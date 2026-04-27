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Lluvias y altas temperaturas marcarán el inicio de semana en El Salvador
El inicio de esta semana estará caracterizado por condiciones de cielo parcialmente nublado, ambiente cálido durante el día y lluvias en distintos puntos del territorio nacional, según el meteorólogo Roberto González.
Durante la mañana de este lunes, se prevé nubosidad parcial, principalmente en la zona costera y la cordillera volcánica, con probabilidad de lluvias cercanas al mediodía. Para la tarde, las precipitaciones se concentrarán en sectores de la cordillera volcánica y en la zona montañosa del norte, especialmente en la cordillera Apaneca-Ilamatepec y en áreas al norte de Chalatenango y Morazán.
En horas de la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con lluvias en regiones del norte, centro y occidente del país. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica.
El viento se mantendrá entre los 10 y 20 kilómetros por hora, mientras que el ambiente seguirá cálido durante el día y se tornará fresco en la madrugada. Estas condiciones están asociadas al restablecimiento del flujo del este y la presencia de una vaguada en Centroamérica, que favorece la formación de nubosidad y lluvias.
En cuanto a temperaturas, se esperan máximas de hasta 38°C en zonas como San Miguel y Nueva Concepción, mientras que en San Salvador se alcanzarán los 32°C. Las mínimas oscilarán entre los 20°C y 26°C, dependiendo de la región.
Para el martes 28 de abril, el patrón climático será similar. Desde la madrugada se esperan lluvias en sectores de la zona costera, central y occidental. Durante el día, continuará la nubosidad parcial con precipitaciones en la cordillera volcánica y la franja norte del país, extendiéndose hacia la noche en la zona occidental.
Estas condiciones estarán influenciadas por el flujo del este que transporta humedad desde el mar Caribe, en combinación con una vaguada cercana a la región, lo que mantendrá la probabilidad de lluvias en diversos puntos del territorio.
En la zona costera, las condiciones marítimas se mantienen estables, con variaciones normales en mareas en puertos como Acajutla, La Libertad y La Unión.
Las autoridades recomiendan precaución ante posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en zonas montañosas y durante horas de la tarde y noche.
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DoctorSV refuerza la atención de enfermedades crónicas con enfoque preventivo
El director de Doctor SV, Manuel Bello, junto al asesor científico Edgardo von Euw, presenta en la entrevista de Frente a Frente, de TCS, los avances y proyecciones de la plataforma de atención médica digital, destacando el éxito alcanzado en su primera fase y sobre la reciente implementación de una segunda etapa orientada al manejo de enfermedades crónicas.
«Estamos muy contentos. Ya se dio el primer impulso en la atención a pacientes y estamos a la orden para cualquier duda que tengan». Por su parte, el doctor Edgar subrayó la importancia de que la población conozca el funcionamiento interno del sistema: «Es importante que la gente pueda conocer lo que es Doctor SV desde adentro».
Actualmente, la plataforma cuenta con una capacidad instalada que permite la atención simultánea de más de 600 médicos en horas pico. «Tenemos un mapa de calor donde sabemos cómo se comporta la demanda de consultas. En este momento pueden estar más de 600 médicos atendiendo al mismo tiempo», explicó Bello.
El sistema ha sido desarrollado con base en análisis de comportamiento de los usuarios, lo que permite identificar las horas de mayor demanda. Además, se garantiza que todos los profesionales que forman parte del equipo estén debidamente certificados. «Todo médico que trabaja con nosotros debe estar acreditado por la autoridad competente y cumplir con nuestros estándares de entrenamiento», aclaró.
La primera fase, enfocada en la atención de enfermedades agudas, ha superado ampliamente las expectativas. Según datos oficiales, más de 1.2 millones de salvadoreños se han registrado en la aplicación y se han realizado más de 2.3 millones de consultas en menos de seis meses. Asimismo, el sistema cuenta con 400 establecimientos afiliados, entre farmacias y laboratorios, y registra un 97 % de valoraciones positivas por parte de los usuarios.
