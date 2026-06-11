Nacionales
Visitan más de 36 mil viviendas para retirar desechos en San Salvador
A través de su Unidad de Desechos Sólidos, la alcaldía central informó que ha visitado 36,537 viviendas mediante la modalidad de recolección de basura casa por casa en zonas donde el acceso para camiones recolectores es limitado.
El director de la unidad, Germán Muñoz, explicó que la comuna cuenta con 124 rutas de recolección, de las cuales 12 corresponden a este servicio especializado para comunidades de difícil acceso.
Según el funcionario, este sistema se brinda desde hace varios años y ha sido fortalecido mediante la incorporación de equipos, herramientas y camiones compactadores. Asimismo, indicó que más de 85 operarios recorren pasajes, condominios y comunidades de difícil acceso en los cinco distritos del municipio.
Muñoz señaló que las labores se desarrollan de lunes a sábado, en horario de 5:00 de la mañana a 11:30 de la mañana, con el objetivo de brindar una atención oportuna a la población.
Como parte de estas acciones, la alcaldía realizó una jornada de recolección en la comunidad La Chacra, zona 6, donde fueron evacuadas 14,000 toneladas de basura.
Por su parte, Jesús Morales, beneficiario del servicio, destacó que la modalidad casa por casa contribuye a evitar que los desechos sean depositados en ríos, calles o aceras, además de promover el cumplimiento de los horarios establecidos para la disposición de basura.
La comuna informó que este servicio puede solicitarse a través del número telefónico 2535-5636 o mediante WhatsApp al 7129-4301.
Nacionales
San Salvador Centro brinda refugio a personas en situación de calle ante las lluvias
La alcaldía de San Salvador Centro informó que continúa desarrollando acciones para resguardar a personas en situación de calle ante las condiciones climáticas asociadas al paso de la Depresión Tropical Cristina. Como parte de estas medidas, los beneficiarios son trasladados al albergue Katya Miranda, donde reciben alojamiento temporal y atención integral.
De acuerdo con la comuna, las personas albergadas cuentan diariamente con atención médica, medicamentos, espacios para el aseo personal y alimentación gratuita, con el objetivo de garantizar condiciones dignas y seguras durante la emergencia.
La municipalidad también reportó el traslado de una familia de la comunidad Nuevo Renacer, en la zona 1 del distrito capital, hacia un albergue, luego de que se registrara un deslave en el muro de contención ubicado junto a su vivienda.
Asimismo, la alcaldía detalló que ha preparado y equipado más de 20 albergues municipales para atender a familias que puedan resultar afectadas por las condiciones meteorológicas. Como parte de los preparativos, personal de Protección Civil Municipal realizó jornadas de fumigación en áreas internas y externas de los refugios para prevenir la proliferación de vectores transmisores de enfermedades como el dengue.
Entre los espacios habilitados se encuentra un albergue en San José de la Montaña, zona 2, con capacidad para más de 12 familias de comunidades cercanas. También se ha equipado un refugio en la comunidad Vista Bella 1 y 2, en la zona 5, con capacidad para albergar a más de 40 familias, además de un espacio temporal ubicado en la comunidad 5 de Noviembre, todos en el distrito capital.
La alcaldía indicó que, de manera paralela, mantiene labores de barrido, limpieza de tragantes, aceras y calles, así como inspecciones y evaluaciones de taludes para verificar la estabilidad del terreno y prevenir desprendimientos de tierra.
Nacionales
Inicia el proceso para elección de magistrados CCR
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, con el respaldo de 58 diputados, un decreto para dar inicio al proceso de selección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) para el período 2026-2029.
La iniciativa fue presentada por diputados de la fracción de Nuevas Ideas mediante una modificación de agenda durante la sesión plenaria, en la que se solicitó la elección del presidente, el primer magistrado y el segundo magistrado de la institución.
Durante la lectura de la correspondencia, la diputada Elisa Rosales informó que el período de los actuales magistrados concluirá el 27 de agosto de 2026. Asimismo, señaló que el Reglamento Interno de la Asamblea establece que la recepción de propuestas de candidatos debe finalizar 60 días antes de que concluya el período en funciones, por lo que el 26 de junio ha sido fijado como fecha límite para la presentación de solicitudes.
Entre los requisitos para optar al cargo se encuentran ser salvadoreño por nacimiento, tener más de 30 años de edad, poseer honradez y competencia notorias, estar en el ejercicio de los derechos de ciudadanía y haberlo estado durante los tres años previos a la elección.
Los profesionales interesados deberán presentar sus atestados, así como las constancias y solvencias requeridas por la ley, con el fin de acreditar la idoneidad necesaria para ejercer el cargo.
Nacionales
El Salvador registra otro día sin homicidios
El miércoles 10 de junio finalizó sin homicidios en El Salvador, según las estadísticas oficiales divulgadas por la Policía Nacional Civil (PNC).
Con este resultado, el mes de junio acumula 10 jornadas sin asesinatos reportados. La cifra se suma a los 26 días sin homicidios registrados durante mayo. De acuerdo con los datos oficiales, abril cerró con 27 jornadas libres de muertes violentas, mientras que marzo contabilizó 23 días sin homicidios.
Las estadísticas también indican que febrero concluyó con 24 jornadas sin asesinatos y enero con 27 días en los que no se reportaron homicidios en el territorio nacional.
En total, El Salvador acumula 137 días con cero homicidios durante los primeros meses de 2026, de acuerdo con los registros oficiales. Las autoridades atribuyen estos resultados a las estrategias de seguridad implementadas en el país, entre ellas el Plan Control Territorial y el régimen de excepción.