Nacionales
Gobierno se enfoca en la seguridad de la población estudiantil y docente debido a la persistencia de las lluvias
La ministra de Educación, Karla Trigueros, sostuvo una reunión con los directores de unidades técnicas, con el objetivo de abordar las acciones preventivas en los centros escolares del país y en el desarrollo de actividades lúdicas dirigidas para los niños que están en los albergues por las condiciones climáticas.
“Tenemos habilitados nueve albergues, donde disponemos de un monitor permanente del Ministerio de Educación, no importa el lugar; registramos 115 niños en estos espacios, quienes están siendo atendidos por todo el Sistema Nacional de Protección Civil”, aseguró la ministra Trigueros.
Asimismo, la funcionaria expresó que tienen identificados a los estudiantes que han resultado afectados por las lluvias y los centros escolares a los que pertenecen.
“Como Ministerio de Educación, también tenemos identificados quiénes son los estudiantes que han resultado afectados por las lluvias, de qué centros escolares son, si perdieron su paquete escolar, si necesitan uniformes o libros”, explicó Trigueros.
La ministra agregó que cuentan con 76 especialistas que podrían ser desplegados en cualquier momento en los albergues a escala nacional para brindar apoyo educativo a los estudiantes, para esto han adquirido 56 kits lúdicos para niños y adolescentes.
En cuanto a los centros escolares, afirmó que tienen registrado 465 escuelas en riesgo, de estos 41 reportaron inundaciones y la cifra podría cambiar según las condiciones climáticas. También hay 120 centros escolares con algún tipo de daños en infraestructura, tres escuelas estaban sin energía eléctrica y están en comunicación con empresas distribuidoras de energía para restablecer el servicio lo más pronto posible.
Nacionales
Inicia el proceso para elección de magistrados CCR
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, con el respaldo de 58 diputados, un decreto para dar inicio al proceso de selección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) para el período 2026-2029.
La iniciativa fue presentada por diputados de la fracción de Nuevas Ideas mediante una modificación de agenda durante la sesión plenaria, en la que se solicitó la elección del presidente, el primer magistrado y el segundo magistrado de la institución.
Durante la lectura de la correspondencia, la diputada Elisa Rosales informó que el período de los actuales magistrados concluirá el 27 de agosto de 2026. Asimismo, señaló que el Reglamento Interno de la Asamblea establece que la recepción de propuestas de candidatos debe finalizar 60 días antes de que concluya el período en funciones, por lo que el 26 de junio ha sido fijado como fecha límite para la presentación de solicitudes.
Entre los requisitos para optar al cargo se encuentran ser salvadoreño por nacimiento, tener más de 30 años de edad, poseer honradez y competencia notorias, estar en el ejercicio de los derechos de ciudadanía y haberlo estado durante los tres años previos a la elección.
Los profesionales interesados deberán presentar sus atestados, así como las constancias y solvencias requeridas por la ley, con el fin de acreditar la idoneidad necesaria para ejercer el cargo.
Nacionales
El Salvador registra otro día sin homicidios
El miércoles 10 de junio finalizó sin homicidios en El Salvador, según las estadísticas oficiales divulgadas por la Policía Nacional Civil (PNC).
Con este resultado, el mes de junio acumula 10 jornadas sin asesinatos reportados. La cifra se suma a los 26 días sin homicidios registrados durante mayo. De acuerdo con los datos oficiales, abril cerró con 27 jornadas libres de muertes violentas, mientras que marzo contabilizó 23 días sin homicidios.
Las estadísticas también indican que febrero concluyó con 24 jornadas sin asesinatos y enero con 27 días en los que no se reportaron homicidios en el territorio nacional.
En total, El Salvador acumula 137 días con cero homicidios durante los primeros meses de 2026, de acuerdo con los registros oficiales. Las autoridades atribuyen estos resultados a las estrategias de seguridad implementadas en el país, entre ellas el Plan Control Territorial y el régimen de excepción.
Nacionales
Continuarán las lluvias y tormentas tipo temporal en el país
Las lluvias y tormentas tipo temporal continuarán afectando todo el territorio nacional durante la jornada, según el pronóstico. Durante la mañana se mantendrán las precipitaciones generalizadas, especialmente en la zona costera y la cordillera volcánica. En la zona central, las lluvias se concentrarán en los departamentos de La Libertad, San Salvador y Cuscatlán; en la zona paracentral, en La Paz, San Vicente y Usulután; y en la zona occidental, en sectores de Ahuachapán y Sonsonate.
Por la tarde, las lluvias tipo temporal continuarán de forma generalizada en todo el país, con especial atención en los departamentos de la zona central, principalmente San Salvador y La Libertad. Asimismo, se prevén precipitaciones de mayor intensidad en Santa Ana Sur, Ahuachapán y Sonsonate, en la zona occidental.
Durante la noche, las lluvias persistirán principalmente en la franja costera y la cordillera volcánica de las zonas occidental y central, con mayor intensidad en los departamentos de La Libertad, Sonsonate, Ahuachapán y Santa Ana Sur.
El viento variará entre los 10 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 30 kilómetros por hora en la costa y sectores cercanos a la franja volcánica. Además, se prevé un ambiente relativamente fresco. Estas condiciones están asociadas a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y los remanentes de Cristina.