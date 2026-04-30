Internacionales
El PIB de México registra su mayor caída trimestral desde 2024
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó ayer la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT), correspondiente al periodo enero-marzo de 2026. Los resultados, con cifras ajustadas por estacionalidad, muestran que el Producto Interno Bruto (PIB) de México cayó 0.8 % en términos reales respecto al cuarto trimestre de 2025, la mayor contracción trimestral registrada desde 2024.
A tasa anual, el crecimiento fue de apenas 0.1 %, cifra que contrasta con el 1.8 % registrado en el cuarto trimestre del año previo y con el 0.6 % acumulado durante todo 2025.
Caída generalizada por sectores
El retroceso no se concentró en un solo sector. Las actividades primarias —que incluyen agricultura y ganadería— bajaron 1.4 % respecto al trimestre anterior, mientras que a tasa anual registraron una variación de -0.1 %.
Las actividades secundarias, que comprenden manufactura y construcción, cayeron 1.1 % trimestral y 1.1 % anual. Por su parte, las actividades terciarias —comercio y servicios— descendieron 0.6 % trimestral, aunque mantuvieron un crecimiento anual de 0.9 %.
Esta caída simultánea en los tres grandes sectores encendió alertas entre analistas. «Resulta preocupante observar que los tres tipos de actividades muestran una contracción trimestral», afirmó Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, en declaraciones recogidas por Bloomberg. «Esto abre la puerta a la posibilidad de que México esté atravesando una recesión», agregó.
Siller indicó además que su institución revisó a la baja su proyección de crecimiento anual para 2026, de 1.2 % a 1 %, aunque incorpora en el estimado el consumo adicional esperado por la Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá a partir de junio.
El resultado llega en un entorno marcado por las tensiones arancelarias con Estados Unidos. Los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a productos mexicanos han presionado la actividad exportadora del país, cuya economía depende en gran medida del comercio con su vecino del norte. A ello se suma la incertidumbre derivada de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para finales de este año.
La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, advirtió esta semana ante el Senado que el conflicto en Oriente Medio podría agravar aún más las perspectivas de crecimiento para 2026, según reportó Bloomberg. El banco central mantiene por ahora una proyección de crecimiento anual de 1.4 % para el año en curso.
Frente a este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una estrategia de inversión pública y privada conocida como «Plan México». A principios de abril, el Congreso aprobó una ley propuesta por su administración para agilizar la autorización de proyectos de infraestructura en carreteras, energía e infraestructura hídrica.
Desde que Sheinbaum asumió la presidencia a finales de 2024, el crecimiento de la inversión agregada ha pasado de alrededor de 2 % interanual a -6 % a finales del año pasado, según Bloomberg.
La mandataria ha argumentado en el pasado que los indicadores de bajo crecimiento del PIB no reflejan con fidelidad el bienestar de la población ni los avances en materia de reducción de pobreza.
El INEGI precisó que la estimación oportuna no reemplaza al cálculo tradicional del PIB, y que los resultados están sujetos a revisión conforme se incorpore nueva información estadística. La próxima publicación está prevista para el 30 de julio de 2026.
Internacionales
Señalan de corrupción a presidente del gobierno español, Pedro Sánchez
El empresario juzgado por corrupción en Madrid, Víctor de Aldama; junto al exministro español de Transportes, José Luis Ábalos; hombre clave en el ascenso de Pedro Sánchez, señaló este miércoles al presidente del gobierno de estar en el «escalafón 1» de la «banda organizada».
De Aldama, Ábalos, y su exasesor Koldo García se sientan en el banquillo de los acusados por presunta corrupción en la compra de millones de mascarillas durante la pandemia de la Covid-19 por parte de ministerios, gobiernos regionales socialistas o entes públicos como Puertos del Estado.
Este miércoles, estaba previsto que declarasen los tres acusados, pero solo hubo tiempo para uno, el empresario, cuyo interrogatorio se alargó más de seis horas. La vista se reanudará el jueves a las 08H00 GMT y el juicio podría acabar prolongándose hasta el martes 5 de mayo.
El No. 1
El primer acusado en declarar este miércoles fue De Aldama, que afirmó: «Yo obviamente estoy en la banda organizada, el señor presidente del Gobierno estaba en el escalafón 1, el señor Ábalos en el escalafón 2, el señor Koldo García en el 3 y yo en el 4».
Sánchez ya rechazó anteriormente las acusaciones de Aldama.
De Aldama explicó que, gracias a sus contactos internacionales y al respaldo de Ábalos desde su cargo, la trama pudo hacer negocios en países como México y Venezuela. También afirmó que actuó como intermediario, aprovechando su relación con Delcy Rodríguez, para que el Gobierno de Sánchez pasara de apoyar al opositor Juan Guaidó a interactuar con Nicolás Maduro, con el objetivo final de facilitar negocios.
Internacionales
Defensa responde ante congresistas por la guerra contra Irán
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, chocó ayer repetidamente con legisladores demócratas durante su primera comparecencia en el Congreso por la guerra con Irán, cuyo costo estimó hasta ahora en alrededor de $25,000 millones.
Junto al jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense, Dan Caine, Hegseth pasó varias horas frente a la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.
Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Teherán el 28 de febrero, parlamentarios de ambos partidos han lamentado la falta de información proporcionada por el ejecutivo.
Adam Smith, el demócrata de más alto rango de la comisión, apuntó a las repercusiones regionales de la guerra y a su costo tanto para las tropas estadounidenses como para los civiles, señalando que quería respuestas sobre hacia dónde se dirige el conflicto y el plan para alcanzar objetivos.
Trump aún no ha presentado públicamente un plan para poner fin a la guerra que llevó a Irán a cerrar el estrecho de Ormuz, lo que ha disparado los precios del petróleo.
Hegseth fue interpelado sobre el costo del conflicto.
El jefe del Pentágono preguntó al comité: «¿Cuánto vale garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear?».
El representante demócrata John Garamendi acusó a Hegseth y a Trump de «mentir al pueblo estadounidense sobre esta guerra desde el primer día».
Describió lo que está ocurriendo en Oriente Medio como una «calamidad geopolítica, un error estratégico que ha derivado en una crisis económica mundial».
Entretanto, el congresista demócrata Seth Moulton le preguntó a Hegseth si aconsejó al presidente estadounidense atacar a Irán. El secretario no respondió, pero calificó de «buena idea» la decisión de hacerlo.
A la pregunta de si se había tenido en cuenta la posibilidad de que Irán bloqueara el estratégico estrecho de Ormuz, por el que transita normalmente el 20% del petróleo y del gas natural licuado mundiales, respondió que el Pentágono había «analizado todos los aspectos de ese riesgo». Hasta la fecha, Teherán ejerce un cuasi bloqueo de la navegación en el estrecho y Washington ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes.
Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una campaña aérea a gran escala contra el ejército y los dirigentes iraníes.
Internacionales
Petróleo se dispara a máximos por tensión en Medio Oriente
La tensión en el mercado petrolero se incrementó el miércoles ante la perspectiva de un bloqueo prolongado en el estrecho de Ormuz, lo que ha disparado los precios del crudo a los niveles que alcanzó al comienzo de la guerra en Oriente Medio.
El barril de West Texas Intermediate, con entrega en junio, se disparó un 6.96 %, hasta los $106.88 al cierre de la jornada. El Brent del mar del Norte, con entrega en el mismo mes, subió un 6.09 % hasta los $118.03.
Al principio de la sesión, este importante indicador mundial llegó hasta los $119.76, el precio más alto registrado durante los dos meses de crisis en Oriente Medio. Incluso alcanzó un récord desde mediados de 2022, provocado entonces por la invasión rusa de Ucrania.
Según un alto cargo de la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, asomó ante dirigentes del sector petrolero que el bloqueo de los puertos de Irán podría prolongarse «varios meses» de ser necesario.
En ese caso, «el bloqueo de Irán en el estrecho de Ormuz también debería prolongarse», señala Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.
«El mercado está cada vez más convencido de que no habrá ni una paz rápida y duradera, ni una reapertura inmediata del estrecho de Ormuz», añade.
Antes del conflicto, alrededor del 20 % del petróleo y el gas que se consumen en el mundo transitaban por este estrecho corredor.
Los últimos datos de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA) revelaron el miércoles que las exportaciones de crudo de este país alcanzaron un récord histórico la semana pasada.
Durante el periodo de siete días que finalizó el 24 de abril, se exportaron 6.4 millones de barriles diarios, más de 14 millones si se suman los productos petrolíferos refinados.
Estados Unidos considera prolongar el bloqueo naval de los puertos de Irán durante meses. El presidente estadounidense destacó la eficacia de esta medida en una entrevista con el medio Axios.
«El bloqueo es un poco más eficaz que los bombardeos. Ellos están sofocados como un cerdo relleno. Y esto va a empeorar para ellos», declaró.
En un mensaje publicado temprano el miércoles por la mañana en su red Truth Social, el presidente estadounidense había adoptado un tono más amenazante.
Los iraníes «harían bien en volverse inteligentes, ¡y rápido!», escribió.
Trump celebró una reunión con directivos del sector el martes en la Casa Blanca, adelantó Axios.
Allí, discutieron «las medidas tomadas por el presidente para aliviar la situación de los mercados mundiales del petróleo y las que se podrían tomar para mantener el bloqueo actual durante meses si fuera necesario y minimizar el impacto en los consumidores estadounidenses», afirmó en una declaración a la AFP el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.
«El presidente se reúne con frecuencia con directivos del sector energético para recabar su opinión sobre los mercados energéticos nacionales e internacionales», afirmó el funcionario.
En estos encuentros, añadió, se tratan temas como «la producción nacional, los avances en Venezuela, los futuros del petróleo, el gas natural y el transporte marítimo».
El secretario del Tesoro, Scott Bessent; el vicepresidente, JD Vance; y la jefa de gabinete, Susie Wiles, también asistieron al encuentro. La gigante petrolera estadounidense Chevron confirmó a la AFP que su director ejecutivo, Mike Wirth, participó en la reunión.
Ayer, el presidente ruso Vladímir Putin habló por teléfono con su homólogo estadounidense, principalmente de la situación en Oriente Medio.