Internacionales
Mujer acusada de matar a sus dos hijos pequeños intenta suicidarse tras el crimen
Una mujer de 49 años, identificada como Janette MacAusland, ha sido acusada de asesinar a sus dos hijos, de 6 y 7 años, en el estado de Massachusetts, Estados Unidos, de acuerdo con reportes de medios locales.
El caso ocurre en un contexto de dificultades en su vida conyugal con su esposo, Samuel MacAusland, de 62 años. En octubre de 2025, la mujer solicitó el divorcio argumentando una “ruptura irreparable” tras nueve años de matrimonio. Ambos mantenían una disputa legal por la custodia total de los menores y por el control de la vivienda familiar, valorada en 1.5 millones de dólares.
La disputa se intensificó en los días previos al hecho, cuando los padres solicitaron la intervención de un tercero en el proceso de custodia, lo que derivó en el nombramiento de un tutor el 21 de abril.
Dos días después de la muerte de los menores, MacAusland fue localizada en la vivienda de una tía en el estado de Vermont, a unas tres horas de distancia. Presentaba una herida profunda en el cuello y un mensaje en el que afirmaba: “Los estrangulé y luego intenté suicidarme”.
Las autoridades informaron que los cuerpos de los niños fueron encontrados el 24 de abril en una cama dentro de la vivienda familiar.
Personas cercanas a la mujer manifestaron su sorpresa ante lo ocurrido. Una amiga afirmó que la noticia representó uno de los mayores impactos de su vida, mientras que otro entrevistado la describió como “amable, gentil, moderna y simpática”. MacAusland se desempeñaba como acupunturista y profesora de meditación.
Actualmente, la mujer permanece bajo custodia y enfrenta cargos relacionados con fuga de la justicia. Durante una audiencia judicial, aceptó ser trasladada a Massachusetts, donde está acusada de dos cargos de asesinato, los cuales ha confesado.
Internacionales
VIDEO | Niño de 12 años fue víctima de un robo violento cuando se dirigía a la escuela
Un niño de 12 años fue víctima de un violento robo en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, cuando se dirigía a la escuela a las seis de la mañana.
El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad, en la que se observa cómo un delincuente lo aborda por la espalda, lo derriba con fuerza y, sin darle tiempo a reaccionar, revisa sus bolsillos. Posteriormente, le arrebata la mochila y otras pertenencias.
Según las imágenes, un vecino intentó auxiliar al menor; sin embargo, el asaltante logró huir en una motocicleta junto a un cómplice.
🚨 LA PLATA: BRUTAL ATAQUE A UN NENE DE 12 AÑOS PARA ROBARLE pic.twitter.com/nWRJ4ia4sa
— Vía Szeta (@mauroszeta) May 1, 2026
Internacionales
Spirit Airlines enfrenta posible cierre tras caída de acuerdo de rescate
Las negociaciones para concretar un rescate gubernamental de $500 millones de dólares a favor de Spirit Airlines se han venido abajo, dejando a la aerolínea de bajo costo al borde del cierre, de acuerdo con un reporte publicado por The New York Times.
Según la información de medios internacionales, la compañía enfrenta una crítica falta de liquidez y se prepara para cerrar operaciones, tras no lograr asegurar el respaldo financiero que le permitiría continuar en funcionamiento.
El acuerdo, que contemplaba una inyección de capital respaldada por el gobierno de Estados Unidos, no consiguió el consenso necesario ni entre los tenedores de bonos de la empresa ni dentro de la administración del presidente Donald Trump, señala Infobae.
Fuentes citadas por medios internacionales señalan que al interior del gobierno surgieron diferencias sobre la conveniencia de autorizar el rescate y las condiciones bajo las cuales debía estructurarse, lo que terminó por frenar definitivamente las conversaciones.
El eventual cierre de Spirit Airlines marcaría un golpe significativo para el segmento de aerolíneas de bajo costo en Estados Unidos.
Internacionales
Trump anuncia que elevará los aranceles de autos y camiones de la UE al 25%
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes que la próxima semana aumentará los aranceles sobre los automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea, debido a que, aseguró, Bruselas no está cumpliendo sus compromisos comerciales.
El acuerdo, que se cerró a mitad del año pasado, había limitado el arancel estadounidense sobre los automóviles y las autopartes de la UE al 15%, inferior al gravamen del 25% que Trump impuso a muchos otros socios comerciales.
Estos impuestos sectoriales no se vieron afectados por un fallo del Tribunal Supremo a principios de año que anuló una serie de aranceles globales de Trump.
Pero el mandatario estadounidense dijo este viernes en su plataforma Truth Social: «Dado que la Unión Europea no está cumpliendo con el acuerdo comercial que acordamos plenamente, la próxima semana aumentará los aranceles que se aplican a la Unión Europea por los automóviles y camiones que entran en Estados Unidos».
«El arancel se incrementará al 25 %», anunció.
Trump no dio más razones para la subida prevista, pero el anuncio se produjo un día después de que retomara sus críticas al canciller alemán, Friedrich Merz.
Trump le dijo a Merz que se concentraría en poner fin a la guerra de Ucrania en lugar de «interferir» en Irán.
Es probable que Alemania se vea duramente afectada por esta subida del arancel a los automóviles y sus componentes, ya que gran parte de los vehículos que ingresan en Estados Unidos procedentes de la UE son fabricados allí.
A finales de marzo, los eurodiputados dieron luz verde al acuerdo arancelario del bloque con Trump, pero con condiciones.
Si bien muchos eurodiputados aceptaron reducir los aranceles de la UE a algunas importaciones estadounidenses, como primer paso hacia la aplicación del acuerdo de 2025, también reclamaron salvaguardias adicionales.
Aunque el Parlamento Europeo ha dado su aprobación condicional al pacto comercial entre la UE y Estados Unidos, aún debe negociarse con los Estados miembros antes de entrar en vigor.
Según una ficha informativa de 2025 de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, Estados Unidos es el segundo mayor mercado para las exportaciones de vehículos nuevos de la UE, después del Reino Unido.
Más de una quinta parte de las exportaciones de vehículos de la UE fueron a Estados Unidos.
Solo Alemania exportó alrededor de 450.000 vehículos a Estados Unidos en 2024, según el grupo sectorial VDA. Pero esa cifra ha disminuido desde entonces.