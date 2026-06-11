Nacionales
Según el NHC, Cristina se degrada a depresión tropical frente a las costas de Centroamérica
La tormenta Cristina se degradó este miércoles a depresión tropical frente a la costa del Pacífico centroamericano, informó el Centro Nacional de Huracanes de Miami (NHC). Sin embargo, las autoridades salvadoreñas advirtieron que el sistema aún podría fortalecerse nuevamente antes de tocar tierra.
De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador, las condiciones ambientales continúan siendo favorables para que el fenómeno recupere la categoría de tormenta tropical. La institución señaló que, debido a esta situación, se mantendrán las lluvias de fuerte intensidad hasta el jueves y podrían registrarse ráfagas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora.
El NHC indicó que Cristina se formó el pasado lunes y que las precipitaciones asociadas al sistema continuarán afectando sectores de Centroamérica durante los próximos días. Según el reporte, hacia el mediodía la depresión tropical se ubicaba a 140 kilómetros al sureste de San Salvador, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y un movimiento estacionario.
Las lluvias y el fuerte oleaje vinculados al fenómeno han provocado daños en viviendas y negocios ubicados en zonas costeras de El Salvador y Guatemala, aunque las autoridades no reportan víctimas mortales.
En Guatemala, las autoridades hicieron un llamado a la población para mantenerse atenta a la evolución del sistema. Mientras tanto, en El Salvador, las escuelas y universidades permanecieron cerradas por segundo día consecutivo como medida preventiva.
Centroamérica es considerada una de las regiones más vulnerables a fenómenos naturales debido a su exposición a huracanes formados tanto en el océano Pacífico como en el mar Caribe, además de su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico.
Nacionales
El Salvador respalda la elección del nuevo Secretario General del SICA
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, desarrollada en modalidad virtual, bajo la Presidencia Pro Tempore de la República Dominicana.
En el transcurso de la sesión, el Vicepresidente Ulloa agradeció al Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, por la conducción de la Presidencia Pro Tempore del SICA y destacó la relevancia de este espacio como una oportunidad para superar el estancamiento institucional y abrir una nueva etapa en el proceso de integración regional. En ese marco, El Salvador expresó su respaldo a la elección de la Lina Ajoy Rojas como nueva Secretaria General del SICA para el período 2026-2030.
Asimismo, subrayó la necesidad de avanzar hacia una revisión integral de la Propuesta de Reforma al Protocolo de Tegucigalpa, impulsada por la Vicepresidencia de El Salvador y entregada en la LVI Reunión Ordinaria de jefes de Estado y de Gobierno del SICA, en Santiago de los Caballeros en 2022. Considerando que los desafíos actuales de la región exigen un instrumento renovado, acorde con las realidades del siglo XXI.
De igual manera, se solicitó a la nueva titular de la Secretaría General a presentar su plan de trabajo, así como a adoptar las medidas administrativas y financieras correspondientes para el cierre y liquidación del período de gestión anterior. También se abordaron disposiciones relacionadas con la próxima rotación geográfica de la Secretaría General, correspondiendo a Panamá la presentación de la terna para el período 2030-2034, con la debida antelación.
El encuentro contó con la participación del Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo; del Presidente de Honduras, Nasry Asfura; así como de Vicepresidentes, Cancilleres, Viceministros, Viceministras y Jefes de Delegación de los países miembros del SICA. Con su participación, El Salvador reafirmó su compromiso con la integración centroamericana y la construcción de una agenda regional basada en la cooperación, la institucionalidad, la transparencia y una visión compartida de desarrollo.
Economia
LOTRA dedica su sorteo 454 a los Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales de INDES
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó este 10 de junio el Sorteo LOTRA N.° 454, dedicado a los Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales impulsados por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).
Según la institución, esta iniciativa promueve la práctica deportiva entre niños y jóvenes de todo el país, fomentando valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la sana competencia. A través del programa, miles de estudiantes participan cada año en distintas disciplinas deportivas, contribuyendo al desarrollo de habilidades, hábitos saludables y la proyección de nuevos talentos para el deporte nacional.
La LNB destacó que los Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales constituyen una de las principales plataformas de formación deportiva del país y forman parte de los esfuerzos para fortalecer el desarrollo integral de la juventud salvadoreña.
Como parte del protocolo del sorteo, Rafael Morán, gerente de Oportunidades y Desarrollo del Deporte Inclusivo de INDES, presentó los premios mayores y los maletines de balotas. Asimismo, el Team Lotería entregó un cuadro conmemorativo a René Martínez, presidente de INDES, en reconocimiento a la labor que la institución realiza en favor del deporte y el talento nacional.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.° 454 fueron los siguientes: primer premio de $370,000 para el billete N.° 28134 vendido; segundo premio de $20,000 para el billete N.° 11225 vendido; y tercer premio de $10,000 para el billete N.° 33243 vendido.
La institución informó que la lista completa de números ganadores está disponible en su sitio web oficial.
Internacionales
Capturan en Guatemala a salvadoreño acusado de robo de joyas valoradas en más de $78,000
Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de Guatemala capturaron a un ciudadano salvadoreño identificado como Henry N., de 34 años, señalado de participar en el robo de joyas valoradas en Q600,000, equivalentes a $78,720.24.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades guatemaltecas, el hecho ocurrió el 29 de abril de 2026, cuando el sospechoso habría ingresado a una joyería ubicada en Chimaltenango para sustraer piezas de alto valor económico.
Según la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, este caso constituye el robo de mayor cuantía registrado recientemente en el país.
La captura fue realizada tras una serie de diligencias desarrolladas por investigadores de la DEIC y fiscales del Ministerio Público, quienes presentaron los elementos recopilados ante un juzgado de Chimaltenango, el cual emitió una orden de captura por el delito de robo agravado.
Las autoridades informaron que el pasado 1 de junio se efectuó un allanamiento en una vivienda ubicada en la zona 1 de Chimaltenango, donde fueron encontrados indicios que fortalecieron la investigación y permitieron avanzar en la identificación y ubicación del sospechoso.
La detención se llevó a cabo en la colonia Vivibien, zona 5 de Chimaltenango, como parte de las acciones de seguimiento al caso.