Política
El TSE recuerda que el preenrolamiento finaliza el 31 de agosto
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que el período de preenrolamiento para jóvenes que están por cumplir 18 años permanece abierto y concluirá el próximo 31 de agosto de 2026.
Según el organismo, este proceso está dirigido a las personas que cumplirán 18 años entre el 1.º de septiembre de 2026 y el 27 de febrero de 2027. El objetivo es facilitar el trámite de su Documento Único de Identidad (DUI) por primera vez, para que puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones generales de 2027.
Los jóvenes pueden realizar el preenrolamiento en los duicentros y en las campañas que se llevan a cabo con el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Educación (Mined) en centros educativos. Entre los requisitos establecidos por el TSE figuran presentarse con un documento que contenga fotografía, acudir acompañados de sus padres o de dos testigos que porten su DUI, y retirar el documento el día de su cumpleaños.
“Si vos también aplicás para preenrolarte, recordá que tenés que hacerlo antes del 31 de agosto de 2026. Si aplicás para preenrolarte o conocés a alguien que lo haga, pasale esta información y así podrá ejercer su derecho al voto en las elecciones 2027”, señaló el TSE.
Adicionalmente, el Tribunal recordó que el plazo para modificar la residencia en el DUI finaliza el 27 de abril de 2026. Esta actualización permite a los ciudadanos votar en un centro de votación más cercano a su domicilio actual, evitando traslados largos si se han mudado en los últimos dos años.
“Si te mudaste en los últimos dos años, actualizar tu dirección en el DUI a tiempo puede ahorrarte tráfico y largos traslados hasta tu centro de votación. No esperes más, asiste a tu duicentro de preferencia antes del 27 de abril de 2026”, indicó el organismo electoral.
El preenrolamiento se desarrolla en coordinación con el RNPN y el Mined, con la meta de alcanzar hasta el 60 % de la población estudiantil que cumplirá la mayoría de edad antes del 28 de febrero de 2027, día de las elecciones generales.
Política
ARENA confirma participación electoral en medio de críticas por baja afluencia en internas
Judicial
Fiscal general afirma que la cadena perpetua es una medida adecuada
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Política
CCR se prepara de cara a elecciones 2027
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.