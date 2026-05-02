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EE. UU. destaca a El Salvador como socio clave y promueve inversión de más de 75 empresas
Estados Unidos calificó a El Salvador como un socio estratégico en el hemisferio occidental y destacó el clima de inversión impulsado por la política de seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele, en momentos en que decenas de empresas estadounidenses evalúan invertir en el país.
La Embajada de Estados Unidos en El Salvador señaló que el llamado «milagro de seguridad pública» ha generado condiciones favorables para el desarrollo económico y la atracción de capital extranjero. Según la representación diplomática, el objetivo de la política exterior estadounidense es que sus empresas participen activamente en lo que califican como el «renacimiento» salvadoreño.
En ese contexto, el Departamento de Estado informó que el subsecretario para Asuntos Económicos sostuvo recientemente un encuentro con más de 75 compañías estadounidenses interesadas en explorar oportunidades de inversión en El Salvador. «Estas inversiones traerán prosperidad a ambos países», indicó la oficina de Asuntos Económicos del organismo.
El creciente interés de empresas estadounidenses refleja que El Salvador se perfila como un destino «competitivo y atractivo» para la inversión. Este posicionamiento está vinculado al entorno de seguridad que ha favorecido condiciones para el desarrollo económico. Asimismo, la relación bilateral con Estados Unidos muestra un fortalecimiento en áreas como seguridad, transferencia de tecnología y generación de empleo.
Datos oficiales señalan que El Salvador cerró 2025 con 474.8 millones de dólares en inversión extranjera directa, mientras que la rentabilidad de empresas internacionales creció 13.2 %. Estados Unidos se mantiene como uno de los principales socios económicos y fuente clave de inversión y turismo hacia el país centroamericano.
Internacionales
Spirit Airlines enfrenta posible cierre tras caída de acuerdo de rescate
Las negociaciones para concretar un rescate gubernamental de $500 millones de dólares a favor de Spirit Airlines se han venido abajo, dejando a la aerolínea de bajo costo al borde del cierre, de acuerdo con un reporte publicado por The New York Times.
Según la información de medios internacionales, la compañía enfrenta una crítica falta de liquidez y se prepara para cerrar operaciones, tras no lograr asegurar el respaldo financiero que le permitiría continuar en funcionamiento.
El acuerdo, que contemplaba una inyección de capital respaldada por el gobierno de Estados Unidos, no consiguió el consenso necesario ni entre los tenedores de bonos de la empresa ni dentro de la administración del presidente Donald Trump, señala Infobae.
Fuentes citadas por medios internacionales señalan que al interior del gobierno surgieron diferencias sobre la conveniencia de autorizar el rescate y las condiciones bajo las cuales debía estructurarse, lo que terminó por frenar definitivamente las conversaciones.
El eventual cierre de Spirit Airlines marcaría un golpe significativo para el segmento de aerolíneas de bajo costo en Estados Unidos.
Principal
Mercados de San Salvador centro cuentan con todo lo necesario para celebración del Día de la Cruz
Este domingo 3 de mayo se celebra en El Salvador el Día de la Cruz, una tradición con un origen que mezcla elementos religiosos y costumbres indígenas y, en los mercados de San Salvador Centro, los vendedores tienen a disposición de los compradores todo lo que se necesita para la fecha.
La vendedora Yanira, del edificio 9 del Mercado Central, detalla que se cuenta con adornos para la decoración de las cruces, entre ellos, los churros, nidos o matates y cortinas plásticas. «Les esperamos con amabilidad para poderles servir y que lleven sus productos», dijo.
Entretanto, la alcaldía de San Salvador ha compartido un video en el que se pone a la venta los distintos tipos de frutas de temporada que se ofrecen para llevar a cabo esta costumbre: mangos, peras, fresas, granadillas, melocotones, uvas, papaya, piña y sandías.
Y es que durante esta celebración, se coloca una cruz de madera, adornada con papel de colores, flores y frutas. Generalmente, la cruz suele ponerse en patios, jardines o espacios comunitarios.
Es común que los niños y adultos visiten las casas para pedir frutas o dulces, algo similar a otras tradiciones festivas. En algunas comunidades hay música, rezos o pequeños actos religiosos.
La alcaldía también anuncia que mañana, sábado 2 de mayo, se conmemorará el Día de la Cruz en la Placita de Ciudad Delgado, desde las 9:00 a. m. y se hace la invitación a la población a participar.
La celebración está vinculada al cristianismo, especialmente a la conmemoración de la invención (hallazgo) de la cruz de Cristo, atribuida a Santa Elena en el siglo IV. Según la tradición, ella habría encontrado la cruz donde fue crucificado Jesucristo en Jerusalén.
Jetset
Binaes celebrará el Día de Star Wars con actividades durante tres días
La Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes) se alista para recibir a los fanáticos de la ciencia ficción con una agenda especial dedicada al universo de Star Wars, en el marco de su día mundial, que se celebra cada 4 de mayo.
Durante tres días, del 2 al 4 de mayo, los siete niveles del recinto se convertirán en un punto de encuentro para los seguidores de la saga creada por George Lucas, con actividades que combinan arte, formación y cultura pop.
La programación iniciará el sábado 2 de mayo desde las 9:00 a. m., con clases de canto y talleres de escultura en papel, donde los asistentes podrán elaborar figuras inspiradas en personajes como BB-8. Por la tarde, el Nivel 4 será escenario de actividades de cosplay, mientras que en los niveles superiores se desarrollarán exposiciones y foros dedicados a la mitología de la franquicia.
Para el domingo 3 de mayo, la agenda incluye la «Academia Llerium» en el auditorio, así como actividades permanentes en la Sala de Lectura Digital. Uno de los momentos más esperados será la exhibición de cosplayers en la fachada del edificio, programada para las 5:00 p. m.
El lunes 4 de mayo, fecha central de la conmemoración bajo el lema «May the 4th be with you», se desarrollará una jornada continua de actividades.