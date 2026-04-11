Nacionales
Pronóstico del clima hoy en El Salvador: calor, viento y posibles lluvias
Para este sábado, se espera un día con ambiente cálido, viento moderado y algunas lluvias puntuales, mientras que para el domingo predominará el calor con brisas.
Durante la mañana de hoy, el cielo se presentará entre despejado y poco nublado. En el transcurso de la tarde, la nubosidad se concentrará en la franja volcánica occidental y central, con posibilidad de lluvias puntuales en los alrededores de la franja volcánica central hacia el final de la tarde. En la noche, continuará la posibilidad de lluvias puntuales en sectores de la zona central.
El viento soplará de 9 a 18 km/h, con ráfagas muy ocasionales de hasta 40 km/h, siendo más sensibles en zonas altas de las fronteras occidental y oriental.
Las temperaturas generarán un ambiente muy cálido durante la tarde y temprano en la noche, refrescando hacia el final de la madrugada.
Según el pronóstico, la principal influencia será el flujo acelerado del noreste con poca humedad, lo que favorece la formación de nubosidad asociada a lluvias puntuales.
Para mañana, domingo, se prevé calor y brisas.
Nacionales
El Salvador registra nueve días sin homicidios durante abril
El viernes 10 de abril finalizó sin homicidios a escala nacional, según las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con los datos publicados por la institución, este nuevo día sin muertes violentas eleva a nueve las jornadas sin homicidios registradas en el mes de abril de 2026.
En lo que va del año 2026, El Salvador suma un total de 83 días sin homicidios.
Desde que el presidente Nayib Bukele asumió el cargo en 2019, las autoridades han contabilizado 1.185 días sin homicidios en todo el país. De esa cifra, 1.071 corresponden al período de vigencia del régimen de excepción.
El 15 de enero de 2026 se alcanzó la marca histórica de los mil días sin muertes a causa de la violencia.
La Policía Nacional Civil informó mediante sus redes sociales: “Finalizamos el viernes 10 de abril, con 0 homicidios en el país”.
Los resultados en materia de seguridad son atribuidos por las autoridades a estrategias como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022.
Principal
Capturan en El Salvador a pandillero de la MS-13 detenido previamente en EE. UU.
Las autoridades de seguridad de El Salvador reportaron la captura de Elvis Saúl Flores Sánchez, identificado como miembro activo de la estructura criminal MS-13.
De acuerdo con el ministro Gustavo Villatoro, la detención fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Policía Nacional Civil (PNC) y autoridades mexicanas, lo que permitió ubicar al sospechoso y proceder con su captura.
El funcionario también detalló que Flores Sánchez había sido previamente detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles, California, en Estados Unidos.
Tras su captura, el sujeto ya se encuentra en territorio salvadoreño, donde enfrentará los procesos judiciales correspondientes por los delitos que se le atribuyen.
«Ahora que se encuentra en territorio salvadoreño, nos encargaremos de que pague por cada uno de los delitos que ha cometido», destacó el funcionario, quien añadió: «Contamos con todas las herramientas necesarias para poder detectarlos y asegurarnos de que lleguen a su único destino: la cárcel».
Principal
Agresores sexuales reciben 10 y 16 años de prisión
Dos hombres fueron condenados a penas de 10 y 16 años por el delito de agresión sexual en menor o incapaz agravada continuada, informó la Fiscalía General de la República.
La pena de 16 años la recibió José Luis Henríquez García quien fue señalado de cometer los abusos cuando la víctima tenía siete años en el distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
El caso fue judicializado en 2024 y las investigaciones fiscales determinaron que el sujeto, quien es familiar de la víctima, aprovechaba las condiciones de vulnerabilidad de ella para cometer las agresiones sexuales, detalló la Fiscalía.
La condena contra el agresor fue impuesta por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, quien además ordenó que el imputado pague $3,000 en concepto de responsabilidad civil.
El segundo condenado es Mauricio Antonio Carpio Alfaro, quien recibió 10 años de prisión. La sentencia fue dictada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, en presencia del imputado.
La investigación fiscal determinó que Carpio Alfaro era el conductor de un mototaxi que prestaba sus servicios de transporte en el distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este y ahí conoció a la víctima de 14 años.
«Cuando el sujeto transportaba a la víctima la agredió en reiteradas ocasiones», explicó la Fiscalía
En ambos casos, la Fiscalía presentó en el desarrollo de la vista pública abundante prueba documental, pericial y testimonial que permitió demostrar la participación de los imputados en el delito.
Las autoridades de Seguridad han reiterado que no permitirán ningún tipo de violencia o agresión contra personas inocentes y aseguran que todo aquel que decida cometer estos delitos será llevado ante la justicia.
«Seguiremos protegiendo a los más vulnerables y castigando con toda la fuerza del Estado a los depredadores sexuales. Nuestra misión es construir un nuevo país, donde las leyes se respeten», ha dicho el fiscal general, Rodolfo Delgado.
Igualmente, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro asegura: «No vamos a tolerar este conjunto de crímenes relacionados contra la vida, la integridad física, contra los grupos vulnerables, tercera edad, niños, mujeres y libertad sexual».