El Salvador respalda la elección del nuevo Secretario General del SICA

El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, desarrollada en modalidad virtual, bajo la Presidencia Pro Tempore de la República Dominicana.

En el transcurso de la sesión, el Vicepresidente Ulloa agradeció al Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, por la conducción de la Presidencia Pro Tempore del SICA y destacó la relevancia de este espacio como una oportunidad para superar el estancamiento institucional y abrir una nueva etapa en el proceso de integración regional. En ese marco, El Salvador expresó su respaldo a la elección de la Lina Ajoy Rojas como nueva Secretaria General del SICA para el período 2026-2030.

Asimismo, subrayó la necesidad de avanzar hacia una revisión integral de la Propuesta de Reforma al Protocolo de Tegucigalpa, impulsada por la Vicepresidencia de El Salvador y entregada en la LVI Reunión Ordinaria de jefes de Estado y de Gobierno del SICA, en Santiago de los Caballeros en 2022. Considerando que los desafíos actuales de la región exigen un instrumento renovado, acorde con las realidades del siglo XXI.

De igual manera, se solicitó a la nueva titular de la Secretaría General a presentar su plan de trabajo, así como a adoptar las medidas administrativas y financieras correspondientes para el cierre y liquidación del período de gestión anterior. También se abordaron disposiciones relacionadas con la próxima rotación geográfica de la Secretaría General, correspondiendo a Panamá la presentación de la terna para el período 2030-2034, con la debida antelación.

El encuentro contó con la participación del Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo; del Presidente de Honduras, Nasry Asfura; así como de Vicepresidentes, Cancilleres, Viceministros, Viceministras y Jefes de Delegación de los países miembros del SICA. Con su participación, El Salvador reafirmó su compromiso con la integración centroamericana y la construcción de una agenda regional basada en la cooperación, la institucionalidad, la transparencia y una visión compartida de desarrollo.

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