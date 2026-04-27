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Clausuran Centam Guardian 2026 en El Salvador
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, junto al Comandante del 167 Comando de Apoyo Logístico de Teatro de Operaciones de Estados Unidos, Thomas Vickers, clausuraron el ejercicio multinacional Centam Guardian 2026, del cual El Salvador fue anfitrión.
En el ejercicio participaron 1,125 efectivos de fuerzas convencionales y de operaciones especiales, guardia costera, agencias civiles y las Fuerzas Armadas de Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Guatemala y de Estados Unidos.
El ministro Merino Monroy dijo que finalizaron el ejercicio con la satisfacción de haber fortalecido las alianzas entre los países participantes con el fin de continuar mejorando la capacidad de la región para el combate de amenazas transnacionales.
«Nuestras Fuerzas Armadas han trabajado hombro a hombro, demostrando que la cooperación, la confianza mutua y el compromiso compartido son los pilares fundamentales para enfrentar los desafíos de seguridad que trascienden nuestras fronteras».
El almirante agregó que Centam no solo fortaleció las capacidades cooperativas y de respuesta conjunta, sino que también reafirmó los lazos de amistad, respeto y entendimiento entre las naciones.
«La interoperabilidad alcanzada, el intercambio de conocimientos y las lecciones aprendidas constituyen un valioso legado que, sin duda, potenciará la efectividad de nuestras futuras operaciones combinadas. El compromiso del Comando Sur de los Estados Unidos de fomentar la contribución a la seguridad compartida de los socios regionales para contrarrestar amenazas que evolucionen constantemente, por lo que iniciativas como Centam Guardian se consolidan como plataformas esenciales para garantizar la actividad regional, la paz y la seguridad de nuestros pueblos», enfatizó el titular de Defensa.
El general Vickers, agradeció el compromiso de los participantes, el apoyo del gobierno y del pueblo salvadoreño que fue la base del éxito del ejercicio. «Durante los últimos días, hemos presenciado una notable demostración de unidad, profesionalismo y propósito compartido, cualidades que no solo definen este ejercicio, sino la alianza duradera entre nuestras naciones», dijo el militar estadounidense.
Agregó que la actividad puso a prueba la capacidad para responder rápida y eficazmente a los desafíos complejos, desde la ayuda en casos de desastre hasta la lucha contra influencias malignas y amenazas transnacionales, como las redes de crimen transnacional, el narcotráfico, que atentan contra la seguridad y la prosperidad de nuestros ciudadanos.
«Nuestra colaboración no solo es beneficiosa, sino esencial. A través de este ejercicio, han fortalecido nuestra capacidad para derrotar a estas redes, demostrando una vez más que cuando nos mantenemos unidos, somos más fuertes que cualquier adversario», mencionó Vickers.
Jetset
Revelan jurado para Miss Universo El Salvador
La organización de Miss Universo El Salvador ha revelado oficialmente el prestigioso panel de jurados que asumirá la responsabilidad de seleccionar a las aspirantes que competirán por la corona nacional este 2026. La ganadora tendrá el honor histórico de representar al país en la 75ª edición de Miss Universe, la «Celebración de Diamante», que se desarrollará el próximo noviembre en Puerto Rico.
Este año, la selección no solo se basará en la estética, sino en una visión integral de liderazgo, comunicación y autenticidad.
El panel está compuesto por figuras destacadas en sus respectivas industrias, garantizando una completa evaluación de las candidatas:
Fito Rivas: director creativo y productor audiovisual. Su enfoque estará en el potencial mediático y la capacidad de las jóvenes para conectar con audiencias digitales globales.
Yohamy Cisneros: estilista de moda editorial con formación en San Francisco y créditos en Vogue México. Evaluará el estilo como una herramienta de comunicación estratégica.
Agneta Kattán: empresaria y estratega de marca. Como miembro de HER, buscará reconocer la disciplina, el propósito y el empoderamiento femenino detrás de cada aspirante.
Dr. Andrés Hernández: director médico de Clínica Andher. Aportará la visión de salud y estética bajo la filosofía Wellness Aging, asegurando estándares globales de bienestar.
Eduardo Zelaya: Con más de 30 años de trayectoria, el asesor de imagen salvadoreño aportará su ojo clínico en preparación escénica y proyección de alto nivel.
Giulia Zanoni: La actual Miss Universe El Salvador 2025 se une al panel para aportar la perspectiva de quien ya ha portado la banda nacional, evaluando la esencia y la embajada cultural.
Con este anuncio, la competencia oficial inicia motores, elevando las expectativas de los salvadoreños por conocer quién será la sucesora de Giulia Zanoni en este año tan significativo para el certamen de belleza más importante del mundo.
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Lluvias y altas temperaturas marcarán el inicio de semana en El Salvador
El inicio de esta semana estará caracterizado por condiciones de cielo parcialmente nublado, ambiente cálido durante el día y lluvias en distintos puntos del territorio nacional, según el meteorólogo Roberto González.
