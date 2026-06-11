San Salvador Centro brinda refugio a personas en situación de calle ante las lluvias

La alcaldía de San Salvador Centro informó que continúa desarrollando acciones para resguardar a personas en situación de calle ante las condiciones climáticas asociadas al paso de la Depresión Tropical Cristina. Como parte de estas medidas, los beneficiarios son trasladados al albergue Katya Miranda, donde reciben alojamiento temporal y atención integral.

De acuerdo con la comuna, las personas albergadas cuentan diariamente con atención médica, medicamentos, espacios para el aseo personal y alimentación gratuita, con el objetivo de garantizar condiciones dignas y seguras durante la emergencia.

La municipalidad también reportó el traslado de una familia de la comunidad Nuevo Renacer, en la zona 1 del distrito capital, hacia un albergue, luego de que se registrara un deslave en el muro de contención ubicado junto a su vivienda.

Asimismo, la alcaldía detalló que ha preparado y equipado más de 20 albergues municipales para atender a familias que puedan resultar afectadas por las condiciones meteorológicas. Como parte de los preparativos, personal de Protección Civil Municipal realizó jornadas de fumigación en áreas internas y externas de los refugios para prevenir la proliferación de vectores transmisores de enfermedades como el dengue.

Entre los espacios habilitados se encuentra un albergue en San José de la Montaña, zona 2, con capacidad para más de 12 familias de comunidades cercanas. También se ha equipado un refugio en la comunidad Vista Bella 1 y 2, en la zona 5, con capacidad para albergar a más de 40 familias, además de un espacio temporal ubicado en la comunidad 5 de Noviembre, todos en el distrito capital.

La alcaldía indicó que, de manera paralela, mantiene labores de barrido, limpieza de tragantes, aceras y calles, así como inspecciones y evaluaciones de taludes para verificar la estabilidad del terreno y prevenir desprendimientos de tierra.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...