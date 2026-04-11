Internacionales
Orion de Artemis II ameriza con éxito en el Pacífico tras rodear la Luna: los cuatro astronautas están sanos y salvos
La cápsula Orion, apodada “Integrity” por su tripulación, amerizó con precisión en el Océano Pacífico frente a las costas de San Diego (California) el viernes 10 de abril de 2026 a las 8:07 p.m. EDT (00:07 UTC del 11 de abril), culminando con éxito la misión Artemis II de la NASA. Cuatro astronautas —tres estadounidenses y un canadiense— completaron así el primer vuelo tripulado más allá de la órbita baja terrestre desde las misiones Apollo de hace más de medio siglo.
La tripulación, compuesta por el comandante Reid Wiseman (NASA), el piloto Victor Glover (NASA), la especialista de misión Christina Koch (NASA) y el especialista de misión Jeremy Hansen (Agencia Espacial Canadiense), regresó sana y salva tras una odisea de casi diez días que incluyó un histórico sobrevuelo lunar el 6 de abril. Durante su punto más alejado de la Tierra, los astronautas alcanzaron una distancia récord de 252.757 millas (aproximadamente 406.773 kilómetros), superando la marca establecida por la Apollo 13.
El regreso fue un ejercicio de alta precisión y riesgo máximo. A las 7:33 p.m. EDT, el módulo de tripulación se separó del módulo de servicio, que se desintegró de forma controlada en la atmósfera sobre el Pacífico. Orion inició su reingreso a la atmósfera terrestre a las 7:53 p.m. EDT a una velocidad de aproximadamente 25.000 millas por hora (unos 40.000 km/h, o Mach 33), soportando temperaturas de hasta 2.760 °C en su escudo térmico. Durante seis minutos, la comunicación con la Tierra se interrumpió por el plasma generado alrededor de la cápsula.
A 23.400 pies de altitud se desplegaron los paracaídas de freno (drogue), reduciendo la velocidad a 479 pies por segundo. A 5.400 pies, se soltaron los drogue y se abrieron los tres paracaídas principales, frenando la cápsula hasta unos 20 millas por hora (32 km/h) en el momento del amerizaje. “Un perfecto bull’s-eye splashdown”, confirmó el control de misión.
Equipos conjuntos de la NASA, la Marina y la Fuerza Aérea de EE.UU. recuperaron la cápsula y a la tripulación a bordo del buque USS John P. Murtha. Los astronautas fueron extraídos mediante balsas inflables y helicópteros, y trasladados al buque para evaluaciones médicas iniciales antes de volar a Houston. La Orion será transportada al Naval Base San Diego y, posteriormente, al Centro Espacial Kennedy para un análisis exhaustivo de datos y hardware.
Artemis II, lanzada el 1 de abril de 2026 desde el Complejo de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy a bordo del cohete SLS, fue una misión de prueba tripulada clave. Su objetivo principal: validar los sistemas de Orion en el entorno del espacio profundo de cara a Artemis III, la primera misión que intentará un alunizaje tripulado a finales de la década.
“La humanidad ha vuelto a la Luna”, resumió la NASA en su conferencia post-amerizaje. Con Artemis II, Estados Unidos y sus socios internacionales (incluida Canadá) dan un paso firme hacia una presencia sostenida en la Luna y, eventualmente, hacia Marte. El escudo térmico, los paracaídas y los sistemas de navegación demostraron un rendimiento impecable, superando las expectativas de los ingenieros.Mientras el mundo celebra este hito —el primero de una nueva era de exploración lunar tripulada—, los ojos ya se posan en los próximos pasos del programa Artemis. La cápsula Orion ha regresado, pero la ambición de la humanidad por expandir sus fronteras en el espacio apenas comienza.
Internacionales
Al menos seis personas mueren en un ataque armado en Colombia
Al menos seis personas fueron asesinadas y varias están gravemente heridas tras un ataque el jueves en una zona rural del suroeste de Colombia, sometida a la presión de grupos armados que se nutren del narcotráfico, informaron autoridades.
En medio de su peor crisis de violencia en la última década, Colombia sufre embates de guerrillas y otras organizaciones que aterrorizan a la población civil, especialmente en zonas remotas del país.
Hombres con armas de corto y largo alcance llegaron en dos camionetas a una hacienda cercana a la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, y abrieron fuego contra varias personas, dijo en una declaración a medios el secretario de gobierno de la ciudad, Felipe Acosta.
Los agresores ultiman a una persona que estaba fuera y a cinco más que estaban dentro de la finca, agregó.
En el departamento operan disidencias de la extinta guerrilla FARC y otras organizaciones ilegales.
Las autoridades aún no tienen pistas sobre los autores de la masacre, a la espera de que la policía pueda ingresar a la zona con el apoyo del ejército.
