta roja por cometer una falta sobre Alexander Sorloth para frenar una escapada.
“Hicimos un muy buen partido , dejamos la vida ahí afuera, lo intentamos todo”, dijo el mediocampista del Barcelona Frenkie de Jong. “La suerte no estuvo de nuestro lado esta vez. Cuando te quedas con un hombre menos siempre es más difícil”.
En las semifinales, el Atlético se enfrentará a Arsenal o Sporting de Lisboa. Arsenal ganó el partido de ida 1-0 en Lisboa la semana pasada. La vuelta en Londres se juega el miércoles.
En el otro cruce de cuartos de final del martes, el campeón defensor Paris Saint-Germain avanzó ante Liverpool, al ganar 2-0 para un marcador global de 4-0.
El partido en casa del Atleti se detuvo durante varios momentos cerca de los 70 minutos porque el defensor del cuadro local Matteo Ruggieri sufrió un corte en la frente después de recibir un codazo del mediocampista del Barcelona Gavi durante una disputa por el balón.
Yamal abrió el marcador a los cuatro minutos del partido en el estadio Metropolitano, entrando al área libre de defensores después de que el Atlético perdió la posesión por un error en un pase del defensor Clément Lenglet.
Con su tanto, Yamal se convirtió en el máximo goleador de la Liga de Campeones menor de 19 años con 11, uno más que Kylian Mbappé.
Los visitantes ampliaron la ventaja en la noche —igualando la eliminatoria 2-2— a los 24. Torres recogió un pase filtrado de Dani Olmo y colocó el balón en el ángulo superior junto al poste lejano.
Fermín López estuvo cerca de anotar el tercero un minuto después, pero su cabezazo a quemarropa fue atajado por el arquero del Atlético Juan Musso.
Los locales respondieron a los 31 con Lookman, quien anotó desde dentro del área en una escapada tras un centro raso de Marcos Llorente.
El Barcelona creyó que había vuelto a igualar la eliminatoria, pero el gol de Torres a los 57 fue anulado por fuera de juego.
El defensor Ronald Araújo tuvo la última oportunidad del Barcelona, pero su cabezazo a quemarropa en el tiempo añadido se fue por encima del travesaño.
“Estamos decepcionados. Tuvimos muchas oportunidades, especialmente en el primer tiempo. Tuvimos la oportunidad de marcar un tercer gol, pero en vez de eso recibimos otro”, lamentó el técnico visitante Hansi Flick. “Así es el fútbol. Tenemos que hacerlo mejor, pero al final, en términos de mentalidad y actitud, el equipo lo dio todo. Ellos hicieron un trabajo fantástico, pero nosotros simplemente no hemos respondido”.
Simeone mantuvo a Musso en la portería en lugar de propiciar el regreso del titular habitual Jan Oblak, quien se ha recuperado de una lesión muscular pero no ha jugado desde el 10 de marzo.
El Atlético puede coronar su semana con el título de la Copa del Rey el sábado. Se enfrentará a la Real Sociedad para intentar ganar la competición por primera vez desde 2013.
Dembélé anota dos veces para el PSG
El PSG mantuvo en marcha su defensa del título con una victoria por 2-0 sobre el Liverpool en Anfield. Los dos goles de Ousmane Dembélé en la segunda mitad sellaron un triunfo global de 4-0.
El primer gol de Dembélé acabó con la lucha del Liverpool mientras el club de la Liga Premier buscaba otra famosa remontada en la Liga de Campeones. El ganador del Balón de Oro colocó un disparo raso de zurda desde el borde del área, superando al arquero Giorgi Mamardashvili para silenciar al público local.
El segundo llegó al final de una jugada colectiva en el tiempo añadido.