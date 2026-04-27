DoctorSV refuerza la atención de enfermedades crónicas con enfoque preventivo

El inicio de esta semana estará caracterizado por condiciones de cielo parcialmente nublado, ambiente cálido durante el día y lluvias en distintos puntos del territorio nacional, según el meteorólogo Roberto González.

Durante la mañana de este lunes, se prevé nubosidad parcial, principalmente en la zona costera y la cordillera volcánica, con probabilidad de lluvias cercanas al mediodía. Para la tarde, las precipitaciones se concentrarán en sectores de la cordillera volcánica y en la zona montañosa del norte, especialmente en la cordillera Apaneca-Ilamatepec y en áreas al norte de Chalatenango y Morazán.

En horas de la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con lluvias en regiones del norte, centro y occidente del país. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica.

El viento se mantendrá entre los 10 y 20 kilómetros por hora, mientras que el ambiente seguirá cálido durante el día y se tornará fresco en la madrugada. Estas condiciones están asociadas al restablecimiento del flujo del este y la presencia de una vaguada en Centroamérica, que favorece la formación de nubosidad y lluvias.

En cuanto a temperaturas, se esperan máximas de hasta 38°C en zonas como San Miguel y Nueva Concepción, mientras que en San Salvador se alcanzarán los 32°C. Las mínimas oscilarán entre los 20°C y 26°C, dependiendo de la región.

Para el martes 28 de abril, el patrón climático será similar. Desde la madrugada se esperan lluvias en sectores de la zona costera, central y occidental. Durante el día, continuará la nubosidad parcial con precipitaciones en la cordillera volcánica y la franja norte del país, extendiéndose hacia la noche en la zona occidental.

Estas condiciones estarán influenciadas por el flujo del este que transporta humedad desde el mar Caribe, en combinación con una vaguada cercana a la región, lo que mantendrá la probabilidad de lluvias en diversos puntos del territorio.

En la zona costera, las condiciones marítimas se mantienen estables, con variaciones normales en mareas en puertos como Acajutla, La Libertad y La Unión.

Las autoridades recomiendan precaución ante posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en zonas montañosas y durante horas de la tarde y noche.

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