Durante la mañana de este lunes, se prevé nubosidad parcial, principalmente en la zona costera y la cordillera volcánica, con probabilidad de lluvias cercanas al mediodía. Para la tarde, las precipitaciones se concentrarán en sectores de la cordillera volcánica y en la zona montañosa del norte, especialmente en la cordillera Apaneca-Ilamatepec y en áreas al norte de Chalatenango y Morazán.
En horas de la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con lluvias en regiones del norte, centro y occidente del país. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica.
El viento se mantendrá entre los 10 y 20 kilómetros por hora, mientras que el ambiente seguirá cálido durante el día y se tornará fresco en la madrugada. Estas condiciones están asociadas al restablecimiento del flujo del este y la presencia de una vaguada en Centroamérica, que favorece la formación de nubosidad y lluvias.
En cuanto a temperaturas, se esperan máximas de hasta 38°C en zonas como San Miguel y Nueva Concepción, mientras que en San Salvador se alcanzarán los 32°C. Las mínimas oscilarán entre los 20°C y 26°C, dependiendo de la región.
Para el martes 28 de abril, el patrón climático será similar. Desde la madrugada se esperan lluvias en sectores de la zona costera, central y occidental. Durante el día, continuará la nubosidad parcial con precipitaciones en la cordillera volcánica y la franja norte del país, extendiéndose hacia la noche en la zona occidental.
Estas condiciones estarán influenciadas por el flujo del este que transporta humedad desde el mar Caribe, en combinación con una vaguada cercana a la región, lo que mantendrá la probabilidad de lluvias en diversos puntos del territorio.
En la zona costera, las condiciones marítimas se mantienen estables, con variaciones normales en mareas en puertos como Acajutla, La Libertad y La Unión.
Las autoridades recomiendan precaución ante posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en zonas montañosas y durante horas de la tarde y noche.
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DoctorSV refuerza la atención de enfermedades crónicas con enfoque preventivo
El director de Doctor SV, Manuel Bello, junto al asesor científico Edgardo von Euw, presenta en la entrevista de Frente a Frente, de TCS, los avances y proyecciones de la plataforma de atención médica digital, destacando el éxito alcanzado en su primera fase y sobre la reciente implementación de una segunda etapa orientada al manejo de enfermedades crónicas.
«Estamos muy contentos. Ya se dio el primer impulso en la atención a pacientes y estamos a la orden para cualquier duda que tengan». Por su parte, el doctor Edgar subrayó la importancia de que la población conozca el funcionamiento interno del sistema: «Es importante que la gente pueda conocer lo que es Doctor SV desde adentro».
Actualmente, la plataforma cuenta con una capacidad instalada que permite la atención simultánea de más de 600 médicos en horas pico. «Tenemos un mapa de calor donde sabemos cómo se comporta la demanda de consultas. En este momento pueden estar más de 600 médicos atendiendo al mismo tiempo», explicó Bello.
El sistema ha sido desarrollado con base en análisis de comportamiento de los usuarios, lo que permite identificar las horas de mayor demanda. Además, se garantiza que todos los profesionales que forman parte del equipo estén debidamente certificados. «Todo médico que trabaja con nosotros debe estar acreditado por la autoridad competente y cumplir con nuestros estándares de entrenamiento», aclaró.
La primera fase, enfocada en la atención de enfermedades agudas, ha superado ampliamente las expectativas. Según datos oficiales, más de 1.2 millones de salvadoreños se han registrado en la aplicación y se han realizado más de 2.3 millones de consultas en menos de seis meses. Asimismo, el sistema cuenta con 400 establecimientos afiliados, entre farmacias y laboratorios, y registra un 97 % de valoraciones positivas por parte de los usuarios.
El doctor Edgardo destacó que este modelo representa un hito en la región: «No existe en América Latina una plataforma integral gratuita que incluya consultas, laboratorios, imágenes y medicamentos para toda una población».
En esta primera etapa, el sistema ya incorporaba recordatorios automatizados para garantizar el seguimiento del paciente. «El usuario recibe notificaciones para recoger medicamentos, realizarse exámenes y evaluar su evolución. Si no mejora, lo contactamos y programamos una nueva consulta», explicó Bello.
La segunda fase, recientemente anunciada, está orientada a pacientes con enfermedades crónicas, quienes requieren un seguimiento más constante. «Ahora no solo recordamos al paciente, sino que implementamos mecanismos que aseguran su adherencia al tratamiento», detallaron los especialistas.
A diferencia de lo que podría pensarse, no es necesario haber participado en la primera fase para acceder a esta nueva etapa. «Cualquier salvadoreño puede incorporarse directamente. Solo necesita un documento de identificación como DUI, pasaporte o carné de residencia», indicaron.
Con esta ampliación, el programa busca consolidarse como un nuevo modelo de atención en salud pública, basado en tecnología, accesibilidad y seguimiento continuo, garantizando atención con «calidad y calidez» para toda la población.