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La Academia veta a actores y guiones hechos con IA para los Oscars
Los actores creados con inteligencia artificial no serán elegibles para los premios Oscar, anunció la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas al lanzar una ofensiva contra el uso de la IA.
Las nuevas normas incluyen el requisito de que solo los intérpretes humanos reales, de carne y hueso —no sus avatares de IA— sean elegibles para los premios más importantes del mundo del cine estadounidense. La Academia también estableció que los guiones deben ser escritos por una persona, no por un chatbot, para acceder a una nominación.
«En la categoría de interpretación, solo se considerarán elegibles los papeles acreditados en los créditos legales de la película y demostrablemente interpretados por seres humanos con su consentimiento», indicó la Academia.
«En las categorías de guión, las normas establecen que estos deben estar escritos por humanos para ser elegibles», añadió.
La decisión se produce pocos días después de que se presentara ante un público de propietarios de salas de cine una versión con IA del fallecido actor Val Kilmer, la estrella de «Top Gun».
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Binaes celebrará el Día de Star Wars con actividades durante tres días
La Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes) se alista para recibir a los fanáticos de la ciencia ficción con una agenda especial dedicada al universo de Star Wars, en el marco de su día mundial, que se celebra cada 4 de mayo.
Durante tres días, del 2 al 4 de mayo, los siete niveles del recinto se convertirán en un punto de encuentro para los seguidores de la saga creada por George Lucas, con actividades que combinan arte, formación y cultura pop.
La programación iniciará el sábado 2 de mayo desde las 9:00 a. m., con clases de canto y talleres de escultura en papel, donde los asistentes podrán elaborar figuras inspiradas en personajes como BB-8. Por la tarde, el Nivel 4 será escenario de actividades de cosplay, mientras que en los niveles superiores se desarrollarán exposiciones y foros dedicados a la mitología de la franquicia.
Para el domingo 3 de mayo, la agenda incluye la «Academia Llerium» en el auditorio, así como actividades permanentes en la Sala de Lectura Digital. Uno de los momentos más esperados será la exhibición de cosplayers en la fachada del edificio, programada para las 5:00 p. m.
El lunes 4 de mayo, fecha central de la conmemoración bajo el lema «May the 4th be with you», se desarrollará una jornada continua de actividades.
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Rio respira un aire latino antes del megashow de Shakira
Los organizadores esperan más de dos millones de espectadores, después de los 2.1 millones de Lady Gaga en 2025 y los 1.6 millones en 2024 para Madonna, que inauguró este evento anual, según cifras de la alcaldía.
Sobre la playa de Copacabana, medio centenar de fans ensayan la coreografía de «Waka Waka», uno de los mayores éxitos de Shakira: se preparan para el megashow que la artista colombiana ofrecerá el sábado en Rio de Janeiro.
«La ciudad respira Shakira», se entusiasma Levi Tavares, fanática brasileña de la cantante desde hace más de veinte años.
Bajo guía del bailarín Christian Bazano, brasileños y turistas extranjeros en traje de baño o ropa deportiva se esfuerzan, bajo un sol abrasador, por reproducir la famosa danza del vientre de su ídola.
Tras ellos se alza un monumental escenario de 1.345 metros cuadrados, donde Shakira -hospedada desde el miércoles en el célebre Copacabana Palace frente a la playa- dará su concierto gratuito el sábado entre las 21H45 locales y la medianoche (00H45 a 03H00 GMT).
Los organizadores esperan más de dos millones de espectadores, después de los 2.1 millones de Lady Gaga en 2025 y los 1.6 millones en 2024 para Madonna, que inauguró este evento anual, según cifras de la alcaldía.
Esta fiebre por una de las máximas estrellas de la América hispanohablante es un acontecimiento para Brasil: el mayor país de América Latina, el único que habla portugués, ha desdeñado históricamente la música extranjera, incluso la latina y en español.
«Cosa seria»
En 2024, los géneros de la música brasileña ocupaban el 84% del Top 50 Brasil de Spotify.
Pero el país va abriéndose poco a poco a la música latinoamericana que hace bailar al planeta entero.
Cayó últimamente bajo los encantos del cantante de reguetón portorriqueño Bad Bunny, quien hizo vibrar el descanso del Super Bowl en Estados Unidos y poco después se presentó en Sao Paulo con dos estadios llenos.
Shakira, que habla portugués y ha colaborado con la estrella pop brasileña Anitta, fue pionera en la conquista de Brasil.
Convertida en figura global en los años 2000 con temas como «Hips don’t lie», se presentó varias veces en este país y ganó cantidades de fans.
