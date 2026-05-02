EE. UU. destaca a El Salvador como socio clave y promueve inversión de más de 75 empresas

Este domingo 3 de mayo se celebra en El Salvador el Día de la Cruz, una tradición con un origen que mezcla elementos religiosos y costumbres indígenas y, en los mercados de San Salvador Centro, los vendedores tienen a disposición de los compradores todo lo que se necesita para la fecha.

La vendedora Yanira, del edificio 9 del Mercado Central, detalla que se cuenta con adornos para la decoración de las cruces, entre ellos, los churros, nidos o matates y cortinas plásticas. «Les esperamos con amabilidad para poderles servir y que lleven sus productos», dijo.

Entretanto, la alcaldía de San Salvador ha compartido un video en el que se pone a la venta los distintos tipos de frutas de temporada que se ofrecen para llevar a cabo esta costumbre: mangos, peras, fresas, granadillas, melocotones, uvas, papaya, piña y sandías.

Y es que durante esta celebración, se coloca una cruz de madera, adornada con papel de colores, flores y frutas. Generalmente, la cruz suele ponerse en patios, jardines o espacios comunitarios.

Es común que los niños y adultos visiten las casas para pedir frutas o dulces, algo similar a otras tradiciones festivas. En algunas comunidades hay música, rezos o pequeños actos religiosos.

La alcaldía también anuncia que mañana, sábado 2 de mayo, se conmemorará el Día de la Cruz en la Placita de Ciudad Delgado, desde las 9:00 a. m. y se hace la invitación a la población a participar.

La celebración está vinculada al cristianismo, especialmente a la conmemoración de la invención (hallazgo) de la cruz de Cristo, atribuida a Santa Elena en el siglo IV. Según la tradición, ella habría encontrado la cruz donde fue crucificado Jesucristo en Jerusalén.

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