El doctor Edgardo destacó que este modelo representa un hito en la región: «No existe en América Latina una plataforma integral gratuita que incluya consultas, laboratorios, imágenes y medicamentos para toda una población».
En esta primera etapa, el sistema ya incorporaba recordatorios automatizados para garantizar el seguimiento del paciente. «El usuario recibe notificaciones para recoger medicamentos, realizarse exámenes y evaluar su evolución. Si no mejora, lo contactamos y programamos una nueva consulta», explicó Bello.
La segunda fase, recientemente anunciada, está orientada a pacientes con enfermedades crónicas, quienes requieren un seguimiento más constante. «Ahora no solo recordamos al paciente, sino que implementamos mecanismos que aseguran su adherencia al tratamiento», detallaron los especialistas.
A diferencia de lo que podría pensarse, no es necesario haber participado en la primera fase para acceder a esta nueva etapa. «Cualquier salvadoreño puede incorporarse directamente. Solo necesita un documento de identificación como DUI, pasaporte o carné de residencia», indicaron.
Con esta ampliación, el programa busca consolidarse como un nuevo modelo de atención en salud pública, basado en tecnología, accesibilidad y seguimiento continuo, garantizando atención con «calidad y calidez» para toda la población.
Internacionales -deportes
El Real Madrid confirma lesión de Mbappé en su muslo izquierdo
El capitán de la selección francesa, que fue sustituido durante el partido del viernes pasado ante el Betis (1-1), tiene afectado un «músculo semitendinoso de la pierna izquierda», que forma parte de los isquiotibiales, según el diagnóstico de los servicios médicos del Real Madrid.
Según las primeras informaciones de la prensa española, Mbappé se perdería el próximo partido de Liga contra el Espanyol de Barcelona el domingo, y es duda para el Clásico del 10 de mayo ante el FC Barcelona.
Su presencia a finales de mayo en la concentración de la selección francesa antes del Mundial de 2026, que comienza el 11 de junio y constituye el último objetivo de su temporada, no se ve por tanto comprometida por el momento.
Eliminado en la Liga de Campeones, en la Copa del Rey y derrotado por el Barça en la final de la Supercopa de España, el Real Madrid se ha quedado rezagado en la lucha por el título de Liga y se encuentra a once puntos de su rival catalán, que está a un paso de proclamarse campeón matemáticamente.
Nacionales -deportes
Comité disciplinario de la Fesfut castiga por seis meses a Chochera Castillo
Tras el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Presidente, que marcó la eliminación de Platense, su técnico, el peruano Agustín Castillo, se acercó al árbitro Raúl Morales para reclamarle por su actuación en acciones puntuales en el choque contra Fuerte San Francisco. Ese encontronazo con el réferi le terminó costando caro a la Chochera.
El comité disciplinario de la Fesfut ha informado este lunes que el entrenador peruano fue sancionado con seis meses de castigo, en los que no podrá ejercer desde la cancha su labor de entrenador.
Según el informe del comité disciplinario, Chochera Castillo fue sancionado por dirigirse al árbitro con palabras irrespetuosas y agredirlo en el rostro después del final del partido.
También explica que Wil Alejandro Cardona queda suspendido por un plazo de seis partidos por dirigirse con palabras irrespetuosas al árbitro en el medio tiempo, lo que provocó su expulsión. Además de reincidir al final de ese compromiso que marcó la eliminación de los viroleños en el torneo copero.
El preparador de guardametas y el entrenador suramericano tienen 30 días, desde el día que se les notificó el castigo, para pagar una multa de $1,000 cada uno.
Según las bases de competencia de la Copa Presidente, las sanciones pueden extenderse a otros torneos, en este caso a los torneos de la primera división. Además se detalla que estas decisiones de sanción a los dos actores del fútbol nacional son irrevocables.