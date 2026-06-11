Nacionales
Tome nota: Una onda tropical podría ingresar el domingo a El Salvador
El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, informó que las lluvias continuarán durante las próximas horas, aunque con menor intensidad, mientras la depresión tropical Cristina termina de desplazarse fuera del territorio salvadoreño. Asimismo, indicó que la alerta naranja se mantiene vigente.
El funcionario adelantó que para el próximo domingo se prevé el ingreso de una onda tropical propia de la temporada lluviosa, la cual podría generar nuevas precipitaciones en diferentes zonas del país. Además, hizo un llamado a la población a mantenerse alerta ante la persistencia de nubosidad y lluvias.
En el ámbito educativo, la ministra de Educación, Karla Trigueros, informó que 41 centros escolares presentan afectaciones debido a las lluvias. Según explicó, actualmente se desarrollan intervenciones para garantizar condiciones seguras antes de la reanudación de las clases presenciales, cuya fecha será comunicada posteriormente a través de los canales oficiales.
Por su parte, la ministra de Turismo, Morena Valdez, señaló que varios centros turísticos permanecen cerrados de manera preventiva mientras mejoran las condiciones climáticas. También indicó que se trabaja en la atención de daños reportados en distintos sitios para facilitar su reapertura.
En cuanto a la atención de emergencias, el ministro de Salud, Francisco Alabi, informó que alrededor de 76 familias albergadas reciben asistencia médica integral y medidas preventivas para reducir riesgos asociados a las condiciones climáticas. Asimismo, aseguró que la red nacional de servicios de salud continúa operando con normalidad.
Mientras tanto, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, destacó que se mantienen intervenciones de emergencia en coordinación con las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Entre las acciones ejecutadas mencionó trabajos en bocanas y desembocaduras de ríos en la zona costera para mejorar el drenaje y disminuir el riesgo de inundaciones.
De igual forma, equipos de bomberos realizan monitoreos constantes de ríos, quebradas y otros cauces con el fin de identificar posibles escenarios de inundación y anticipar riesgos en comunidades vulnerables.
El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, destacó que más de 100 mil personas de distintas instituciones participan en labores de monitoreo, prevención, preparación y atención de emergencias a nivel nacional.
Nacionales
Accidentes de tránsito dejan seis lesionados en Comalapa y San Miguel
Dos accidentes de tránsito registrados en distintos puntos del país dejaron un saldo de seis personas lesionadas y daños materiales, según los reportes de las instituciones de emergencia.
Uno de los percances ocurrió la mañana de este jueves en el kilómetro 27 de la autopista hacia el Aeropuerto Internacional, en las cercanías de Olocuilta. De acuerdo con la información preliminar, el conductor de un camión que transportaba productos lácteos perdió el control de la unidad, se salió de la vía, impactó contra los árboles del arriate central y posteriormente volcó.
El incidente generó afectaciones en el flujo vehicular en los carriles que conducen de San Salvador hacia el aeropuerto. Las autoridades informaron que tres personas resultaron lesionadas y que no se reportaron víctimas mortales. Personal del Viceministerio de Transporte y de Fovial realizó labores de limpieza y remoción del vehículo para restablecer la circulación en la zona.
En otro hecho, Cruz Verde reportó un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada en el Periférico Gerardo Barrios, a la altura del cantón Papalón, en el distrito de San Miguel.
Según la institución, tres personas resultaron lesionadas. Una de las víctimas tuvo que ser liberada de los hierros retorcidos del vehículo, mientras que otra presenta lesiones de gravedad. Los afectados fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.
Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a transitar con precaución y respetar las normas de seguridad vial para prevenir accidentes.
Nacionales
San Salvador Centro brinda refugio a personas en situación de calle ante las lluvias
La alcaldía de San Salvador Centro informó que continúa desarrollando acciones para resguardar a personas en situación de calle ante las condiciones climáticas asociadas al paso de la Depresión Tropical Cristina. Como parte de estas medidas, los beneficiarios son trasladados al albergue Katya Miranda, donde reciben alojamiento temporal y atención integral.
De acuerdo con la comuna, las personas albergadas cuentan diariamente con atención médica, medicamentos, espacios para el aseo personal y alimentación gratuita, con el objetivo de garantizar condiciones dignas y seguras durante la emergencia.
La municipalidad también reportó el traslado de una familia de la comunidad Nuevo Renacer, en la zona 1 del distrito capital, hacia un albergue, luego de que se registrara un deslave en el muro de contención ubicado junto a su vivienda.
Asimismo, la alcaldía detalló que ha preparado y equipado más de 20 albergues municipales para atender a familias que puedan resultar afectadas por las condiciones meteorológicas. Como parte de los preparativos, personal de Protección Civil Municipal realizó jornadas de fumigación en áreas internas y externas de los refugios para prevenir la proliferación de vectores transmisores de enfermedades como el dengue.
Entre los espacios habilitados se encuentra un albergue en San José de la Montaña, zona 2, con capacidad para más de 12 familias de comunidades cercanas. También se ha equipado un refugio en la comunidad Vista Bella 1 y 2, en la zona 5, con capacidad para albergar a más de 40 familias, además de un espacio temporal ubicado en la comunidad 5 de Noviembre, todos en el distrito capital.
La alcaldía indicó que, de manera paralela, mantiene labores de barrido, limpieza de tragantes, aceras y calles, así como inspecciones y evaluaciones de taludes para verificar la estabilidad del terreno y prevenir desprendimientos de tierra.
Nacionales
Visitan más de 36 mil viviendas para retirar desechos en San Salvador
A través de su Unidad de Desechos Sólidos, la alcaldía central informó que ha visitado 36,537 viviendas mediante la modalidad de recolección de basura casa por casa en zonas donde el acceso para camiones recolectores es limitado.
El director de la unidad, Germán Muñoz, explicó que la comuna cuenta con 124 rutas de recolección, de las cuales 12 corresponden a este servicio especializado para comunidades de difícil acceso.
Según el funcionario, este sistema se brinda desde hace varios años y ha sido fortalecido mediante la incorporación de equipos, herramientas y camiones compactadores. Asimismo, indicó que más de 85 operarios recorren pasajes, condominios y comunidades de difícil acceso en los cinco distritos del municipio.
Muñoz señaló que las labores se desarrollan de lunes a sábado, en horario de 5:00 de la mañana a 11:30 de la mañana, con el objetivo de brindar una atención oportuna a la población.
Como parte de estas acciones, la alcaldía realizó una jornada de recolección en la comunidad La Chacra, zona 6, donde fueron evacuadas 14,000 toneladas de basura.
Por su parte, Jesús Morales, beneficiario del servicio, destacó que la modalidad casa por casa contribuye a evitar que los desechos sean depositados en ríos, calles o aceras, además de promover el cumplimiento de los horarios establecidos para la disposición de basura.
La comuna informó que este servicio puede solicitarse a través del número telefónico 2535-5636 o mediante WhatsApp al 7129-4301.