Entre ellos, Ana Rosemary de Oliveira, de 70 años, quien luce orgullosa un atuendo inspirado en los trajes de escena de la artista.
«Para homenajear a la diva, nuestra loba, Shakira», explica, en alusión al apodo dado a la cantante desde su tema «She wolf».
De Oliveira transmitió su fanatismo a su nieta Thainara Vieira Gonçalves, de 30 años, que sigue a Shakira desde hace casi dos décadas.
«Me planté en puertas de hoteles, acampé un día antes para estar cerca del escenario, viajé siguiéndola y también me hice un tatuaje suyo», cuenta la joven.
Ella y su abuela gastaron 4,000 reales (unos 800 dólares) en alojamiento y manutención para el concierto del sábado.
Para la alcaldía, que organiza el show junto a la empresa Bonus Track, este evento gratuito anual compone una estrategia exitosa para impulsar el turismo: Rio recibió 2,1 millones de turistas extranjeros en 2025, cifra récord.
Con Shakira, el gobierno local espera un movimiento económico de 800 millones de reales (unos 160 millones de dólares).
«En Rio de Janeiro, la fiesta es cosa seria», proclamó el alcalde Eduardo Cavaliere en una rueda de prensa el miércoles.
Aunque los carteles de Shakira han florecido por toda la ciudad y las bolsas de tela o abanicos recuerdan que la cantante será pronto la reina de Copacabana, algunos no parecen muy entusiasmados.
En Saara, una enorme zona de mercadeo popular en el centro histórico de Rio, algunos comerciantes afirman que el furor aún no se tradujo en ventas.
«Todavía falta vender», dice Michelle Cruz, que vendió apenas algunas camisetas con la imagen de Shakira.
Según la agencia oficial de turismo brasileña, las reservas aéreas crecieron más de un 80 % frente a 2024 para esta semana. Los visitantes llegan sobre todo del continente americano: Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos y Uruguay.
Para Jouzeffer Fernandes Pereira, presidente del club de fans brasileño de Shakira, el éxito del sábado está garantizado porque la cantante desempeña un papel singular: «Sirve como puente entre Brasil y la cultura de los demás países de América Latina».
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Shannon Elizabeth arrasó en OnlyFans en su primera semana
La trayectoria de Shannon Elizabeth estuvo marcada desde muy temprano por papeles que la convirtieron en una figura reconocida a nivel global. Su presencia en la comedia “American Pie” le dio un impulso inmediato, mientras que “Scary Movie” consolidó su imagen como uno de los rostros más visibles de principios de los 2000.
Aunque ese éxito la posicionó como un símbolo adolescente, también la llevó a replantearse su lugar en la industria, al punto de dar un paso hacia atrás cuando sintió que la fama comenzaba a imponerse sobre su identidad.
Hoy, años después de ese repliegue, la actriz sorprende con un cambio que sacudió al entretenimiento digital. La apertura de su cuenta en OnlyFans la colocó nuevamente en el foco público, especialmente tras los ingresos obtenidos en sus primeros días dentro de la plataforma.
Ingresos millonarios y una nueva vida personal
De acuerdo con información confirmada por “Variety” a través de fuentes de la agencia Creators Inc., la intérprete superó los 1,2 millones de dólares a menos de una semana del lanzamiento de su página, que vio la luz el jueves 16 de abril. La cifra deja ver claramente que el interés del público por su carrera sigue intacto y que su presencia continúa siendo un imán en la era digital.
Antes de estrenar oficialmente su perfil, la propia actriz habló sobre el rumbo que deseaba tomar. En conversación con “People”, fue clara respecto a su motivación: “Otras personas controlaban la narrativa y el resultado de mi carrera”, expresó con firmeza. “Este nuevo capítulo trata de cambiar eso, de mostrar un lado más sexy que nadie ha visto y de estar más cerca de mis fans”, añadió.
Su representante, Andy Bachman, habló de esa postura al explicar que la actriz se siente cómoda explorando un espacio donde puede interactuar sin intermediarios. Para él, este modelo le permite establecer un vínculo directo que antes era difícil de sostener.
Un movimiento que la conecta con una nueva audiencia
El paso que dio Elizabeth la acerca a un grupo de figuras que han encontrado en la plataforma un canal distinto para relacionarse con sus seguidores. Entre ellas aparecen Carmen Electra, Mia Khalifa y Drea de Matteo, quienes también decidieron experimentar con formatos más personales.
En definitiva, aunque su carrera en el cine dejó muchas huellas, esta nueva etapa la coloca en un espacio donde ella decide el ritmo, el contenido y la forma de presentarse. Y, de paso, ganando una buena cantidad de dinero.