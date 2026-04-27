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Revelan jurado para Miss Universo El Salvador
La organización de Miss Universo El Salvador ha revelado oficialmente el prestigioso panel de jurados que asumirá la responsabilidad de seleccionar a las aspirantes que competirán por la corona nacional este 2026. La ganadora tendrá el honor histórico de representar al país en la 75ª edición de Miss Universe, la «Celebración de Diamante», que se desarrollará el próximo noviembre en Puerto Rico.
Este año, la selección no solo se basará en la estética, sino en una visión integral de liderazgo, comunicación y autenticidad.
El panel está compuesto por figuras destacadas en sus respectivas industrias, garantizando una completa evaluación de las candidatas:
Fito Rivas: director creativo y productor audiovisual. Su enfoque estará en el potencial mediático y la capacidad de las jóvenes para conectar con audiencias digitales globales.
Yohamy Cisneros: estilista de moda editorial con formación en San Francisco y créditos en Vogue México. Evaluará el estilo como una herramienta de comunicación estratégica.
Agneta Kattán: empresaria y estratega de marca. Como miembro de HER, buscará reconocer la disciplina, el propósito y el empoderamiento femenino detrás de cada aspirante.
Dr. Andrés Hernández: director médico de Clínica Andher. Aportará la visión de salud y estética bajo la filosofía Wellness Aging, asegurando estándares globales de bienestar.
Eduardo Zelaya: Con más de 30 años de trayectoria, el asesor de imagen salvadoreño aportará su ojo clínico en preparación escénica y proyección de alto nivel.
Giulia Zanoni: La actual Miss Universe El Salvador 2025 se une al panel para aportar la perspectiva de quien ya ha portado la banda nacional, evaluando la esencia y la embajada cultural.
Con este anuncio, la competencia oficial inicia motores, elevando las expectativas de los salvadoreños por conocer quién será la sucesora de Giulia Zanoni en este año tan significativo para el certamen de belleza más importante del mundo.
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Antonela Roccuzzo inauguró la temporada de verano en Miami con una postal en bikini
Después de una estadía en Nueva York donde participó de la presentación de la nueva colección de Tiffany & Co., Antonela Roccuzzo regresó a Miami para reencontrarse con Lionel Messi y sus tres hijos. Su paso por la Gran Manzana la ubicó, una vez más, entre las figuras más observadas de la moda internacional, pero apenas volvió al sur de Florida, la empresaria y referente de estilo se permitió bajar el ritmo y dar la bienvenida a la temporada de verano junto a su familia
En una de sus primeras publicaciones tras el regreso, Antonela compartió una postal que rápidamente acaparó la atención de sus seguidores. En la imagen, se la ve recostada al sol sobre una reposera, luciendo una bikini de dos piezas en tonos pastel: el corpiño y la parte inferior, ambos en amarillo suave con bordes blancos, resaltan su piel bronceada y contrastan delicadamente con los almohadones de la reposera, tapizados en estampados geométricos con líneas en verde, amarillo, rosa y celeste. El juego cromático genera una paleta fresca y veraniega, perfectamente integrada con la decoración exterior y el espíritu relajado del espacio.
Antonela aparece sonriente y relajada, cubriéndose el rostro del sol con una mano y sosteniendo el celular para la selfie, mientras unas gafas oscuras completan el look y refuerzan el aire casual chic. A su lado, sobre una mesa baja verde manzana, descansa un vaso con bebida fresca, sumando un detalle de color y bienestar a la escena. La luz natural, los textiles coloridos y la postura despreocupada transmiten una mezcla de calma hogareña, sofisticación y lifestyle de alto verano.
En el pie de foto, Antonela escribió: “Arrancó el veranito”, sintetizando el espíritu de disfrute y el clima cálido que ya se vive en Miami. Con esta imagen, la empresaria dejó en claro que, tras el glamour de Nueva York, también sabe celebrar los pequeños placeres bajo el sol, convertir una tarde cualquiera en un momento de inspiración y marcar tendencia incluso en la intimidad de su hogar.
Antonela Roccuzzo con un bikini amarillo y blanco, gafas de sol y el cabello suelto, recostada en una tumbona a rayas bajo la luz del sol
Antonela eligió una bikini color amarillo con detalles en blanco
La rutina diaria de Roccuzzo suele despertar interés entre quienes la siguen, pero esta vez un detalle captó la atención de todos y reveló una faceta íntima y profundamente humana de su vida en Miami. En una historia de Instagram, la esposa de Lionel Messi —y referente de estilo y bienestar— compartió una imagen tomada en el exclusivo gimnasio donde entrena de forma habitual. La foto mostraba varias bandas elásticas de colores colgando de la barra de dominadas, pero lo que realmente llamó la atención fue la frase que eligió para acompañar la escena: “Nueva meta: hacer dominadas sin banda”.
Esta simple oración deja entrever un objetivo ambicioso y una nueva etapa en su recorrido deportivo. Para quienes no están familiarizados con el fitness, las dominadas —o pull-ups— son uno de los ejercicios más exigentes, ya que requieren levantar el propio peso utilizando únicamente la fuerza de la espalda y los brazos. Por eso, suele ser común que quienes recién se inician en la disciplina utilicen bandas elásticas que brindan asistencia y alivian parte de la carga. El desafío de Antonela, lograr la dominada perfecta sin la ayuda de bandas, implica un máximo nivel de fuerza, control y perseverancia.
