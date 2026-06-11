Gobierno se enfoca en la seguridad de la población estudiantil y docente debido a la persistencia de las lluvias

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, con el respaldo de 58 diputados, un decreto para dar inicio al proceso de selección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) para el período 2026-2029.

La iniciativa fue presentada por diputados de la fracción de Nuevas Ideas mediante una modificación de agenda durante la sesión plenaria, en la que se solicitó la elección del presidente, el primer magistrado y el segundo magistrado de la institución.

Durante la lectura de la correspondencia, la diputada Elisa Rosales informó que el período de los actuales magistrados concluirá el 27 de agosto de 2026. Asimismo, señaló que el Reglamento Interno de la Asamblea establece que la recepción de propuestas de candidatos debe finalizar 60 días antes de que concluya el período en funciones, por lo que el 26 de junio ha sido fijado como fecha límite para la presentación de solicitudes.

Entre los requisitos para optar al cargo se encuentran ser salvadoreño por nacimiento, tener más de 30 años de edad, poseer honradez y competencia notorias, estar en el ejercicio de los derechos de ciudadanía y haberlo estado durante los tres años previos a la elección.

Los profesionales interesados deberán presentar sus atestados, así como las constancias y solvencias requeridas por la ley, con el fin de acreditar la idoneidad necesaria para ejercer el cargo.

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