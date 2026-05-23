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Onda tropical provocará lluvias durante el fin de semana en El Salvador
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Capturan a distribuidores de droga en San Miguel y Soyapango
La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la captura de Darwin Juvinny Aranda, Irving Hendrix Cruz y César Frabricio Ramos, acusados del delito de tráfico de drogas.
De acuerdo con las autoridades, los detenidos presuntamente distribuían droga en la colonia Carrillo, en San Miguel.
La captura fue realizada en un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional Civil.
Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron pequeñas porciones de marihuana valoradas en $1,294, además de cinco teléfonos celulares y cuatro trituradores.
Por otra parte, las autoridades reportaron la captura de Óscar Osmín Landaverde Cortez, de 27 años, en la avenida Cerro Verde y calle Venecia, en Soyapango, acusado del delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.
Nacionales
Reportan fuerte accidente múltiple en carretera a Quezaltepeque
El Viceministerio de Transporte (VMT) informó sobre un siniestro vial múltiple registrado sobre la carretera a Quezaltepeque, donde varios vehículos se vieron involucrados.
Según las autoridades, gestores de tránsito se encuentran en la zona brindando asistencia y coordinando con equipos de grúas para agilizar la movilización de los automotores involucrados en el percance.
El VMT indicó que el paso vehicular continúa habilitado, aunque bajo control, mientras se desarrollan las labores para despejar completamente la vía.
Hasta el momento, las autoridades no han detallado cómo ocurrió el accidente ni si hay personas lesionadas.