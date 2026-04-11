Orion de Artemis II ameriza con éxito en el Pacífico tras rodear la Luna: los cuatro astronautas están sanos y salvos

La cápsula Orion, apodada “Integrity” por su tripulación, amerizó con precisión en el Océano Pacífico frente a las costas de San Diego (California) el viernes 10 de abril de 2026 a las 8:07 p.m. EDT (00:07 UTC del 11 de abril), culminando con éxito la misión Artemis II de la NASA. Cuatro astronautas —tres estadounidenses y un canadiense— completaron así el primer vuelo tripulado más allá de la órbita baja terrestre desde las misiones Apollo de hace más de medio siglo.

La tripulación, compuesta por el comandante Reid Wiseman (NASA), el piloto Victor Glover (NASA), la especialista de misión Christina Koch (NASA) y el especialista de misión Jeremy Hansen (Agencia Espacial Canadiense), regresó sana y salva tras una odisea de casi diez días que incluyó un histórico sobrevuelo lunar el 6 de abril. Durante su punto más alejado de la Tierra, los astronautas alcanzaron una distancia récord de 252.757 millas (aproximadamente 406.773 kilómetros), superando la marca establecida por la Apollo 13.

El regreso fue un ejercicio de alta precisión y riesgo máximo. A las 7:33 p.m. EDT, el módulo de tripulación se separó del módulo de servicio, que se desintegró de forma controlada en la atmósfera sobre el Pacífico. Orion inició su reingreso a la atmósfera terrestre a las 7:53 p.m. EDT a una velocidad de aproximadamente 25.000 millas por hora (unos 40.000 km/h, o Mach 33), soportando temperaturas de hasta 2.760 °C en su escudo térmico. Durante seis minutos, la comunicación con la Tierra se interrumpió por el plasma generado alrededor de la cápsula.

A 23.400 pies de altitud se desplegaron los paracaídas de freno (drogue), reduciendo la velocidad a 479 pies por segundo. A 5.400 pies, se soltaron los drogue y se abrieron los tres paracaídas principales, frenando la cápsula hasta unos 20 millas por hora (32 km/h) en el momento del amerizaje. “Un perfecto bull’s-eye splashdown”, confirmó el control de misión.

Equipos conjuntos de la NASA, la Marina y la Fuerza Aérea de EE.UU. recuperaron la cápsula y a la tripulación a bordo del buque USS John P. Murtha. Los astronautas fueron extraídos mediante balsas inflables y helicópteros, y trasladados al buque para evaluaciones médicas iniciales antes de volar a Houston. La Orion será transportada al Naval Base San Diego y, posteriormente, al Centro Espacial Kennedy para un análisis exhaustivo de datos y hardware.

Artemis II, lanzada el 1 de abril de 2026 desde el Complejo de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy a bordo del cohete SLS, fue una misión de prueba tripulada clave. Su objetivo principal: validar los sistemas de Orion en el entorno del espacio profundo de cara a Artemis III, la primera misión que intentará un alunizaje tripulado a finales de la década.

“La humanidad ha vuelto a la Luna”, resumió la NASA en su conferencia post-amerizaje. Con Artemis II, Estados Unidos y sus socios internacionales (incluida Canadá) dan un paso firme hacia una presencia sostenida en la Luna y, eventualmente, hacia Marte. El escudo térmico, los paracaídas y los sistemas de navegación demostraron un rendimiento impecable, superando las expectativas de los ingenieros.Mientras el mundo celebra este hito —el primero de una nueva era de exploración lunar tripulada—, los ojos ya se posan en los próximos pasos del programa Artemis. La cápsula Orion ha regresado, pero la ambición de la humanidad por expandir sus fronteras en el espacio apenas comienza.

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