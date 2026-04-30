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Rio respira un aire latino antes del megashow de Shakira
Los organizadores esperan más de dos millones de espectadores, después de los 2.1 millones de Lady Gaga en 2025 y los 1.6 millones en 2024 para Madonna, que inauguró este evento anual, según cifras de la alcaldía.
Sobre la playa de Copacabana, medio centenar de fans ensayan la coreografía de «Waka Waka», uno de los mayores éxitos de Shakira: se preparan para el megashow que la artista colombiana ofrecerá el sábado en Rio de Janeiro.
«La ciudad respira Shakira», se entusiasma Levi Tavares, fanática brasileña de la cantante desde hace más de veinte años.
Bajo guía del bailarín Christian Bazano, brasileños y turistas extranjeros en traje de baño o ropa deportiva se esfuerzan, bajo un sol abrasador, por reproducir la famosa danza del vientre de su ídola.
Tras ellos se alza un monumental escenario de 1.345 metros cuadrados, donde Shakira -hospedada desde el miércoles en el célebre Copacabana Palace frente a la playa- dará su concierto gratuito el sábado entre las 21H45 locales y la medianoche (00H45 a 03H00 GMT).
Los organizadores esperan más de dos millones de espectadores, después de los 2.1 millones de Lady Gaga en 2025 y los 1.6 millones en 2024 para Madonna, que inauguró este evento anual, según cifras de la alcaldía.
Esta fiebre por una de las máximas estrellas de la América hispanohablante es un acontecimiento para Brasil: el mayor país de América Latina, el único que habla portugués, ha desdeñado históricamente la música extranjera, incluso la latina y en español.
«Cosa seria»
En 2024, los géneros de la música brasileña ocupaban el 84% del Top 50 Brasil de Spotify.
Pero el país va abriéndose poco a poco a la música latinoamericana que hace bailar al planeta entero.
Cayó últimamente bajo los encantos del cantante de reguetón portorriqueño Bad Bunny, quien hizo vibrar el descanso del Super Bowl en Estados Unidos y poco después se presentó en Sao Paulo con dos estadios llenos.
Shakira, que habla portugués y ha colaborado con la estrella pop brasileña Anitta, fue pionera en la conquista de Brasil.
Convertida en figura global en los años 2000 con temas como «Hips don’t lie», se presentó varias veces en este país y ganó cantidades de fans.
Entre ellos, Ana Rosemary de Oliveira, de 70 años, quien luce orgullosa un atuendo inspirado en los trajes de escena de la artista.
«Para homenajear a la diva, nuestra loba, Shakira», explica, en alusión al apodo dado a la cantante desde su tema «She wolf».
De Oliveira transmitió su fanatismo a su nieta Thainara Vieira Gonçalves, de 30 años, que sigue a Shakira desde hace casi dos décadas.
«Me planté en puertas de hoteles, acampé un día antes para estar cerca del escenario, viajé siguiéndola y también me hice un tatuaje suyo», cuenta la joven.
Ella y su abuela gastaron 4,000 reales (unos 800 dólares) en alojamiento y manutención para el concierto del sábado.
Para la alcaldía, que organiza el show junto a la empresa Bonus Track, este evento gratuito anual compone una estrategia exitosa para impulsar el turismo: Rio recibió 2,1 millones de turistas extranjeros en 2025, cifra récord.
Con Shakira, el gobierno local espera un movimiento económico de 800 millones de reales (unos 160 millones de dólares).
«En Rio de Janeiro, la fiesta es cosa seria», proclamó el alcalde Eduardo Cavaliere en una rueda de prensa el miércoles.
Aunque los carteles de Shakira han florecido por toda la ciudad y las bolsas de tela o abanicos recuerdan que la cantante será pronto la reina de Copacabana, algunos no parecen muy entusiasmados.
En Saara, una enorme zona de mercadeo popular en el centro histórico de Rio, algunos comerciantes afirman que el furor aún no se tradujo en ventas.
«Todavía falta vender», dice Michelle Cruz, que vendió apenas algunas camisetas con la imagen de Shakira.
Según la agencia oficial de turismo brasileña, las reservas aéreas crecieron más de un 80 % frente a 2024 para esta semana. Los visitantes llegan sobre todo del continente americano: Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos y Uruguay.
Para Jouzeffer Fernandes Pereira, presidente del club de fans brasileño de Shakira, el éxito del sábado está garantizado porque la cantante desempeña un papel singular: «Sirve como puente entre Brasil y la cultura de los demás países de América Latina».
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Shannon Elizabeth arrasó en OnlyFans en su primera semana
La trayectoria de Shannon Elizabeth estuvo marcada desde muy temprano por papeles que la convirtieron en una figura reconocida a nivel global. Su presencia en la comedia “American Pie” le dio un impulso inmediato, mientras que “Scary Movie” consolidó su imagen como uno de los rostros más visibles de principios de los 2000.
Aunque ese éxito la posicionó como un símbolo adolescente, también la llevó a replantearse su lugar en la industria, al punto de dar un paso hacia atrás cuando sintió que la fama comenzaba a imponerse sobre su identidad.
