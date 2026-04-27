Lluvias y altas temperaturas marcarán el inicio de semana en El Salvador

El director de Doctor SV, Manuel Bello, junto al asesor científico Edgardo von Euw, presenta en la entrevista de Frente a Frente, de TCS, los avances y proyecciones de la plataforma de atención médica digital, destacando el éxito alcanzado en su primera fase y sobre la reciente implementación de una segunda etapa orientada al manejo de enfermedades crónicas.

«Estamos muy contentos. Ya se dio el primer impulso en la atención a pacientes y estamos a la orden para cualquier duda que tengan». Por su parte, el doctor Edgar subrayó la importancia de que la población conozca el funcionamiento interno del sistema: «Es importante que la gente pueda conocer lo que es Doctor SV desde adentro».

Actualmente, la plataforma cuenta con una capacidad instalada que permite la atención simultánea de más de 600 médicos en horas pico. «Tenemos un mapa de calor donde sabemos cómo se comporta la demanda de consultas. En este momento pueden estar más de 600 médicos atendiendo al mismo tiempo», explicó Bello.

El sistema ha sido desarrollado con base en análisis de comportamiento de los usuarios, lo que permite identificar las horas de mayor demanda. Además, se garantiza que todos los profesionales que forman parte del equipo estén debidamente certificados. «Todo médico que trabaja con nosotros debe estar acreditado por la autoridad competente y cumplir con nuestros estándares de entrenamiento», aclaró.

La primera fase, enfocada en la atención de enfermedades agudas, ha superado ampliamente las expectativas. Según datos oficiales, más de 1.2 millones de salvadoreños se han registrado en la aplicación y se han realizado más de 2.3 millones de consultas en menos de seis meses. Asimismo, el sistema cuenta con 400 establecimientos afiliados, entre farmacias y laboratorios, y registra un 97 % de valoraciones positivas por parte de los usuarios.

El doctor Edgardo destacó que este modelo representa un hito en la región: «No existe en América Latina una plataforma integral gratuita que incluya consultas, laboratorios, imágenes y medicamentos para toda una población».

En esta primera etapa, el sistema ya incorporaba recordatorios automatizados para garantizar el seguimiento del paciente. «El usuario recibe notificaciones para recoger medicamentos, realizarse exámenes y evaluar su evolución. Si no mejora, lo contactamos y programamos una nueva consulta», explicó Bello.

La segunda fase, recientemente anunciada, está orientada a pacientes con enfermedades crónicas, quienes requieren un seguimiento más constante. «Ahora no solo recordamos al paciente, sino que implementamos mecanismos que aseguran su adherencia al tratamiento», detallaron los especialistas.

A diferencia de lo que podría pensarse, no es necesario haber participado en la primera fase para acceder a esta nueva etapa. «Cualquier salvadoreño puede incorporarse directamente. Solo necesita un documento de identificación como DUI, pasaporte o carné de residencia», indicaron.

Con esta ampliación, el programa busca consolidarse como un nuevo modelo de atención en salud pública, basado en tecnología, accesibilidad y seguimiento continuo, garantizando atención con «calidad y calidez» para toda la población.

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