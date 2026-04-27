El Real Madrid confirma lesión de Mbappé en su muslo izquierdo

El Barcelona salió victorioso 2-0 de Getafe y acaricia el título de Liga tras este sábado, en el que el Atlético de Madrid ganó 3-2 al Athletic a cuatro días de recibir al Arsenal en semifinales de la Liga de Campeones.

Los goles de Fermín (45+1′) y Marcus Rashford (74′) permiten a los azulgranas sacar partido del tropezón sufrido por el Real Madrid, que el viernes no pudo pasar del empate 1-1 con el Betis.

El Barça se afianza en el liderato del campeonato con once puntos sobre el Real Madrid, a falta de cinco jornadas y quince puntos por disputarse.

En esta situación, el equipo azulgrana podría revalidar su título de Liga la próxima jornada si gana a Osasuna y el Real Madrid no vence en el campo del Espanyol.

Sin embargo, el técnico barcelonista, Hansi Flick, quiere ser cauto: «Lo más importante es el día de hoy, no queremos pensar en otra cosa. Tenemos que celebrarlo cuando esté hecho».

El equipo de Flick cortó una racha de cinco partidos sin ganar en Getafe

Sin el lesionado Lamine Yamal, Flick volvió a recurrir al veterano Robert Lewandowski, que avisó pronto con un remate de cabeza que se fue alto (4′), pero el Barça tendría que esperar hasta el descanso para adelantarse.

Pedri envió un buen balón al espacio para la carrera de Fermín, que marcó sobre la salida de David Soria (45+1′).

El Barça logró abrir así el partido tras una primera parte en la que le costó encontrar los huecos en la férrea defensa del Getafe.

Con el marcador a favor, el Barça encaró el partido de otra forma conservando el balón y esperando a la salida de su rival para tratar de explotar los espacios.

El inglés Rashford terminó aprovechando un balón largo de Lewandowski para correr y plantarse solo ante el portero del Getafe para hacer el 2-0 (74′) definitivo.

Unas horas después, un Atlético de Madrid (4º) con la mente más puesta en la Champions que en la Liga ganó 3-2 al Athletic (9º) y ganó confianza antes del Arsenal.

El Athletic se había adelantado con un gol de cabeza de Aitor Paredes (23′), pero un tanto de Antoine Griezmann (48′) y un doblete de Alexander Sorloth (54′, 90+3′) evitaron una quinta derrota consecutiva del Atlético contando todas las competiciones.

El tanto final de Gorka Guruzeta (90+6′) ya no le sirvió al Athletic Club para remontar.

El reencuentro con el triunfo supone una inyección de moral para los colchoneros antes de recibir al Arsenal el miércoles en la ida de semifinales de Champions.

Simeone hizo menos rotaciones este sábado, pese a las proximidad del compromiso europeo, pero los rojiblancos tardaron en entrar en el partido.

La primera parte fue de dominio del Athletic que se hizo con el balón hasta que llegó el gol de Paredes al cabecear un saque de córner.

Los rojiblancos tendrían que esperar al segunto tiempo para dar la vuelta al partido.

El francés Antoine Griezmann remató un pase al área para batir entre las piernas al portero del Athletic, Unai Simón.

El gol animó al Atlético que empezó a hacerse con el partido, impulsado por las buenas acciones de Pablo Barrios, hasta que tuvo que salir lesionado, en un duro golpe de cara al partido de Champions.

En pleno dominio rojiblanco, Sorloth se internó en el área, hizo una pared con Álex Baena y remató mano a mano con el portero para hacer el 2-1.

Por delante en el marcador, el Atlético buscó enfriar el encuentro frente a un Athletic que presionaba, lo que aprovechó Sorloth para recorrerse medio campo y hacer el 3-1, sin que el gol de Guruzeta sirviera al Athletic para enmendar el resultado.

En los otros partidos del día, el Valencia (11º) se asentó en la zona tranquila al ganar 2-1 al Girona (14º), mientras que el Alavés (15º) salió de puestos de descenso al ganar por el mismo resultado al Mallorca (16º).

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