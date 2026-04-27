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El Real Madrid confirma lesión de Mbappé en su muslo izquierdo
El capitán de la selección francesa, que fue sustituido durante el partido del viernes pasado ante el Betis (1-1), tiene afectado un «músculo semitendinoso de la pierna izquierda», que forma parte de los isquiotibiales, según el diagnóstico de los servicios médicos del Real Madrid.
Según las primeras informaciones de la prensa española, Mbappé se perdería el próximo partido de Liga contra el Espanyol de Barcelona el domingo, y es duda para el Clásico del 10 de mayo ante el FC Barcelona.
Su presencia a finales de mayo en la concentración de la selección francesa antes del Mundial de 2026, que comienza el 11 de junio y constituye el último objetivo de su temporada, no se ve por tanto comprometida por el momento.
Eliminado en la Liga de Campeones, en la Copa del Rey y derrotado por el Barça en la final de la Supercopa de España, el Real Madrid se ha quedado rezagado en la lucha por el título de Liga y se encuentra a once puntos de su rival catalán, que está a un paso de proclamarse campeón matemáticamente.
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Asesinan a futbolista italiano de 25 años con un destornillador tras una pelea
El futbolista italiano, Gabriele Vaccaro, de tan solo 25 años de edad, ha sido brutalmente asesinado con un destornillador en un aparcamiento de la ciudad de Pavia, en Italia.
Según ha trascendido, el futbolista que jugaba en el ASD Castrumfavara tuvo una disputa por unas pizzas.
El jugador y y sus amigos regresaban a su coche en torno a las 3:30 de la madrugada. Por el camino, se habrían cruzado con otros cinco jóvenes que habrían comenzado a burlarse de ellos y les habrían exigido que les dieran las pizzas que llevaban consigo.
La situación acabó en una fuerte pelea entre los dos grupos y con Gabriele apuñalado en el abdomen con un destornillador u otro objeto similar, como un punzón. ¿El autor? presuntamente un chico egipcio de 17 años que ya está siendo investigado.
En Favara, municipio de origen de Gabriele Vaccaro, el alcalde declaró luto, y el ASD Castrum Favara, club de fútbol donde el joven jugaba como lateral derecho, también se sumó a las condolencias a través de un mensaje en su cuenta de Facebook.
“Descanse en paz Gabriele. Estamos sin palabras, incrédulos, destrozados por el dolor. Su asesinato ocurrido anoche en Pavía golpea no solo a la familia, sino a toda la comunidad y al mundo del fútbol. Gabriele, al igual que los hermanos Gerlando y Totò, fue un jugador nuestro en las filas de la Pro Favara”, indica el club italiano.
“Lo recordamos, no solo por sus habilidades deportivas, sino por su educación. Esta tarde, en señal de duelo, suspendemos la habitual animación musical con el DJ programada en el “Bruccoleri” en el antes del partido y en el entretiempo. A la familia Vaccaro, el más sincero abrazo de parte de CastrumFavara”, reza el comunicado del ASD Castrum Favara.
Un joven de 16 años ha sido detenido por el asesinato de Gabriele Vaccaro e interrogado en el Instituto penal para menores Cesare Beccaria.
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El Barça toma Getafe y podría ser campeón de Liga la próxima jornada
El Barcelona salió victorioso 2-0 de Getafe y acaricia el título de Liga tras este sábado, en el que el Atlético de Madrid ganó 3-2 al Athletic a cuatro días de recibir al Arsenal en semifinales de la Liga de Campeones.
Los goles de Fermín (45+1′) y Marcus Rashford (74′) permiten a los azulgranas sacar partido del tropezón sufrido por el Real Madrid, que el viernes no pudo pasar del empate 1-1 con el Betis.
El Barça se afianza en el liderato del campeonato con once puntos sobre el Real Madrid, a falta de cinco jornadas y quince puntos por disputarse.
En esta situación, el equipo azulgrana podría revalidar su título de Liga la próxima jornada si gana a Osasuna y el Real Madrid no vence en el campo del Espanyol.
Sin embargo, el técnico barcelonista, Hansi Flick, quiere ser cauto: «Lo más importante es el día de hoy, no queremos pensar en otra cosa. Tenemos que celebrarlo cuando esté hecho».