El ataque dejó además un número indeterminado de personas gravemente heridas, dijo en la red social X el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz.
Con esta son 36 las masacres registradas en el país en el transcurso del año, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, una cifra récord desde la firma del histórico acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno en 2016.
Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, llegó al poder en 2022 con el objetivo de firmar acuerdos de paz con todos los grupos armados.
Pero a cuatro meses de dejar el poder, ningún proceso ha tenido avances significativos.
Internacionales
Intento de suprimir feriado del 1º de mayo enfurece a sindicatos e izquierda en Francia
Los sindicatos y los partidos de izquierda franceses cargaron este viernes contra la propuesta de autorizar a los empleados, especialmente del comercio de proximidad, a trabajar el 1º de mayo, día feriado y símbolo en Francia de la lucha sindical.
La legislación laboral establece que «el 1º de mayo es día festivo y no laborable», aunque prevé que un panadero o un florista puedan abrir ese día pero sin sus empleados, so pena de multas de hasta 1,500 euros ($1,750).
Los legisladores de centro y derecha, con el apoyo del gobierno, buscan cambiar la ley para permitir trabajar ese día a los empleados de los comercios de proximidad y de salas culturales, si lo deciden de forma «voluntaria». Recibirían el doble de salario.
«No queremos tocar la conquista del 1º de mayo», sino «dar seguridad al marco existente», aseguró esta semana el ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, que anunció el objetivo de aplicar el cambio, si se aprueba, desde este año.
Según los sindicatos, esta ley permitiría que al menos 1,4 millones de empleados más trabajen el 1º de mayo. Sus opositores consideran además que no se respetará la cuestión del voluntariado, ya que los empleados se sentirán obligados a trabajar.
«El voluntariado no existe», criticó Natalie Huyghe, empleada de jardinería de 57 años y afiliada al sindicato CGT. «Si esto funciona, se va a extender a todos los sectores», abundó Hadjia Djebbar, de 62 años, durante una protesta cerca del Parlamento.
La proposición de ley ya fue adoptada una primera vez en el Senado y, este viernes, superó un nuevo trámite en la Asamblea Nacional (Cámara Baja), no sin polémica.
Ante la posibilidad de que no llegara a votarse por las 140 enmiendas presentadas, los partidarios del cambio decidieron de forma táctica rechazar su ley sin debate para así acelerar el trámite parlamentario de cara a su adopción antes de finales de mes.
«Es una puñalada en la espalda de millones de trabajadores y trabajadoras», denunció la líder del sindicato CGT, Sophie Binet.
Su par de la CFDT, Marylise Léon, criticó en la televisión TF1 la «cantinela de que los franceses trabajarían menos que los demás». «Eso no es verdad. En Francia hay 11 días festivos. En otros países de Europa, hay 14, 15», agregó.
Esta tradicional fiesta nació el 1º de mayo de 1886 con el llamado a la huelga de sindicatos estadounidenses para exigir una jornada laboral máxima de ocho horas diarias. Durante este movimiento murieron varios huelguistas y policías.
Internacionales
Rodríguez promete a Venezuela aumento salarial el 1.° de mayo
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió el miércoles un «incremento responsable» de salarios, carcomidos por años de inflación y una dramática retracción de la economía en la última década.
El salario mínimo en Venezuela equivale actualmente a 27 centavos de dólar frente a una inflación anual que supera el 600 %. Y aunque el ingreso puede llegar a 150 dólares con bonos estatales, sigue siendo insuficiente frente a los 645 dólares que, según estimaciones privadas, cuesta la canasta básica alimentaria familiar.
«Anuncio que el 1.° de mayo haremos un incremento y este incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable», dijo Rodríguez durante una alocución transmitida por la televisión estatal.
En tanto «Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino», prometió.
«Nuestro objetivo inmediato, mediano y a largo plazo es recuperar sostenida y paulatinamente el ingreso de los trabajadores mediante el crecimiento productivo tanto en el área de los hidrocarburos como de la minería, que generan ingresos inmediatos», indicó acompañada por miembros de su gabinete.
Este jueves más de 2,000 trabajadores y jubilados marcharon hacia el Palacio de Miraflores (sede presidencial) como rechazo a la promesa de aumento salarial hecha por Rodríguez.
Agentes policiales antimotines dispuestos en varios puntos de la ruta frenaban con escudos y reprimían con gases lacrimógenos a la multitud que avanzaba al grito de consignas.
«Basta ya del engaño, del aumento de los salarios. Quieren poner como salario un aumento de los bonos que da el gobierno. Eso es totalmente inaudito», dijo a la AFP Mauricio Ramos, un profesor universitario jubilado de 71 años.