Lo más valioso de la publicación es que no muestra un logro terminado ni presume resultados. Al contrario, Antonela exhibe el proceso, el esfuerzo cotidiano y la honestidad de quien reconoce que todavía está en camino. Esa sinceridad conecta con miles de personas, que encuentran en su ejemplo una fuente de motivación real y cercana.
Desde que dejó Rosario para acompañar a Messi en distintas ciudades del mundo, la rosarina encontró en el deporte un refugio y una pasión propia. El gimnasio se volvió mucho más que un espacio de ejercicio: es el lugar donde puede desafiarse, crecer y cultivar hábitos de bienestar físico y mental. En Miami, su rutina de entrenamiento se combina con la vida familiar, el trabajo y la exposición pública, pero Antonela logra sostener su compromiso con la superación personal.
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Accionistas de Warner Bros. Discovery aprueban venta a Paramount Skydance
La entidad fusionada incluirá CNN, CBS, HBO y Nickelodeon, así como algunas de las franquicias más valiosas de Hollywood, como Harry Potter, Game of Thrones, el Universo DC, Misión imposible y Bob Esponja.
El acuerdo pone fin a una larga saga de adquisición que incluyó una reñida puja con Netflix.
Crea también un gigante del entretenimiento cuyo impacto en un panorama mediático en dificultades, y sus vínculos con la Casa Blanca de Donald Trump, serán objeto de escrutinio.
«La aprobación de los accionistas recibida hoy constituye otro hito fundamental en el camino hacia la culminación de esta histórica transacción, la cual generará un valor excepcional para nuestros accionistas», dijo en un comunicado David Zaslav, director ejecutivo de WBD.
«Continuaremos colaborando con Paramount para completar los pasos restantes de este proceso, que dará lugar a una empresa líder de medios y entretenimiento de próxima generación».
Según los términos del acuerdo, Paramount abonará 31,00 dólares por acción en efectivo por la totalidad de las acciones en circulación de Warner Bros.
Ello implica una valoración de capital de 81,000 millones de dólares, cifra que asciende a 110,000 millones si se incluye la deuda que Paramount asumirá.
Con esta operación, la familia Ellison pasará a controlar una constelación de empresas mediáticas de alcance global.
Se prevé que David Ellison, director de Paramount, proceda a vastos recortes de gastos con el fin de aligerar la carga financiera de la nueva empresa.
Su padre, Larry Ellison, propietario de Oracle y uno de los hombres más ricos del mundo, financió en gran medida la adquisición, ofreciendo una garantía financiera que terminó por convencer al consejo de administración de Warner Bros.
Larry Ellison es un antiguo aliado de Trump, quien ha manifestado que intervendrá en el proceso de aprobación de la compra.
La operación aún debe superar diversos obstáculos regulatorios, tanto en Estados Unidos como en Europa.
La oferta de Paramount incluye financiación proveniente de tres fondos soberanos de Arabia Saudita, Qatar y Abu Dabi, lo cual podría suscitar un escrutinio adicional debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional.
Famosos actores de Hollywood como Jane Fonda, Joaquin Phoenix y Bryan Cranston, así como los directores J.J. Abrams y Denis Villeneuve, figuran entre los más de mil artistas que se han posicionado contra esta fusión.
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Muere Darrell Sheets,estrella de ‘Storage Wars’: habría sido acosado antes de quitarse la vida
Darrell Sheets, una de las estrellas del programa ‘Storage Wars’ (‘¿Quién Da Más?’) de A&E, murió a los 67 años la madrugada del 22 de abril, tras aparentemente quitarse la vida, informó TMZ.
Según reportes oficiales, la policía de Lake Havasu, Arizona, acudió a un llamado de emergencia a las 2 a.m. y encontró a Sheets con una «herida de bala aparentemente autoinfligida en la cabeza». Fue declarado muerto en el lugar y su cuerpo fue trasladado a la oficina del médico forense del condado de Mohave.
Compañeros de Darrel de ‘Storage Wars’ lamentaron su muerte y Rene Nezhoda, quien era uno de sus principales rivales en el show, señaló que Sheets había sido víctima de ciberacoso recientemente.
«Sé que Darrell querría sacar algo positivo de esto. Últimamente un tipo lo estaba acosando mucho con ciberacoso», dijo a través de un video publicado en su perfil de Instagram. «Que nos vean en la televisión no significa que nos conozcan, no significa que sepan de qué se trata. Además, eso no les da derecho a acosar a nadie».
Además, señaló que, a pesar de que el show eran enemigos, fuera de cámaras tenían una buena relación.
¿Quién era Darrell Sheets?
El hombre de 67 años fue conocido por su participación en ‘Storage Wars’ desde 2010 hasta 2023. Era conocido como ‘The Gambler’ (‘El Jugador’) y tenía la icónica frase: «¡Esto sí que es impresionante!».
En 2019 sufrió un infarto y desde entonces su participación en el show fue menor, hasta que en 2023 se retiró.
La cadena A&E externó sus condolencias sobre la muerte de Darrell y declaró a Us Weekly: «Lamentamos profundamente el fallecimiento de Darrell ‘The Gambler’ Sheets, un querido miembro de nuestra familia de ‘Storage Wars’. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles».
Le sobrevive su hijo Brandon, quien también era parte del programa.