El equipo de Flick cortó una racha de cinco partidos sin ganar en Getafe
Sin el lesionado Lamine Yamal, Flick volvió a recurrir al veterano Robert Lewandowski, que avisó pronto con un remate de cabeza que se fue alto (4′), pero el Barça tendría que esperar hasta el descanso para adelantarse.
Pedri envió un buen balón al espacio para la carrera de Fermín, que marcó sobre la salida de David Soria (45+1′).
El Barça logró abrir así el partido tras una primera parte en la que le costó encontrar los huecos en la férrea defensa del Getafe.
Con el marcador a favor, el Barça encaró el partido de otra forma conservando el balón y esperando a la salida de su rival para tratar de explotar los espacios.
El inglés Rashford terminó aprovechando un balón largo de Lewandowski para correr y plantarse solo ante el portero del Getafe para hacer el 2-0 (74′) definitivo.
Unas horas después, un Atlético de Madrid (4º) con la mente más puesta en la Champions que en la Liga ganó 3-2 al Athletic (9º) y ganó confianza antes del Arsenal.
El Athletic se había adelantado con un gol de cabeza de Aitor Paredes (23′), pero un tanto de Antoine Griezmann (48′) y un doblete de Alexander Sorloth (54′, 90+3′) evitaron una quinta derrota consecutiva del Atlético contando todas las competiciones.
El tanto final de Gorka Guruzeta (90+6′) ya no le sirvió al Athletic Club para remontar.
El reencuentro con el triunfo supone una inyección de moral para los colchoneros antes de recibir al Arsenal el miércoles en la ida de semifinales de Champions.
Simeone hizo menos rotaciones este sábado, pese a las proximidad del compromiso europeo, pero los rojiblancos tardaron en entrar en el partido.
La primera parte fue de dominio del Athletic que se hizo con el balón hasta que llegó el gol de Paredes al cabecear un saque de córner.
Los rojiblancos tendrían que esperar al segunto tiempo para dar la vuelta al partido.
El francés Antoine Griezmann remató un pase al área para batir entre las piernas al portero del Athletic, Unai Simón.
El gol animó al Atlético que empezó a hacerse con el partido, impulsado por las buenas acciones de Pablo Barrios, hasta que tuvo que salir lesionado, en un duro golpe de cara al partido de Champions.
En pleno dominio rojiblanco, Sorloth se internó en el área, hizo una pared con Álex Baena y remató mano a mano con el portero para hacer el 2-1.
Por delante en el marcador, el Atlético buscó enfriar el encuentro frente a un Athletic que presionaba, lo que aprovechó Sorloth para recorrerse medio campo y hacer el 3-1, sin que el gol de Guruzeta sirviera al Athletic para enmendar el resultado.
En los otros partidos del día, el Valencia (11º) se asentó en la zona tranquila al ganar 2-1 al Girona (14º), mientras que el Alavés (15º) salió de puestos de descenso al ganar por el mismo resultado al Mallorca (16º).
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Messi es el nuevo propietario del Cornellà, club de la quinta categoría del fútbol español
La leyenda del fútbol Lionel Messi, todavía en activo en el Inter Miami, en Estados Unidos, se ha convertido en propietario del Cornellà, equipo de quinta división del área metropolitana de Barcelona, anunció este jueves el club español.
«Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años», subrayó el Cornellà en el comunicado en el que anunció la operación.
Messi, de 38 años, completó la mayor parte de su carrera deportiva en el Barcelona, al que llegó de niño y del que se fue en 2021 para jugar dos temporadas en el Paris Saint-Germain y a partir de 2023 en el Inter Miami.
Cornellà es una localidad de 92.000 habitantes pegada casi a Barcelona, en la que tiene su estadio el gran rival catalán del Barça, el RCE Espanyol.
La Unió Esportiva Cornellà fue fundada tal y como se conoce ahora en 1951 como resultado de la asociación de varios clubes de la zona, pero sus orígenes se remontan a 1923.
Durante sus primeros años, el club fue llamado FC Cables Eléctricos y pertenecía a la empresa que hoy es Pirelli y General Cable.
En su mejor momento deportivo, estuvo en la categoría de bronce del fútbol español (2014-2021).
Por sus filas pasaron el defensa Jordi Alba, compañero de Messi en el Barça e Inter Miami, el actual guardameta de la selección española y del Arsenal, David Raya, y Gerard Martín, defensa en activo en el Barça.
«La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento», explicó el club en su comunicado.
«El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo», prosiguió.