Hoy, años después de ese repliegue, la actriz sorprende con un cambio que sacudió al entretenimiento digital. La apertura de su cuenta en OnlyFans la colocó nuevamente en el foco público, especialmente tras los ingresos obtenidos en sus primeros días dentro de la plataforma.
Ingresos millonarios y una nueva vida personal
De acuerdo con información confirmada por “Variety” a través de fuentes de la agencia Creators Inc., la intérprete superó los 1,2 millones de dólares a menos de una semana del lanzamiento de su página, que vio la luz el jueves 16 de abril. La cifra deja ver claramente que el interés del público por su carrera sigue intacto y que su presencia continúa siendo un imán en la era digital.
Antes de estrenar oficialmente su perfil, la propia actriz habló sobre el rumbo que deseaba tomar. En conversación con “People”, fue clara respecto a su motivación: “Otras personas controlaban la narrativa y el resultado de mi carrera”, expresó con firmeza. “Este nuevo capítulo trata de cambiar eso, de mostrar un lado más sexy que nadie ha visto y de estar más cerca de mis fans”, añadió.
Su representante, Andy Bachman, habló de esa postura al explicar que la actriz se siente cómoda explorando un espacio donde puede interactuar sin intermediarios. Para él, este modelo le permite establecer un vínculo directo que antes era difícil de sostener.
Un movimiento que la conecta con una nueva audiencia
El paso que dio Elizabeth la acerca a un grupo de figuras que han encontrado en la plataforma un canal distinto para relacionarse con sus seguidores. Entre ellas aparecen Carmen Electra, Mia Khalifa y Drea de Matteo, quienes también decidieron experimentar con formatos más personales.
En definitiva, aunque su carrera en el cine dejó muchas huellas, esta nueva etapa la coloca en un espacio donde ella decide el ritmo, el contenido y la forma de presentarse. Y, de paso, ganando una buena cantidad de dinero.
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La gastronomía salvadoreña conquista al famoso chef y presentador Guy Fieri
El reconocido chef y presentador estadounidense Guy Fieri puso en el mapa la gastronomía salvadoreña con un reciente video publicado en la cuenta de Instagram de Food Network.
En el clip, grabado en un restaurante de Port Chester, Nueva York, Fieri visita «Rinconcito Salvadoreño», un negocio familiar liderado por dos hermanos que mantienen vivas las recetas heredadas de sus padres y tíos.
Fieri aprendió paso a paso cómo hacer tamales de pollo, desde la preparación de la salsa y la masa, hasta el armado y cocción envueltos en hojas de plátano. El presentador no escatimó elogios.
«Esa masa está rica y cremosa. ¡Guau! Nada seca y el sabor de la salsa, eso sí que marca la diferencia», dijo Fieri cuando probó, por primera vez, los tamales de pollo salvadoreños.
En el restaurante, le explicaron al presentador que la cocina salvadoreña se caracteriza por el uso de ingredientes sencillos que, bien preparados, logran platos con gran riqueza de sabor, describiéndola como una comida reconfortante con profundas raíces familiares.
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Revelan jurado para Miss Universo El Salvador
La organización de Miss Universo El Salvador ha revelado oficialmente el prestigioso panel de jurados que asumirá la responsabilidad de seleccionar a las aspirantes que competirán por la corona nacional este 2026. La ganadora tendrá el honor histórico de representar al país en la 75ª edición de Miss Universe, la «Celebración de Diamante», que se desarrollará el próximo noviembre en Puerto Rico.
Este año, la selección no solo se basará en la estética, sino en una visión integral de liderazgo, comunicación y autenticidad.
El panel está compuesto por figuras destacadas en sus respectivas industrias, garantizando una completa evaluación de las candidatas:
Fito Rivas: director creativo y productor audiovisual. Su enfoque estará en el potencial mediático y la capacidad de las jóvenes para conectar con audiencias digitales globales.
Yohamy Cisneros: estilista de moda editorial con formación en San Francisco y créditos en Vogue México. Evaluará el estilo como una herramienta de comunicación estratégica.
Agneta Kattán: empresaria y estratega de marca. Como miembro de HER, buscará reconocer la disciplina, el propósito y el empoderamiento femenino detrás de cada aspirante.
Dr. Andrés Hernández: director médico de Clínica Andher. Aportará la visión de salud y estética bajo la filosofía Wellness Aging, asegurando estándares globales de bienestar.
Eduardo Zelaya: Con más de 30 años de trayectoria, el asesor de imagen salvadoreño aportará su ojo clínico en preparación escénica y proyección de alto nivel.
Giulia Zanoni: La actual Miss Universe El Salvador 2025 se une al panel para aportar la perspectiva de quien ya ha portado la banda nacional, evaluando la esencia y la embajada cultural.
Con este anuncio, la competencia oficial inicia motores, elevando las expectativas de los salvadoreños por conocer quién será la sucesora de Giulia Zanoni en este año tan significativo para el certamen de belleza más importante del mundo.